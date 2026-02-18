奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮

港人北上成风，各大口岸每日过关人潮汹涌已成常态，然而，昨日（17日）大年初一，多名北上网民在社交平台发相发帖，惊讶地发现北上过关居然能直行直过，往常排队人潮离奇消失：「罗湖e道竟然唔使排队！」「深圳湾2分钟过关系真唔系吹水！」过年北上人流稀少的奇景引发热烈讨论。

奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队↓↓↓↓

多名在昨日大年初一（17日）北上的网民，于社交平台发帖汇报过关实时情况，有网民在年初一早上约八时，经罗湖管制站北上，他上载了一张出境大堂的实况照片，相中昔日总是挤满等候人龙的e道闸口前，竟然显得异常空旷，只有寥寥可数的几名旅客。

他配文写道：「大年初一早上罗湖管制站出境大堂一个人都冇」，此帖一出，立即引来大量网民半信半疑，有网民嘲讽「post主企喺呢个位等咗几耐？」有人更直斥是「假相」，声称自己同日早上所见的「全车爆满」。

罗生门式争辩 有人贴相反驳：各关口人山人海呀！

帖文迅速演变成一场激烈的「罗生门」式争辩，有网民贴出一张从高处拍摄的车站大堂照片反驳，画面中密密麻麻挤满了旅客，场面墟冚，并豪言：「北上各关口人山人海呀！」

另有网民分享在落马洲站过关时的情况，照片中，长长的自动行人道上站满了准备过关的人龙，不少人还拖著行李箱，他写道：「落马洲站过紧关，实时影张相俾你。」

深圳湾过关：小人到呕，2分钟过完

不过，有网民分享早上七时许的福田口岸实况照片，景象截然不同，无论是等候区还是离境闸口，都同样空无一人，与楼主遇到的情况相似。更有趣的是，有身处深圳的网民分享当地市况的实时照，坪山区一条宽阔的马路竟然「一架车都冇」，路面主角更变成了一部自动扫地机械人。

此外，深圳湾口岸、香园围口岸在不同网民的镜头下，同样显得相当畅顺，有网民展示在深圳湾关口几乎不用排队的相片，大赞：「小人到呕，2分钟过完。」即使是深圳的商场，虽然人流畅旺，店舖亦多数营业，但过关过程依然轻松，彻底颠覆了节假日必定挤拥的想像。

年初一北上人少是正常？年廿九已出发？

各帖文引发热烈讨论，不少网民认为「年年初一都无咩人过关架啦～」，因为要回乡探亲或北上度岁的「要上都上了」，大多在年廿九或年三十已经出发，有人更笑言：「傻X先会初一上去。」网民又指，年初一早上人少是正常现象，高峰期反而是年初三、四及假期尾声的返港人潮。

有网民又指出，真正的「人山人海」或许不在深圳关口，而是在香港机场，有人亦展示机场迫爆情况，认为在农历年长假期多数会选择坐飞机出国，例如去日本、泰国等地。

网民：错峰出行先系聪明人

有网民认为，农历新年期间深圳本身也人流大减：「深圳，其他70%以上嘅人唔系本地人。所以农历年都回老家，根本市面系静嘅。」因此，即使港人北上，亦未必会感到挤拥，但同时亦引发「上高餐厅唔开，商场冇嘢行」的担忧。

不过，亦有经验丰富的网民反驳，指大型商场如「福田Coco park、深业上城」等都会照常营业。有网民亦认为应趁大年初一人流少北上，避开人流高峰期：「错峰出行先系聪明人。」

入境处资料显示，大年初一（17日）截至晚上9时，共有72万2千多人次经各管制站出入境。其中出境有超过45万6千人次，当中本港居民有约34万人次，最多本港居民经罗湖口岸出境。

来源：facebook＠香港交通及突发事故报料区、深圳大陆吃喝玩乐交流