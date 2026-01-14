Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑「全套」纸扎祭品掀热议：「烧一次唔够？」网民揭家属背后苦心吁停二次伤害｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:20 2026-01-14 HKT
发布时间：11:20 2026-01-14 HKT

有网民昨日（13日）在社交平台上载一张巨型纸扎屋的照片，并在帖文中震惊地写道：「痴L线㗎，烧一次唔够要烧两次？」矛头直指这件「宏福苑」大厦祭品，帖文牵起出其他网民分享宏福苑其他纸扎祭品，如往宏福苑的巴士纸扎，在网络掀起热烈讨论。

宏福苑「全套」纸扎祭品掀热议：「烧一次唔够？」网民揭家属背后苦心吁停二次伤害↓↓↓↓

在楼主发帖后，有网民亦同样发帖附上其他角度影到的宏福苑纸扎屋的相片，并留言「啱啱都见到」。

神还原「宏福苑」连公园滑梯、巴士线都齐备

从楼主及其他网民上载的相片可见，这座纸扎「宏福苑」大厦制作极为精致，橙色外墙配上蓝白格仔窗户，楼顶更挂上「大埔宏福苑」的招牌，祭品底部不仅有园景、彩色花坛，甚至还有一部红色私家车及一个小小的游乐场。

有眼利网民指出：「佢又整得几细致，连宏福苑楼下公园仔滑梯等设施都还原返」，大赞其手工之巧。

网民：「其实仲有巴士」

帖文在网上发酵后，更多「野生捕获」的相片陆续曝光，有网民在留言区贴出惊人发现：「其实仲有巴士」。

该网民上载的相片，出现了至少两部同样是纸扎的双层巴士，一部是白色车身的九巴，路线牌显示「宏福苑往九龙」；另一部则是黄色的城巴，显示「宏福苑往香港」，两部巴士的车牌号码均为「168」，像真度之高，连车厢内都隐约见到纸扎司机的身影。

网民争辩：「地狱梗」vs 「尊重家属」

这批宏福苑纸扎照片，掀起网民热烈讨论，部分网民与楼主感同身受，认为此举太「地狱」，对火灾中的往生者及其家属或构成「二次伤害」，有人留言形容这是「现实版破地狱黄子华」，甚至有人惊讶问道：「唔系AI呀吗」。

不过，大量留言则是反对楼主的看法，认为应尊重家属的决定，否则更加是「二次伤害」，有网民反驳：「其实都系根据客人要求制作，意思即系有可能系死者屋企人嘅要求，你咁讲系咪闹先人屋企人痴Ｘ线？」

网民吁理解家属背后苦心

不少人认为，这恰恰是家属对先人思念的表现，「可能先人喺大埔长大，好钟意住宏福苑，所以家人烧一幢俾佢享用吧」、「系希望去咗极乐世界嘅人可以住返熟悉嘅环境啫」。

其中一位网民更发表长文深入分析，认为外人不应批判家属的抉择：「呢个行为确实系一个令家属放下伤痛既一个重要慰借方法......作为外人以呢种语气与态度回应，又何尝不是对灾民＆逝者作出『二次伤害』」，这番言论获得大量认同，不少网民亦认为，这些祭品反映了在世者与离世者之间最后那份「连结」与「曾经美好回忆片段」，呼吁要明白家属背后苦心，停止二次伤害。

来源：Threads＠jamescho1、toby_hung、howareyouhowdoyoudo

同场加映：为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截↓↓↓↓

 


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
17小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
17小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
4小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
16小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
20小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
13小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
19小时前
粤剧名伶龙剑笙回归掀抢飞潮 大批长者粉丝寒冬下通宵露宿排队 孝顺网民惊讶：粤剧界GD
粤剧名伶龙剑笙回归掀抢飞潮 大批长者粉丝寒冬下通宵露宿排队 孝顺网民惊讶：粤剧界GD
影视圈
14小时前