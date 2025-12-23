月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：09:45 2025-12-23 HKT
发布时间：09:45 2025-12-23 HKT

一名女网民在社交平台发文，大呻自己饱受父母情绪勒索，即使月入$35,000，仍要「呕15k家用」，压力爆煲，女事主的妹妹打算分担部分家用，结果触发父母「起晒钢」，换来一轮令人难堪的骂语，包括批评女事主「俾得几个钱施舍」。

楼主每月付出逾四成收入做家用，她透露父母其实每月均有稳定工作收入，网民得知其父母真实收入后纷纷吓窒，怒轰：「根本当个女系ATM！」帖文引来大量网民共鸣及献计。

月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM↓↓↓↓

有女网民在社交平台发帖表示，自己「好羡慕啲屋企父母对子女0经济回报期望」的人，她自18岁起已没有问家里要钱，学费靠政府，更边做兼职边每月给家里$2,000。如今投身社会，月薪$35,000，每月家用高达$15,000，但父母仍不满足。

哑忍多年 妹愿分担家用引爆冲突

她写道，父母不但反对她去旅行，认为她「日日出街洗晒啲钱，仲不如俾黎做家用」，更直言她给得不够多。最令她心淡的是，当妹妹提出想分担一半家用时，父母竟大发雷霆，更爆出连串情绪勒索的说话：「搬出去唔洗俾伙食养我哋？」、「你系咪以为俾得几个钱拖舍俾我地？」、「咁姐系逼我地冇人理做乞丐靠政府」。

楼主坦言：「呢啲说话系唔会令我想俾多啲钱，只会觉得更加坚定有能力就搬出去住」。

更令人惊讶的是，楼主补充指，父母两人均有兼职工作，「每人都有月入起码14k」，换言之，父母二人合共月入近三万，但依然对女儿的薪金虎视眈眈。她曾尝试提出直接负责家中租、水、电、煤等开支，却被要求连买餸、日用品等所有费用一并「负责埋」，令她大感不合理：「你哋人工就唔洗拎出嚟完全系自用就得？边到合理㗎」。

网民惊讶：父母「自己有职业，仲虎视眈眈你啲钱」

帖文一出，大批网民「睇唔过眼」，纷纷留言力撑楼主，并狠批其父母的行为，有网民一句「当子女ATM」获得大量共鸣，不少网民又炮轰：「四肢健全行得做得pt仲要问个女攞15k真系cls」、「即系你屋企人依家仲返紧工仲要食你万$5家用？」。有网民亦讽刺道：「佢2个既人工做零用架，咁爽？」，直斥父母「自己有职业，仲虎视眈眈你啲钱」，食相极度难看。

不少网民认为楼主父母的想法源于过时的「养儿防老」观念，直斥是「穷人+传统思想父母先会咁」、「好蓝领父母feel」。有网民指出「养儿防老系以前农业社会观念」，在现今知识型社会及人均寿命延长下，这种观念早已不合时宜，可惜「呢类上一代知识差距过大导致沟通唔到真系好常见」。

网民：养儿防老已过时？

大部分留言都建议楼主尽快「止蚀」，搬走自住：「15k出去租会更开心」、「直接搬走, 净系每月俾5千佢哋当零用」，更有人开玩笑建议「烦一句扣$1k家用」。有网民又谓，真正的爱不是枷锁：「真心锡仔女嘅父母唔会要佢哋俾咁多家用，反而会担心佢哋够唔够钱驶...唔好俾佢哋情绪勒索。」

有人更提醒楼主，这种家庭压力甚至可能影响她未来的感情生活，「是男仔听完你个story都要捻下追不追你」，劝她要为自己著想。

面对父母的需索无度，楼主表示已下定决心搬走，并立志「唔好复刻我嘅父母系我嘅子女身上」。

来源：Threads

同场加映：房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获↓↓↓↓

 

