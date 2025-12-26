香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒｜Juicy叮

一位香港大妈丑出日本。涉事大妈旅客早前在日本食肆等位食烧蚝期间，公然拿出指甲锉就地修甲长达20分钟之久，更加因为她的一个动作，令到指甲粉四飞。大妈的「恶行」被同场港人拍下并上载至网络，网民怒轰此举「核突」、「冇修养」、「影衰香港人」。详情见下图及下文：

香港大妈丑出日本 等位食烧蚝挫20分钟指甲 做一动作甲粉四飞 网民轰核突：影衰晒逐张睇↓↓↓↓

楼主：指甲粉成地都系

楼主早前在社交平台Threads以「请注重港人形象」为题，上载短片发帖，并留言讲述事件的来龙去脉，指「日本系岛等紧位食烧蚝，隔离呢位阿姐，同为香港人，拎个指甲挫出嚟，起码挫咗20分钟，指甲粉成地都系，仲拍拍拍飞到同围系」。

楼主续称「认真，呢度系食肆，再者其实可以返屋企先处理手甲，唔好讲喺日本，喺香港都唔好咁啦。我仲想好好去日本，唔好俾人歧视㗎」。而短片中的四眼大妈，拿著长长的指甲挫挫指甲时，不知是否心虚，不时左顾右盼。

网民：真系食唔落

网民的反应几乎一面倒地谴责片中大妈的「恶行」，认为行为「好Ｘ失礼」、「完全唔明佢哋嘅思维」、「一啲仪态都没😩😩」。许多人表示「好核突」，并对这种「冇修养」的行为感到不齿。有人更加生动地形容大妈挫指甲是「生刨芝士粉」，倒胃地称「谂起啲蚝有佢啲咸香芝士粉就想呕，真系食唔落」。

网民的批评集中在「影衰香港人」这一点上，留言包括「麻烦佢啲家人同朋友认领返佢🤮唔好俾佢出香港影衰香港人🤡」、「Ｘ出国际」、「丢香港人嘅架👊」、「唔好影衰香港人，累香港人俾人哋憎埋一份」。

楼主：唔想再嘈交，仲样衰

部分网民则呼吁应当场制止，如「点解你（楼主）唔出声呢😥」、「出声ＸＸ佢嘛」、「俾我喺现场一定同佢闹交」。楼主在回应栏补充，最终选择不当场出声制止，原因是「我唔想再嘈交，仲样衰」，有网民讲出楼主的顾虑来「个个都话Ｘ，呢啲公共场合做得出嘅，其实Ｘ佢都唔会理，啲日本人仲会觉得你搞事」。

资料来源：emilywylai＠Threads

相关阅读：

大阪寿喜烧放题店出Po公审港人 港客纸巾做一举动辣㷫店主：「为什么港人做得出这种事来？！」

港铁车厢变啪啪声修甲店 又锉又剪 马尾女落车前遭乘客围斥 「神迹」反应吓窒网民

迷人Pink Lady现身港铁 当众搽指甲油 难顶天拿水味攻陷车厢 网民：原来剪指甲都未够癫