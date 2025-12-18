房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮

一位女网民在网上分享自己房间被母亲长期用作「亲戚宾馆」，她「出嚟社会」工作后，如何毅然用自己积蓄，先斩后奏进行「大反击」，夺回房间主权，结果「事后老母有发癫嘈」，但半年后的今日，这一「反击」竟有意外收获。

房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获↓↓↓↓

这位女网民在社交平台发相发帖表示，从小到大，她的房间布置全由母亲决定，而母亲唯一的坚持，就是房内必须放置一张上下格双层床。

楼主无奈地表示：「目的就系等啲大陆亲戚嚟香港，可以比（畀）佢热情请翻屋企款待，而上格床，就可以借比（畀）班亲戚训（瞓）。」在母亲绝对的「实用」主义面前，楼主感到自己的意愿被彻底忽视，「我一个小女孩既喜好与意愿，简直系轻如鸿毛。」

她忆述，儿时多次抗议，结果总是「大吵反枱收场」，更甚的是，当亲戚到访时，下格床要睡两至三人，楼主自己被赶到上格床，客厅和地下还要打地铺，整个家被挤得水泄不通，让她苦不堪言：「啲大陆亲戚黎亲老冯住我屋企，一家6口，仲要劲嘈又早起，基本上班友黎（嚟），我都会即刻租酒店。」这种牺牲自我、迁就「亲戚」的生活，令她对自己的家「0归属感」。

「先斩后奏」豪掷积蓄「一炮」反击

踏入社会工作后，楼主有经济收入，决定来一场「先斩后奏」的反击，她表示：「我用自己钱一炮劈换晒所有嘢，完全冇同老母商量。」她先在网上找内地公司订造全套心仪的家私，并在家私付运前，安排好油漆、灯掣、冷气等工程。

楼主忆述，当清拆师傅上门时，母亲才惊觉一切已成定局：「我请人上嚟拆晒原先嘅所有家私，佢好惊讶咁见住啲大只仔半个钟内拆晒家私了。」在短短一星期内，花费数万元的房间改造工程顺利完成，一个全新的空间就此诞生。

房间大变身 踢走上下格床变心灵庇护所

从楼主分享的多张房间装修前后的相片可见，房间的转变堪称天壤之别，装修前，房间是一张笨重的木纹色上下格床，空间感狭窄。

装修后，整间房以纯白色为主调，那张楼主厌恶多年、「宾馆必备」的上下格床，被一张舒适的单人床取代，楼主并沿墙身订造了衣柜、书枱和储物柜，空间感大增。

夺回房间主权 意外修补母女关系

成功夺回房间主权后，楼主爆粗直言那种感觉「真系好X7爽」，她每次外出都会锁上房门，大陆亲戚再来访时，只能睡在客厅，她表示，宁愿自己花钱租酒店，也绝不让出房间，「有间吉房但就系唔俾佢哋瞓」。

由于先斩后奏，楼主坦言，起初母亲对此大发雷霆，「有发癫嘈」，但意想不到的是，半年过去，现在母亲的态度竟180度转变，「我老母而加好满意同钟意我间房～仲话好彩唔系双层床～ 甚至想我帮佢搞埋佢间房」。这次「反击」非但没有破坏母女关系，反而让关系变得更好。楼主感动地表示，母亲向她保证，即使将来结婚，「佢都会留起呢间房比（畀）我，所以假设我将来离婚破产，好惨既，我都有个舒服既地方训（瞓）同匿埋～」

现在，这个小天地已成为她心灵的庇护所：「而加一唔开心，起房闻住自己既味，开床尾灯，播住歌，个人就会好幸福，唔开心既野就好似消失左咁。」

网民大赞楼主： 「好多父母为咗面子慷他人之慨」

帖文触动了大量有类似经历的网民，纷纷留言表示：「完全明白！」，不少人分享自己被迫让出房间给亲戚、私人空间被侵犯的「童年阴影」，有网民指出：「好多父母为咗自己面子，成日慷他人之慨，要自己仔女受委屈。」

不少人对楼主的行动力表示欣赏，大赞她「好叻女」、「够姜」，并对她新房间的品味赞不绝口：「整得好靓」、「好有taste」、「话你知啦，我净睇字都觉得好X7爽，恭喜」。

来源：000.km___＠Threads