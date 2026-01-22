最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮

就早前有网民控诉楼上装修凿穿其单位天花的严重事故，屋宇署今日（22日）在官方社交专页发文，强调署方已迅速介入并勒令工程即时停止，署方正严肃跟进事件，并考虑对涉事承建商提出检控，涉事者最高可被判罚款一百万元及监禁三年。涉事为一私人住宅楼宇，被凿穿为浴室地台楼板。

该事件源于有市民在社交平台发文，指其单位因楼上进行维修工程，导致厕所天花被凿穿一个大洞，石屎剥落，甚至能直接望穿楼上，情况堪虞。

事主更指，负责工程的为一位薄有名气的装修界网络红人（KOL），但其处理手法令人失望，但当被追问具体维修方法时，对方却支吾以对，更抛出一句：「楼上既事唔需要同楼下交代、楼下无权去监督楼上点做」，并意图以简单方式草草了事，令事主无法接受。

事件曝光后，引起网民热烈讨论，不少人直斥事件严重，认为已超出一般装修工程的范围，涉及楼宇结构安全，并强烈建议事主立即向屋宇署求助。

屋宇署今日（22日）在其官方facebook专页发文，并公开现场情况的最新相片，署方强调任何涉及楼宇安全的装修工程，相关人士（包括业权人）均须负上法律责任。署方更引用《建筑物条例》，指出违例者最高可被判罚款一百万元及监禁三年。

屋宇署介入调查勒令停工

屋宇署在帖文中指出，署方收到相关消息后，已即时派员视察，经调查后，发现该单位地台楼板被凿穿，评估后确认整体楼宇结构无明显危险。

署方已即时要求承建商停止所有工程，并已向该单位的业主发出命令，责令其必须按照原有的批准图则，将被破坏的结构部分恢复原状。署方强调，将会继续密切跟进此个案，包括对涉事的承建商提出检控或展开纪律处分等后续行动。

署方在公告中严正重申，根据《建筑物条例》第40(2B)条，任何与建筑工程直接有关的人士（包括业权人），如进行工程方式导致任何人受伤或任何财产损毁，即属犯罪，一经定罪，可处罚款一百万元同监禁三年。事实上，屋宇署经常提醒所有专业人士同承建商必须确保建筑工程安全，若发现有人违反《建筑物条例》的规定，屋宇署会严肃处理。

屋宇署呼吁，市民在进行任何装修工程，都应确保工程合法及安全地进行。

