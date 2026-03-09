台妹恋港女称被「震撼教育」！女同恋告白引爆港台论战 揭秘港人「3大地雷语」 「这句话」更是最深侮辱？｜Juicy叮

一名台湾少女在社交平台分享与香港前女友的恋爱故事，以及从中学到的「震撼教育」，意外引发港台两地文化差异的论战，大量香港网民涌入留言，令帖文迅即成为网络热话。

台妹恋港女称被「震撼教育」！女同恋告白引爆港台论战 揭秘港人「3大地雷语」 「这句话」更是最深侮辱？↓↓↓↓

一名台湾女同性恋者在社交平台发长文，表示在年初刚结束一段港台恋情，这位台湾少女忆述，当初计划到香港旅行时，曾向当时的香港女友表示想吃Bakehouse、Hashtag B的「蛋塔」。

「蛋挞」是港人地雷语？

但对方从未纠正过她的用字，因此，当她看到Threads上香港网民对「蛋塔」一词的强烈反应时，感到非常惊讶。

她在帖文中写道：「老实说我一开始很疑惑为什么香港是『挞』呢？...但没想到原来蛋挞的始祖是香港，既然知道了！在香港人面前我会谨慎用字的。」这段经历让她初次意识到，即使是音译相同的词语，背后也承载著深厚的文化渊源与认同感。

「你会说中文吗」竟是侮辱？

楼主分享的另一个故事，则触及了更深层次的语言与尊重问题，她忆述一次在香港体验印刷圣诞卡时，指导员与她的前女友用粤语沟通，前女友再为她翻译。

事后她在「叮叮车」上问前女友：「香港人不是都会讲中文吗？怎么你还亲自翻译给我听呢？」

她用「震撼教育」来形容前女友给她的回答：「在香港不是每个人都会讲普通话，而且从我跟她的对话听起来，她像是英文母语者，所以要求她讲普通话并不礼貌。」

楼主坦言，这番话颠覆了她过去的认知，让她惊觉「原来我过去认知讲中文也能通的地方，殊不知原来要求他们说中文也是一种不礼貌啊......」

她总结道：「即使同样使用繁体字、讲著中文，因为语法、文化背景与母语的不同，两边的感受与理解都会有所不同。」

港网民涌入交流 楼主虚心致歉

这篇充满自省的帖文发 布后，意外地吸引大量本港及台湾网民关注与留言，面对排山倒海的讯息，楼主非但没有回避，更逐一回复，并再次发帖，为自己的「用语错误与无知」诚恳道歉，希望能「透过两边的互相理解，减少两边的冲突」。

在与网民的对答中，讨论进一步深化，首先是「挞」与「塔」的本质差异：有本港网民指出，传统的港式蛋挞和葡挞，与台湾统称甜点的「塔」（如水果塔、柠檬塔）在概念上有所不同，并非单纯的用字差异。

有本港网民亦表示，「塔」在粤语中可能令人联想到「骨塔」、「金塔」等不好的意象，因此对「蛋塔」一词感到抗拒，楼主回应指，在台湾的认知中，「塔」是一种甜点分类的统称，但既然理解到香港朋友的感受，「在香港或是公开的平台我会选择用蛋挞一词」。

港网民：蛋「塔」或联想到「骨塔」

其次谈到「中文」的定义：不少本港网民借此机会解释，在香港的语境中，「中文」通常指书写文字，而口语则有粤语、普通话、英语等，粤语是香港人的母语，同样属于「中文」的一部分，因此，当被问及「会不会说中文」时，会让他们感觉自己的母语（粤语）被排斥在外。

有本港网民建议楼主，若想询问对方是否能以普通话沟通，可以换个方式问，即直接问对方能否听懂普通话，这样表达「会舒服好多」，楼主得知后马上表示：「我知道了！」

「叮叮车」亦是地雷语？

此外，帖文中一个有趣的插曲是楼主以「叮叮车」称呼电车，亦成为地雷语，许多本港网民温柔地指正楼主，香港电车应称为「叮叮」或「电车」，而非「叮叮车」。

在一片热议声中，虽有尖锐的批评，但更多的是理性的交流，楼主真诚、虚心的态度获得了大量本港网民的赞赏：「难得遇到楼主这样虚心学习文化差异...」、「你态度好， 香港人其实都迁就惯了」认为楼主抱持著开放与尊重的心，才能真正化解文化矛盾，拉近彼此的距离。

来源：Threads



