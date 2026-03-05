正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮

不少人习惯将挥春贴足一年，直到下个农历新年前才「辞旧迎新」，不过，有玄学师傅昨日（4日）正月十六发帖提醒：「今日（3月4日）正月十六，按传统系要将挥春除下嘞，否则可能有反效果。」这一「拆挥春」的帖文掀起关注热议，连不少家庭挂的「福字月历」亦被波及。

正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留↓↓↓↓

玄学师傅司徒法基昨日（4日）在社交平台发帖提醒网民按传统，正月十五过后要拆挥春，司徒法基的父亲是因电视节目《怪谈》而广为人知的司徒法正师傅。

师傅分享恐怖个案：贴「身体健康」成年反惹病痛

司徒法基在帖文中分享了一个真实个案，指有客人按照他的风水布局，在家中贴了一张「身体健康」的挥春，但忘记了在正月十五后除下。师傅忆述：「点知佢唔记得咗，果年成日病，后来发现原来唔记得除张挥春......呢下真系应咗全年「身体健康」了。」

他补充，虽然有人会认为是迷信，但他查过客人的命盘，那年并非行病运之年，情况实在「难以解释」。这番言论令不少网民大感惊讶，纷纷留言「原来要除㗎？」、「贴咗好多年都无除」。

边啲挥春要除？边啲可以留？

司徒法基在帖文中又补充，并非所有挥春都要除下，他指出，财神画就不需要，因为「财神系入门，保你全年」。另外，有两种挥春他个人会保留：

千年挥春：指那些已经贴了很久（几年以上）又没有损坏的挥春。他解释：「无咩事唔好郁佢，由佢烂先除。」他举例，有朋友曾冒然撕下家中一张贴了多年的「一团和气」挥春，结果「果年全家人丁不和」。他又解释，之所以有「千年挥春」，是「因为有啲人一直唔知，贴咗千年咁耐，按『无事唔好乱咁郁，做开唔好突然停』嘅中式传闻，真系唔好搞（拆）。」

出入平安、百无禁忌：他透露，他会保留这两款挥春，是因为曾「发梦见过袓师爷叫我留」，袓师爷指示「人出门要出入平安，坛要百无禁忌」，「如家中有神位不除，无就除。」

至于米缸贴的「常满」、雪柜的「丰衣足食」，他也表示可以保留，而车公庙的风车等信物，则不在此限，一般可挂一年。

网民花式挥春大集合 Chiikawa咁可爱唔使拆？

帖文一出，引发大批网民「断舍离」困惑，不少人上载自己家中的挥春相片发问，当中不少是近年流行的卡通或精美设计款式，令人「唔舍得除」。

有网民贴出家中墙上三张可爱的Chiikawa卡通造型挥春，询问是否要除，司徒法基直截了当地回答：「要的。」另一位网民则展示了一个闪闪发光、带有小马公仔的「马上发财」挂饰，表示「好cute，唔舍得除」，司徒法基亦回复：「正常系要架～。」

「福」字月历都系挥春？可咁处理...

对于挂在大门后方的「福」字月历，司徒法基则认为情况特殊，称「真系审死官」。他表示月历本身可以保留，但从风水角度「门后唔适宜挂嘢，尤其用钉更唔好」，建议物主另觅位置悬挂。

有网民亦贴出印有可爱招财猫的「招财喵好运」挥春，司徒法基坦言：「正常都要的，所以我自己都唔舍得，而家买普通款算了。」可见师傅也明白大家对精美挥春的两难。

挥春一定要拆？师傅：其实系咪个个一定有事又未必

此外，有网民展示挂在冷气机两旁的「吉星高照」、「年年有余」四字挂饰，以及一整套包含对联和立体生肖装饰的挥春，司徒法基均表示需要除下。对于一些设计精美的单字挥春，有网民询问能否重用，他则表示「不建议的」，因为挥春本身等同符咒，传统上不宜翻用，不过他也笑言「其实年年有新款的, 到时或者重有啲更靓呢~」。

综合各留言，除了上述可保留的特例，大部分挥春如「福」字、对联、「学业进步」、「心想事成」等，按照传统习俗都应在正月十五后移除。司徒法基强调，这纯属传统习俗分享，没有拆除「也唔一定个个有问题，但一个唔好彩就中伏...」「其实系咪个个一定有事又未必......」「呢啲嘢可以话迷信，信唔信系睇自己啦。」

网民反应两极：唔通几十年都做错？

不过，亦有不少网民对「拆挥春论」表示质疑，有网民就另发帖求问：「究竟正月十五系咪一定要拆挥春？以前一直系贴到第二年」，直言对这个「新习俗」感到非常困惑，引来大批网民共鸣，纷纷表示自己家中也是「由细到大，屋企贴一年㖞」，甚至有人笑言「贴咗两年都无拆过」。

有人亦分享自家习惯：「冇拆痴到第二年大扫除，干净两日又痴个新嘅」，认为这样才符合「辞旧迎新」的传统，也是是习以为常的做法。

有网民则认为不能将生病归咎于挥春，直言：「小病定大病先，唔好咩都懒哂张挥春到」，觉得将巧合的伤风感冒怪罪于一张红纸，未免过于迷信，有人亦质疑道：「又话十五后要除，咁又点样千年」，点出「千年挥春」说法与「过节即拆」原则之间的逻辑冲突。不少网民的态度相当坚定，简单直接地留言「我唔拆」、「No」，表明将继续维持自家做法。

来源：Threads＠masterszetoken、larisaplm14689



