Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:29 2026-03-03 HKT
发布时间：16:29 2026-03-03 HKT

一名港漂近日面试一名63岁的求职香港人，发现他竟属于30年前最早一批北上的港人，半年前因内地生意结业回港本港，这位前老板现沦为求职打工仔，他在面试时的一番豁达言论引爆网络。

63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络↓↓↓↓

有港漂在小红书以「我面试了一个63岁的香港人，才知道什么叫」为题，发帖详述这次发人深省的面试经历，引发超过二千则留言热议。

前老板应征执行岗：「只想听话照做」

楼主在帖文中表示，上周一位63岁的香港男士前来应征「推广主任」的执行岗位，楼主形容他「穿著整齐，说话不急不慢，俨然一副老板相」，第一眼看上去不像来找工作，更像是来谈合作。

原来，这位「港伯」履历非凡，30年前已是北上做房地产营销的先行者，后来，他到武汉创业，开了一家茶餐厅。令人惊讶的是，他亲自负责餐厅的所有推广工作，包括「拍短视频、做小红书、美团、大众点评运营、活动策划、门店营销」，营销触觉完全不输年轻人。

可惜，疫情后餐厅结业，他在半年前回到香港。当楼主问他，从老板、高层转为应征执行岗位，会不会觉得「落差很大？」他坦然地笑著说：「我这个年纪出来找工作，本来就需要勇气，调整好心态就行了。」他停了一下，又补充一句：「总比去做保安强。」

最触动楼主的是他放下身段的谦卑态度。他说：「以前我是老板，现在我只想找一份工作，听话照做，认真学习。」面试结束时，他站起来诚恳地说：「我不怕辛苦，只是希望还能被社会需要。」

楼主在帖文中感叹，这位港伯的故事让她明白，中年危机并非35岁或45岁，而是「当社会不再给你默认位置的时候」。她说道，这位63岁的应征者还在学习小红书、研究AI，努力不为成功，而是「为了继续被世界接纳」，并希望所有人「如果有一天你不得不从头再来，希望你也能像他一样，体面地重新开始」。

网民热议：生活所迫vs香港精神

帖文引发大批内地网民热议，内地网民的意见呈现两极化，许多网民对这位港伯的积极心态表示敬佩，认为这体现了香港人「活到老学到老」的精神。

有内地网民指「老港人的精神很值得我们学习」，亦有人分享身边例子：「同事60岁香港男的多年大陆高管，今年在大陆是估计要被退休了，但是他这么还计划准备去做的士司机。」

不过，另一派网民则认为，背后原因更多是出于现实的经济压力，有内地网民指出香港生活成本高昂，「你不了解香港，那是手停口停」，有内地网民亦认为「香港没有我们这边这样的退休金，他们不得不工作」、「有没有可能是消费高，退休金不太够养老的原因」。

此外，不少内地网民坦言羡慕香港的求职市场，指在港「60+年龄，还有公司愿意接受做推广主任」，「在大陆，想找也​​不给你机会」、「35都不要了还65呢」。

来源：Fern的香港笔记＠小红书

同场加映：62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」↓↓↓↓

 


 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
5小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
5小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
6小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
19小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
8小时前
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
3小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT