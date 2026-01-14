宏福苑「全套」纸扎祭品掀热议：「烧一次唔够？」网民揭家属背后苦心吁停二次伤害｜Juicy叮

有网民昨日（13日）在社交平台上载一张巨型纸扎屋的照片，并在帖文中震惊地写道：「痴L线㗎，烧一次唔够要烧两次？」矛头直指这件「宏福苑」大厦祭品，帖文牵起出其他网民分享宏福苑其他纸扎祭品，如往宏福苑的巴士纸扎，在网络掀起热烈讨论。

宏福苑「全套」纸扎祭品掀热议：「烧一次唔够？」网民揭家属背后苦心吁停二次伤害↓↓↓↓

在楼主发帖后，有网民亦同样发帖附上其他角度影到的宏福苑纸扎屋的相片，并留言「啱啱都见到」。

神还原「宏福苑」连公园滑梯、巴士线都齐备

从楼主及其他网民上载的相片可见，这座纸扎「宏福苑」大厦制作极为精致，橙色外墙配上蓝白格仔窗户，楼顶更挂上「大埔宏福苑」的招牌，祭品底部不仅有园景、彩色花坛，甚至还有一部红色私家车及一个小小的游乐场。

有眼利网民指出：「佢又整得几细致，连宏福苑楼下公园仔滑梯等设施都还原返」，大赞其手工之巧。

网民：「其实仲有巴士」

帖文在网上发酵后，更多「野生捕获」的相片陆续曝光，有网民在留言区贴出惊人发现：「其实仲有巴士」。

该网民上载的相片，出现了至少两部同样是纸扎的双层巴士，一部是白色车身的九巴，路线牌显示「宏福苑往九龙」；另一部则是黄色的城巴，显示「宏福苑往香港」，两部巴士的车牌号码均为「168」，像真度之高，连车厢内都隐约见到纸扎司机的身影。

网民争辩：「地狱梗」vs 「尊重家属」

这批宏福苑纸扎照片，掀起网民热烈讨论，部分网民与楼主感同身受，认为此举太「地狱」，对火灾中的往生者及其家属或构成「二次伤害」，有人留言形容这是「现实版破地狱黄子华」，甚至有人惊讶问道：「唔系AI呀吗」。

不过，大量留言则是反对楼主的看法，认为应尊重家属的决定，否则更加是「二次伤害」，有网民反驳：「其实都系根据客人要求制作，意思即系有可能系死者屋企人嘅要求，你咁讲系咪闹先人屋企人痴Ｘ线？」

网民吁理解家属背后苦心

不少人认为，这恰恰是家属对先人思念的表现，「可能先人喺大埔长大，好钟意住宏福苑，所以家人烧一幢俾佢享用吧」、「系希望去咗极乐世界嘅人可以住返熟悉嘅环境啫」。

其中一位网民更发表长文深入分析，认为外人不应批判家属的抉择：「呢个行为确实系一个令家属放下伤痛既一个重要慰借方法......作为外人以呢种语气与态度回应，又何尝不是对灾民＆逝者作出『二次伤害』」，这番言论获得大量认同，不少网民亦认为，这些祭品反映了在世者与离世者之间最后那份「连结」与「曾经美好回忆片段」，呼吁要明白家属背后苦心，停止二次伤害。

来源：Threads＠jamescho1、toby_hung、howareyouhowdoyoudo



