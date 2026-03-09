港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮

有准备去云南自由行两星期的港人，在社交平台发文求助，她指希望在港以较便宜的方法，买到有国内电话号码的电话卡，她到本港的电讯公司查询，索价2千多元，而且有关款项不能退款，又要签约，她感到不知所措，网民纷纷献计掀起热议。

港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？↓↓↓↓

该位女网民在「深圳大陆吃喝玩乐交流」FB专页发帖表示：：「三月会去云南旅行两星期，预订某些行程须要国内电话号码」。

申请内地电话号码要预缴二千？

但是，她在香港的电讯公司查询后，发现要开一个内地号码竟然「要签约及预缴二千多元 (不能退款)」，令她相当苦恼，于是向广大网民求教：「请问大家知道，在香港怎样以较便宜的方法，买到有国内电话号码的电话卡？」

方案一：香港买「一卡两号」

帖文引发热烈回响，不少热心网民马上献计，最方便快捷的方案，莫过于在香港办理「一卡两号」。

有网民建议「买张一卡二号上网卡，到时将自己号码飞去新号码就可以」，有人提到在便利店就有售，「7仔有中国电信储值卡，一卡两号，一日收一蚊」，十分方便。

如果不想换卡，有网民亦指出，可以向自己正在使用的电讯商查询，「问自己个台可以做个大陆号码比你，加小小钱」，有留言指「中移动客户+18蚊咪有大陆号码」，相当实惠。

方案二：北上深圳即日办理

不过，更多网民力推的「终极方案」，是直接「返深圳出张大陆咭上台最平」，有经验的网民分享，在深圳关口附近就有大量选择，形容「关口大把好方便」，而且有电讯公司的计划「每俾8元就可以养住都电话号码」，有网民认为此方案，对于经常需要往返内地的人来说，无疑是性价比最高的选择。

此外，有网民亦提醒楼主：「云南有机会唔得要问清楚」，指出云南、新疆、西藏等地区可能是数据卡的「禁区」，以上方法申请的内地电话卡有可能未必能用到。

网民：深圳出电话卡全中国可用

不过，有网民反驳，表示自己「2019年喺深圳出的」电话卡是「全中国可用」，但质疑者追问：「你有冇试过喺云南用先？」另一位网民则现身说法：「我系深圳开卡，去新疆用无问题」，似乎为深圳卡的通用性投下了信心一票。

有网民则分享实用经验，指在西藏拉萨试过「一卡两号」的定位不准，导致叫车困难，「分别等了45分钟及1小时」，反而使用内地本地的电话卡就畅通无阻，建议如果需要经常叫车，最好还是办理一张内地的电话卡。

在一轮热议后，楼主留言表示「非常感谢大家！意见很有用！」认为网民的集思广益确实帮上了大忙，综合留言区网民的意见，如果只是想简单方便，在香港办理「一卡两号」或在便利店购买储值卡，足以应付收发短讯的需求，但如果追求最便宜、最稳定的方案，特别是需要打电话、叫车等服务，「上大陆出号」仍然是最多网民推荐的选择。

来源：「深圳大陆吃喝玩乐交流」@facebook