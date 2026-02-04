港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮

有港妻昨日（3日）在社交平台发文控诉丈夫趁她出差期间，竟将另一名女性带回家中，而当时两人的子女正在隔壁房间熟睡，事件败露后，丈夫非但没有悔意，更抢先入纸法庭申请离婚，并对妻子作出「十宗罪」指控，包括冇经济贡献、拒绝行房及逼旺季去旅行等等，她形容丈夫举动：「好心寒，佢明明系出轨𠮶个。」

港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局↓↓↓↓

涉事港妻昨日（3日）在社交平台发长文控诉丈夫出轨，被捉奸在床反而抹黑她，楼主在帖文中表示，自己因公事提早结束出差，「决定早一日返去见啲仔女」，未料却在家中目睹丈夫与另一名女性亲热。

她写道：「老公趁我出trip，带咗女人返嚟上床，仲要对仔女喺隔离房瞓紧觉。」被当场撞破后，丈夫急忙将该名女子送走，并反过来指责是楼主对他不好，拒绝亲密行为，才令他「揾女朋友」。

更令楼主心寒的是，丈夫行动迅速，在她仍在悲伤之时，已聘请律师以「分居两年」为由单方面申请离婚，并要求她签署一份放弃所有赡养费及子女抚养权的文件。楼主断然拒绝，丈夫随即表示已入纸法庭，逼使她作出答辩，楼主对丈夫举动坦言： 「好心寒，佢明明系出轨𠮶个。」

斥丈夫罗列「十宗罪」抹黑

为了迫使妻子就范，丈夫的律师其后发出另一封信，信中详细罗列了楼主十多条「罪状」，力指她并非一好母亲，当中包括「冇经济贡献」、「挥霍无度」、「旺季『逼』佢同仔女去旅行」，甚至具体到「某年某月某日拒绝行房」等。丈夫更将这些指控说成自己出轨的理由，虽然楼主和朋友出外吃饭晚上11时前已回家，但仍声称楼主「用餐到深夜」「疑似有出轨迹像，所以佢理解成各有各玩先揾女朋友」，试图将自己出轨的行为合理化。

楼主澄清，所谓的挥霍是「用自己钱买嘢」，而家庭开支由丈夫负责是两人结婚时的承诺，她更透露，丈夫将这封抹黑信转发给了老爷奶奶及所有朋友，令原本因儿子出轨而愤怒的两老，态度逆转，反过来认为是媳妇的不是。

女事主：小三是「人妻」

帖文引发热烈回响，不少网民留言支持楼主，有网民分析道，丈夫的指控在法律上站不住脚，甚至对楼主有利：「佢话『怀疑你出轨，所以佢理解成各有各玩』，即系承认自己出轨，法庭对呢种合理化出轨系好反感既。」他建议楼主切勿签署任何文件，并立即寻找自己的家事律师。

楼主在回应中表示，已经聘请律师处理，并强调自己对家庭一直有经济贡献，只是没有与丈夫平均分担家庭开支。对于丈夫指控她挥霍，她无奈地表示，丈夫甚至曾「去衣柜摷晒我啲衫同袋出嚟影相」，再告诉第三者她又在购物，担心对方会在法庭上看图作文。

在对答中，楼主亦透露了更多细节，例如第三者同样是「人妻」，而出轨的丈夫甚至定期将子女的生活照发给对方「打卡」。对于有网民质疑为何「养头家养到冇乜钱都仲有钱去沟女」，楼主一语道破：「应该就系留钱畀新女，所以要我净身出户。」

目前，楼主表示为了子女，曾尝试要求和解，只希望得到共同抚养权及子女生活费，但对方并未理会，坚持法庭见。她坦言，等待上庭的日子非常煎熬，既要在子女面前假装没事，亦害怕万一败诉，「随时以后见唔到对仔女」。事件仍在发展中，网民们都期望楼主能挺过难关，为自己和孩子争取到应有的公义。

来源：Threads