$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平嘅？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮

有港男在社交平台上分享在深圳午餐时，一个人吃了一顿潮汕牛肉火锅，埋单竟要近250元港币，事主强调自己食量一般，但该餐仅「七成饱」大呻中伏，质疑：「又话深圳食饭平既」，引发网民热议深圳的消费水平，是否还如传说中那样低廉？不少网民更教路一套「组合技」声称可免成为水鱼。

$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」↓↓↓↓

有港男在社交平台发帖表示，他独自一人到深圳一间连锁潮汕牛肉火锅店吃午餐，点了「8碟牛（小份），加一罐饮品」，即使已经使用了内地知名的「大众点评」App优惠减了30元人民币，结帐时仍需支付约250港币。从他上载的付款纪录截图可见，两笔透过「美团」支付的款项合共为252.83港币。

事主呻食唔饱：8碟薄切牛＋淡如水汤底

他坦言，这顿饭只吃到「7成饱」，更形容如果是吃放题，「可以叫多两round」，他认为问题出在牛肉的份量上，直言「主要系佢切到啲牛太薄」。

从楼主分享的八张食物照片中可见，八碟分别为匙柄、三花趾、吊龙伴、肥牛、牛舌、牛朴肉、匙柄及双层肉的牛肉，全被切成薄片，舖在长方形的白色碟子上，事主亦对火锅的质素有所微言，指20元人民币的猪骨汤底「味淡如水」，让他大感失望。

网民反应两极：究竟系你大食，定系深圳太贵？

帖文引来大量网民留言，有人质疑事主的食量：「一个人食8碟牛咁犀利」、「8碟牛我2个人都食唔到㖞」，事主则反驳指份量真的很小，「你真系识讲笑，8碟牛两个人食唔到」，形容牛肉薄得「滚完得一粒肉咁细」，所以才不算多。楼主坦言光顾该连锁火锅店「纯粹谂住佢平又好食，点知又唔平又唔好食」。

网民焦点再延伸至「深圳消费是否依然平价」的层面，部分网民认为「深圳消费根本就同香港差唔多」、「而家深圳一点也不便宜，为返hkd，真心仲贵过香港」。有人指只有到「非连锁，小店才有机会平」，或远离市中心的「关外」地区，才可能找到平价美食，有网民则提醒，计上来回交通费，「计番车费都冇乜著数」。

网民晒图分享「平靓正」选择

不过，不少网民在留言区大晒自己在深圳其他餐厅的「战绩」，以证明平价美食依然存在，有网民上载一张铺满整张大圆盘的牛肉照片，指「呢碟都系2佰几」，但并非在同一间餐厅。

另一位网民更分享了一张极具视觉冲击的「牛肉摩天轮」照片，留言称：「我食另一间二人餐都系$168」，另有网民更表示，两个人只需花费390港元，便可享用三碟大份、两碟细份牛肉，外加手打牛丸等配料，「又食又拎」，这些分享与事主的经历形成强烈对比。

网民拆解北上消费「悭钱组合技」

留言区亦吸引大量「深圳达人」分享一套北上消费的「悭钱组合技」和心法，提醒楼主下次消费留意以免再中伏。有网民指出，真正的玩家，从来不会用正价食饭，有人建议在「大众点评」、「美团」、「抖音」等App上，先搜寻「团购套餐」或「代金券」，有网民分享「19.9代50」的骨折级优惠，亦有人贴出「$168二人餐」的超值套餐。

精明网民又普遍认为，开在大型商场、口岸附近的知名连锁店，价钱最贵，真正的「平靓正」，往往藏于「非连锁」的地道小店，或者要深入到龙华、坂田等非市中心区域才能找到。有网民又分享识拣点餐模式，指出一个人「散叫」菜式，在任何地方都是最不划算的，有网民再教路，可以选择「放题」（任食），或者寻找「按斤卖」的牛肉店，性价比远超散叫。

来源：kcttt2024＠Threads