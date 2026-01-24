凿穿楼板网红装修师傅身份曝光 记者查询咁回应 事发影片流出嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」｜Juicy叮

有网民日前控诉，一位在装修界薄有名气的网络红人（KOL）进行装修工程时，竟凿穿楼下单位的石屎天花，屋宇署其后介入调查，涉事的网红装修师傅身份终曝光，《星岛头条》记者今早（24日）亦已联络该位涉事网红，而网上亦流出事发时影片，片中该名网红师傅与楼下业主及师傅对质时，一度嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」

据知，被凿穿天花的单位位于屯门，为一大型私人屋苑。

凿穿楼板网红装修师傅身份曝光 记者查询咁回应 事发影片流出嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」↓↓↓↓

据了解，涉事的为一名陈姓网红装修师傅，活跃于Youtube及facebook，频道及专页分别有约1万多人订阅，其Youtube频道至今已有145部影片。其官方网页显示，他同时有开办学院，2015年起为有兴趣家居维修人士提供全面的课程。

涉事网红自称获红十字会颁发香港人道年奖

该学院的网页介绍显示，该网红身份及衔头众多，除学院外，亦包括有开办室内装修设计公司、开办义工会，并为「装修顾问大学讲师」，他本人并获颁多个奖项如十大香港专业室内设计师、十大杰出青年梦想实践家。此外，他又声称获香港红十字会颁发香港人道年奖、义务工作发展局颁发香港杰出义工团体奖，等等，他在其频道中亦有分享获各大电台访问的片段。

记者查询获回复：「冷静啲，你唔好咁心急...」

《星岛头条》记者今早（24日）先后两次联络该位陈姓装修网红，起初他表示稍后回复，在约个半小时后记者再致电，他表示：「我未得闲覆你，等一阵先，我记得你系星岛记者，我依家开紧工。」记者表明向他求证该事件，他说：「你问咩呀？」记者再向他表明查询是否涉事的网红装修师傅，他闻言即表示：「我未得闲呀，我依家唔会覆你住，冷静啲，你唔好咁心急，总之所有说话都系一阵间覆你，唔该晒。」随即收线。

被凿穿天花的楼下苦主，本身有聘用一名专门做「士波令」的维修师傅跟进修缮，该位刘姓师傅今日（24日）向《星岛头条》表示，目前楼上工程已停工，「楼上揾块板做咗临时保护」，现时楼上单位因工程已停水，所以暂时已没有渗水问题，但他透露楼上做了临时尿兜，「（楼上）每次用都搞到楼下滴紧屎尿」，他称楼下已向管业处投诉跟进。

现场对质影片流出

另一位装修界网红「HUMA LO」昨日（23日）则在其Youtube频道播出事件的现场影片，影片开头，只见被凿穿天花的苦主单位所聘请的师傅（下称楼下师傅）与女业主一同走上涉事单位，与正在施工的网红装修师傅及楼上业主对质。从影片可见，楼下单位的天花出现一个巨大的破洞，钢筋外露。破洞最初发生时，碎石和石屎更是从筒灯边缘不断掉落，情况骇人。

为评估损毁情况，楼下师傅到场后，先借来一个锤仔，在破洞边缘的石屎上敲打，以测试其坚固程度。从现场影片可见，他一边敲打，一边向在场人士指出潜在的结构风险。

他首先向网红师傅发问，语气尚算平静：「咁你哋想点样补呀？我听到你哋讲买咗钢筋过嚟，问吓你哋先，点样做法先？」

最新影片曝光！凿穿楼板事发一刻↓↓↓↓

网红师傅称修补楼下天花只是「出心，想做好小小」

面对质问，该名网红师傅称只负责楼上的项目，「唔落楼下搞都得」，修补楼下天花只是「出心，想做好小小」，他说：「我哋好简单，剩系做防水......如果想完美啲，咁落楼下整块板顶住，上嚟我地倒啲石屎，咁就靓仔小小。」

这种仅从上方倒石屎的「表面功夫」做法，立即引起楼下师傅的警觉，他随即追问核心问题：「咁钢筋呢一part呢？」然而，网红师傅却试图回避，并划清界线，语气强硬地表示：「我哋做我哋既嘢啦，你哋唔需要参与啦......楼下就你处理呀嘛。」

楼下师傅根据刚才的敲打测试，指出现场钢筋已经松脱，大洞旁石屎已经有空鼓，单纯只填补该大洞并不足够：「但系呢啲钢筋松晒㖞，你直接喷红丹未必得㗎㖞。」

网红师傅对此意见嗤之以鼻，更开始语带不满：「呢啲系我哋楼上处理方法呀嘛，你唔需要处理我哋呀，你处理楼下你嘅方法。」他坚称即使不进入楼下单位，他也能完成修补，之所以提出到楼下协助，纯粹是「想做好小小」。

冲突升温 KOL师傅拒绝建议：你无身份质疑

此时，在旁的楼下女业主再也按捺不住，直斥其非：「因为依家系你整穿地板呀嘛！」楼下师傅尝试提出更专业、更安全的维修建议，希望对方能将钢筋稳固地植入墙身：「如果有心帮楼下整，整好啲，打大小小，种钢筋落呢幅墙......」

话音未落，网红师傅便不耐烦地打断：「呢个我地谂呀......你唔需要建议㗎呢个位，呢样嘢，我哋会执嘅！」他更表示，对方根本没有资格质疑他的做法：「质疑？质疑唔关你哋事㗎嘛，你哋无身份去质疑！」

楼下师傅和女业主反驳，指其连最基本的工序都出错，「你油红单第一步都错咗啦」，但网红师傅竟称「我哋乜都未做！」，但片中画面看到现场钢筋已涂上红丹。

最新影片曝光！测试钢筋一敲即碎↓↓↓↓

被质疑爆粗：「楼上点做关你Ｘ事咩！」

现场录音更揭示，楼上业主此时已左右为难，担心工程不断拖延，叹道：「你咁搞，影响到我……依家搞搞吓,搞几个月影响我。」、「challenge人哋专业先，你咁专业,佢又咁专业，无得搞,搞死我地业主，我地跳楼都唔掂。」

楼下师傅和女业主则继续据理力争，直指对方连基本工序都出错（「你油红单第一步都错咗啦」），并质疑其专业资格：「你有无专业做士波令先，你都想整完之后无手尾啦?」

面对连番质疑，该网红师傅情绪似有失控，在现场不断爆粗喝斥：「楼上点做关你Ｘ事咩！」楼下师傅冷静回应：「你楼上做得唔好, 系咪会影响楼下，咩关我Ｘ事？......我唔系抢你生意......」 但网红师傅只是不断重复：「关你Ｘ事咩！」，场面极度火爆，连楼上业主亦忍不住开口劝阻：「大家想解决, 哥仔唔好嘈，唔好嘈, 大家。」

在双方争执期间，管业处职员亦到场了解，楼下女业主尝试作最后努力，希望对方能参考自己师傅的专业意见，但网红师傅已完全拒绝沟通，只表示「依家录紧音」、「我哋唔需要答任何嘢啦」。

眼见对方态度强硬，拒绝任何有建设性的对话，楼下师傅最终无奈表示：「唔需要答任何嘢？不如报警，你报呀，管业处系到。」影片至此告一段落。

部分图片来源：HUMA LO＠Youtube影片截图

