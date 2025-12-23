酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮

有网民在社交平台发帖，抛出一个堪称酒楼「世纪难题」的疑问：「公筷系黑色定白色？」并附上一张实拍照，引爆网民激烈辩论，不少神级解释令人耳目一新，当中一个有关黑白筷子的「贫富暗号」，成为讨论的最大亮点。

酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则↓↓↓↓

有网民在「香港茶餐厅及美食关注组」FB专页发文表示：「世纪难题，公筷系黑色定白色？」

楼主更附上一张酒楼实拍图，相中一对黑色和一对白色筷子并排放在筷子托上，白色筷子在内，较接近餐碟的位置，黑色筷子则放在靠右侧的外档位置，楼主观察到：「今日间酒楼。大部份人系黑色系公...白色系自己食嘢」。

这个看似简单的问题，瞬间引爆网民热议，虽然「左自右公」或「内私外公」是常见的餐桌礼仪，但当牵涉到颜色时，网民的标准似乎并不统一。

世纪难题引爆热议：有名你叫...「外公」

部分网民率先支持传统的位置论，认为「放近自己的是自用，外面是公，什么color冇所谓」，有网民幽默地解释「因为有名你叫...『外公』，但没有『内公』只有『内功』」，令这个摆位法则更加入脑。

有人亦指出这其实是常见的宴会摆法，每人一对私筷一对公筷，只要分清内外便可。

更多潜规则曝光：颜色vs位置

不过，有关言论迅即被大批网民反驳，他们认为公筷要以筷子的颜色决定，他们以卫生与实用性的角度指出：「白色夹完有d汁，可容易分辨是用来夹送的，所以应该白色是公筷」，认为浅色容易显脏，适合作公筷提醒大家。

但争辩者马上指出，正正是因为「食食下筷子头会污糟，黑色做公会好d」，激辩令黑白公筷之争在卫生层面上一时难分高下。

有图有真相：白公黑私？

持异议的网民，又针对楼主遇到的「黑公白私」的现场实况，不少网民上载图片反驳，相片展示不少白色或奶油色的筷子，上面清晰地用金字或黑字印有「公筷」二字，有网民更贴出截图，指出部分地区规范建议公筷颜色宜为白色或类白色。

这些网民认为「有图有真相」，市面上似乎以白色作为公筷的情况更为普遍。

贫富解释封神：用黑色就...

「白公黑私」有图作证，似乎渐处上风，这时，有网民提出「贫富暗号」的解释，为「黑公白私」扭转劣势，技惊四座，该网民指出公筷用黑色或白色，其实传统上暗藏「意头」：「白色食，黑色公，因为宁愿白食，好过黑（乞）食。」

这个解读随即获大批网民赞好，纷纷表示「有创意」、「好入脑」，支持的网民认为黑公白私已是潜规则，因为「用黑色就黑（乞）食」，所以黑色只能做公筷。更有网民笑言「白食，唔使比（俾）钱」。

「务实」网民：食食下都系乱

这场公筷黑定白的争论战中，亦有网民指出一个最真实的情况：「反正摆𠮶个都随时唔知」，「一枱人梗有几个是但，甚至一时用呢只一时用果只」，他们指出，无论争论结果如何，现实是「食食下都系乱」、「最后都会调乱用」。

这些「务实」的网民最终建议，与其纠结黑白，不如「每次在枱上高声地问一次，谁公谁私结果怎样都一致」，在开餐前与同枱人达成共识，总好过食到一半发现大家都在交换口水。

来源：香港茶餐厅及美食关注组＠Facebook