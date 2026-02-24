荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮

新春开市，有网民在荃湾一个商场，遇到开年醒狮活动，舞狮者未见穿著「狮裤」，她更发现采青竟以「人手剪」，坦言「第一次见」，慨叹本港醒狮文化「一代不如一代」，引爆网民激烈辩论，一些醒狮表演者亦现身大吐苦水。

荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电↓↓↓↓

有网民近日在社交平台上载了一段荃湾某商场的醒狮表演影片，并在帖文中写道：「一代不如一代」，直指表演质素下降。

从影片可见，一只橙色醒狮在商场走廊为店舖采青，醒狮走近店前，做出简单舞动后，靠近采青时，竟从旁有队友上前将挂在天花板的生菜「剪」下，疑似「交给」狮头「采」走。

「Hea舞」争议：收完利是就走？

在现场的楼主亦观察到这个细节，笑称「啲菜系人手剪的，第一次见」，暗指过程不够传统。有网民更指舞狮的两名人员没有穿著传统的狮裤，批评「裤都唔衬返条」，另有网民甚至尖锐地批评舞狮表演有如「行乞」，认为表演者「hea到不得了」。

帖文旋即引起热议，不少网民表示有同感，留言批评「完全冇采青feel，收完利是，拍拍啰柚走了」、「醒狮变颓狮」。

表演者现身说法：一只狮得两条裤！

正当批评声四起，一名自称为醒狮表演者的网民现身说法，为同行吐苦水，他上载了一张正在清洗表演服的相片，并表示：「今日先岀完狮，宜家仲洗紧衫，其实我哋真好好攰㗎。」

他解释了为何巡舖的队员没有穿上全套「狮裤」的原因，原来，一队狮团通常「一只狮得两条狮裤」，主要供在中庭作大型表演的师兄穿著，由于他们从下午2时舞到6时半，需要不断换人，不可能每个人都穿上狮裤。他更透露，这份工作的「底薪六旧，加埋利事8旧」，对比自己月薪两万二的正职，直言是「为爱发电」。

舞狮人：非为赚钱 望大家体谅

另一位同样是舞狮人的网民亦留言详尽解释，点出当中大众不知道的「行内知识」，他指出，巡舖时不会穿狮裤，全因卫生及保养问题：「表演者会出大量嘅汗，同埋个青会有泥垢同水份，而本身狮子嘅毛系唔可以湿水，因为毛会打结形成不可逆转伤害。」

他续称，新年表演的收入，是支撑整个舞狮团体「一年嘅营运，包括唔同嘅比赛，器具上嘅折旧换新」的主要来源，并非单纯为了赚钱，他恳请大家：「希望大家可以体谅同享受表演过程。」

网民反应两极：体谅 vs 唔收货

表演者们的真情剖白，令舆论出现转向，不少网民表示理解，认为在商场数百间店舖逐一巡游，根本不可能每间都作长时间的精彩表演，「几百个商户，唔通间间铺玩半个钟咩」，有网民感谢他们为传承传统文化的付出：「认真讲句辛苦晒，感谢承传。」

不过，有部分网民亦不卖帐，认为「几个钟就叫救命？」过于夸张；有人更分享自己当年舞狮更辛苦，指自己「果时每日一早6,7点开车揸到夜晚11,12点先停，又要舞埋又要上高竹」；有人又指「钱就识收买条裤都冇钱」，质疑狮团为何不添置更多狮裤。

此外，有网民上载了澳洲开年醒狮表演的影片，片中醒狮为商舖采青开年，做出一些高难度动作，配上烟火效果，场面震撼，并写道：「系澳洲、依条狮好劲」，似乎在暗示本港的部分舞狮表演水平与外国有差距。

来源：yaubaubau＠Threads