香港养车=水鱼？网倡「北上养车」新玩法 3大好处引激辩 网民指忽略1最大盲点｜Juicy叮

由于在港养车成本高昂，有网民近日倡议「北上养车」新玩法，并力数3大好处，这种崭新的养车思路在网上掀起激烈辩论，支持者认为是精明之举，反对者则指其忽略了1个最大盲点，令整个计划变得本末倒置。

香港养车=水鱼？网倡「北上养车」新玩法 3大好处引激辩 网民指忽略1最大盲点↓↓↓↓

有网民在连登讨论区发帖，题为「大陆养车玩」，提出了一个他认为极具成本效益的方案，并列举三大优势，包括：（1）低廉的停车成本： 「深圳月租600元」，与香港动辄数千港元的停车场月租形成鲜明对比。（2）便宜的燃油价格： 「入油¥7/L」，远低于香港长期高企的油价，大幅降低日常行驶开支。（3）极低的购车门槛： 「新车¥5万几都有台」，在内地仅需数万元人民币便能购得新车，吸引力巨大。

他总结指，对于仅在假日用车的司机（Holiday driver）而言，「上深圳玩车的确性价比高」。

PHEV成焦点 楼主「香港唔会有」遭反驳

帖文一出，有网民率先对楼主的想法提出质疑：「电车入油？」楼主解释，他所指的是「插混PHEV」，即插电式混合动力车（Plug-in Hybrid Electric Vehicle）。这种车辆既可充电作纯电行驶，电力耗尽后亦能使用汽油，结合了两者的优点。楼主一度断言：「香港唔会有」。

然而，此说法迅即被其他熟悉市场的网民纠正：「以我所知有一架Prius phev出咗牌......」，亦有人补充道：「几年前已经有三菱outlander phev」。

网民质疑：专登坐车上去玩车

尽管楼主提出的北上养车「性价比」理论看似吸引，但不少人质疑「专程乘搭公共交通工具过关，只为驾驶自己车辆」这个核心操作逻辑，认为此玩车新思路的最大盲点，有网民毫不客气地爆粗评论：「你都戆X，要专登坐车上去玩车」，更有人讥讽其背后心态：「冇钱就咪X学人玩车喇」。

对于楼主所提及的五万元人民币新车，部分网民们亦加以嘲讽，留言包括：「五万？玩车定玩人？」以及「5皮嘢一架叫玩车？玩X就得」，部分评论更尖酸刻薄地批评：「穷X d思维真系远超我哋想像」。

在「北上养车」掀起热烈讨论之际，不少连登网民亦提出了一个更为实际的替代方案，方法是「租车」，他们认为，与其耗费心神在异地购置并维护一辆汽车，不如选择租车服务，有网民直言北上租车更划算：「要玩租好过啦，咁多款车有排试唔晒。」

Youtuber实测：内地养车成本为香港三分一

事实上，随著港人北上成风，不少网红亦开始探讨北上养车的可能，专门分享大湾区资讯的Youtuber「香港小电Callcall」，亦于今年（2025年）3月上载影片，以「香港养车贵内地3倍？！！港人内地养车1年2万公里实录！...」为题，对两地养车成本进行了详细比较。

影片中，Youtuber以一辆行驶了两万公里的纯燃油车为例，计算出在内地的全年基本开支，包括约2,000元月均油费、4,700元年均保险费及3,500元保养费，合计已接近3万元人民币（约港币3万3千元）。她指出，若加上每月约400元的停车费及其他杂费，成本将更高。

作为对比，影片引用第三方网站的数据，指出香港养车的每月成本约为9,234港元，折合全年费用高达110,808港元，约等于10万元人民币（约港币11万元）。两者比较下，印证了在内地养车的成本，确实远低于香港。

影片亦提及，内地电动车市场选择多且价格更具优势，她提出一些知名车款，香港售价28万港元起，而内地仅需17.5万人民币（约港币19万3千元）起。Youtuber更亲身解说港人如何在内地申请新能源车牌照（粤B牌），不过，她也提醒，港人在内地申请汽车贷款手续繁复，银行普遍要求提供内地资产或收入证明，因此「最好呢，还是全款买」。

来源：「大陆养车玩」帖文＠连登讨论区、香港小电Callcall＠Youtube