63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮

一名港漂近日面试一名63岁的求职香港人，发现他竟属于30年前最早一批北上的港人，半年前因内地生意结业回港本港，这位前老板现沦为求职打工仔，他在面试时的一番豁达言论引爆网络。

有港漂在小红书以「我面试了一个63岁的香港人，才知道什么叫」为题，发帖详述这次发人深省的面试经历，引发超过二千则留言热议。

前老板应征执行岗：「只想听话照做」

楼主在帖文中表示，上周一位63岁的香港男士前来应征「推广主任」的执行岗位，楼主形容他「穿著整齐，说话不急不慢，俨然一副老板相」，第一眼看上去不像来找工作，更像是来谈合作。

原来，这位「港伯」履历非凡，30年前已是北上做房地产营销的先行者，后来，他到武汉创业，开了一家茶餐厅。令人惊讶的是，他亲自负责餐厅的所有推广工作，包括「拍短视频、做小红书、美团、大众点评运营、活动策划、门店营销」，营销触觉完全不输年轻人。

可惜，疫情后餐厅结业，他在半年前回到香港。当楼主问他，从老板、高层转为应征执行岗位，会不会觉得「落差很大？」他坦然地笑著说：「我这个年纪出来找工作，本来就需要勇气，调整好心态就行了。」他停了一下，又补充一句：「总比去做保安强。」

最触动楼主的是他放下身段的谦卑态度。他说：「以前我是老板，现在我只想找一份工作，听话照做，认真学习。」面试结束时，他站起来诚恳地说：「我不怕辛苦，只是希望还能被社会需要。」

楼主在帖文中感叹，这位港伯的故事让她明白，中年危机并非35岁或45岁，而是「当社会不再给你默认位置的时候」。她说道，这位63岁的应征者还在学习小红书、研究AI，努力不为成功，而是「为了继续被世界接纳」，并希望所有人「如果有一天你不得不从头再来，希望你也能像他一样，体面地重新开始」。

网民热议：生活所迫vs香港精神

帖文引发大批内地网民热议，内地网民的意见呈现两极化，许多网民对这位港伯的积极心态表示敬佩，认为这体现了香港人「活到老学到老」的精神。

有内地网民指「老港人的精神很值得我们学习」，亦有人分享身边例子：「同事60岁香港男的多年大陆高管，今年在大陆是估计要被退休了，但是他这么还计划准备去做的士司机。」

不过，另一派网民则认为，背后原因更多是出于现实的经济压力，有内地网民指出香港生活成本高昂，「你不了解香港，那是手停口停」，有内地网民亦认为「香港没有我们这边这样的退休金，他们不得不工作」、「有没有可能是消费高，退休金不太够养老的原因」。

此外，不少内地网民坦言羡慕香港的求职市场，指在港「60+年龄，还有公司愿意接受做推广主任」，「在大陆，想找也​​不给你机会」、「35都不要了还65呢」。

来源：Fern的香港笔记＠小红书



