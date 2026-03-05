公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮

有网友在社交平台分享自己首次获派公屋，单位地点便利，而且是高层19楼，楼主坦言起初「觉得奇咁好彩」，当实地考察后即令他发现「残酷真相」而犹豫不决。

公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯↓↓↓↓

有网民在「公屋讨论区」facebook专页发帖表示，他一直以为首次获派的公屋单位大多是低层，因此当他收到通知，获派九龙湾启业邨一个19楼的高层单位时，也感到非常惊喜和幸运。他写道：「睇好多post都话第一派多数低层，点知我嚟个19楼，都觉得奇噤（咁）好彩」。

不过，他后来发现，这个被视为「好彩」的单位，原来需要行楼梯才能到达，因为电梯只能到18楼，这突如其来的转折，让楼主的兴奋情绪瞬间降温，并引发热烈讨论。

网友：「顶楼」是福是祸？

不少网民留言，网民率先破解「首派多低层」的迷思，指出获高层派的幸运儿比较低调：「首先，系因为派高层果啲好少出声姐，所以得返啲低层喺度嗌鬼」，未几，网友纷纷留言分享自己申请公屋，首派即获高层的经验，证明派高层并不罕见。

讨论的焦点很快便转移到「顶楼」单位的各种隐忧上，有过来人提醒楼主，顶楼单位最常见的问题，就是夏天酷热和天台漏水，对于需要行楼梯，有同样获派启业邨19楼的网民分享，他最终因为家有长者而放弃了单位：「无要，因为有长者」。其他人则点出更多现实问题，例如搬屋和买家私电器时，或会被收取额外楼梯费：「每次买家电，都收楼梯费，搬屋又贵。」

楼主亲身视察 陷入两难

面对网民的各种意见，楼主透露自己目前其实住在「唐五」（没有电梯的唐楼五楼），因此「楼梯唔系最大考虑」，他真正在意的是「惊天台漏水同热！」。

为了作出明智决定，楼主更亲身到单位门外视察，他分享了一个有趣的发现：「开头担心楼上会唔会有人拉凳，隔篱左右有冇曱甴屋，去到先发现原来系要行楼梯，即系唔会有人拉凳。」虽然解决了噪音的烦恼，但单位的内部间隔、光线和通风等问题，仍是未知之数。



