外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮

农历新年伊始，有在港外佣姐姐自拍拆大叠利是，影片在社交平台疯传，其面对10元以至高额利是时的真实又可爱的反应，引发网民热议，不少网民又惊讶外佣姐姐竟收到「大利是」，认为金额之高自己都比不上。

外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」↓↓↓↓

有在港印佣近日在其个人Instagram，上载一段逐一拆开新春期间收到的大叠利是的影片，迅即被网民疯传热议。

拆利是如开盲盒 表情成最大亮点

从影片可见，这位外佣姐姐安坐家中，面前放著一大叠「战利品」，那是厚厚一叠红色利是封。她对著镜头，满心欢喜地开始了她的「开箱」仪式。

起初拆出20元，她表情尚算平静，但当她拆到一封10元利是时，虽然脸上仍挂著笑容，但却流露出一丝难以言喻的神情，有眼尖的网民笑言「你睇下佢拆到$10个样先」。

影片的高潮，是当她拆开一封「金牛」即500元港币时，外佣姐姐瞬间双眼瞪大，惊讶得O嘴，一副难以置信的模样，反复确认著手上的钞票。

这份巨大的惊喜让她兴奋得将500元大钞又闻又锡，真情流露的反应让网民大呼「$500: 吓？wow！」，其后她再拆出100元「红底」时，她也开心地亲吻了一下钞票，整个过程被网民形容为「开Pokemon card be like」或者像「拆盲盒咁」，充满惊喜。

网民：工人姐姐封利是都大过我

这段充满喜感的影片迅速在网络上发酵，引来大量留言，不少网民大赞姐姐可爱，「姐姐好q」、「开心仔」，认为她的反应非常真实，更有人感同身受地表示「pov: 我折利是个样」。

许多人替外佣姐姐感到高兴，认为是她应得的，「辛苦钱，应得的」、「替姐姐开心」。有网民更羡慕姐姐的好运气，「工人姐姐封利是都大过我」、「从来没有～从来都没有～收过1封系500既利是」。

对于姐姐能收到如此多利是，有网民好奇问道：「点解工人姐姐可以逗到咁多封」，随即有人解答「Sir mom 带埋佢出去见人/来屋企都会派」。

未到初七开利是会破财？

影片上载日为年初五，相信外佣姐姐于该日或更早时间拆利是，有部分网民将焦点放在传统习俗上，留言指「未到初七开利是会破财㖞」。不过，这种言论很快就被其他网民反驳：「有冇啲傻Ｘ走出嚟Ｘ啲工人姐姐，。唔跟传统咁早拆利是呀？」。

网民讨论中亦夹杂著一些负面声音，有人标签道：「全部工人姐姐都系超级贪钱，无得反驳。」但这种偏见的看法立即引来其他人为外佣姐姐平反，认为「人哋收到几多钱都开心」，赞扬「姐姐心态值得学习，知足」。

来源：Instagram