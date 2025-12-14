8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮

有港男刚好与8000万六合彩擦身而过，未能一夜致富。在头奖梦碎下，遗憾地自爆「中晒」7个字却仅收安慰奖彩金的无奈。因应此事，网民同时参透出买六合彩电脑飞的一大特质。详情见下图及下文：

8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金逐张睇↓↓↓↓

楼主：六合彩中晒7个字

楼主前日（12日）在facebook群组「齐齐赢马会」上载相片发帖，留言指「六合彩中晒7个😅不过分开3张😭」。

12月11日（星期四）搅珠的「25/128」期六合彩，中奖号码分别为1号、5号、6号、25号、30号、42号，特别号码为43。头奖一注独中，派彩高达82,123,790元。

然而，事主却无奈地表示「六合彩中晒7个😅不过分开3张😭」，由于「中晒」的7个号码分别散落于3张彩票上，无缘捧走8000万元巨额头奖。

3张飞中一注安慰奖

楼主在相中并排了3张已弄皱的六合彩电脑飞，分别为两张单式和一张7个字复式。从左至右看，左彩票其中一注中了1号、5号及6号（中3个字派安慰奖）。

中间的彩票，其中一注中了1号，另一注中了25号及30号；最右的复式彩票则中了5号、42号及特别号码43号。即是，3张彩票合共全中该期的7个搅出号码，但只有中了1号、5号及6号的一注获派40元安慰奖彩金。

网民：安慰奖都系中嘛

对于楼主与巨额奖金失诸交臂，有回应的网民深表同情，留言安慰「最紧要收钱」，并指出「左面𠮶张咪中啰！安慰奖都系中嘛」。

然而，也有人感叹「买咗4年，我40蚊都未收过。昨日又120蚊送俾马会」。部分网民则认为这种情况「有几咁奇，电脑票时常发生🤣🤣」，并以「富贵由天」、「命里有时终须有、命里无时莫强求！财唔入你袋因你无运！」来开解事主。

六合彩相关阅读：

大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过

买「123456」中六合彩机率一样？网民激辩挑战数学迷思 揭等「这时间」有机会中

连续11期六合彩藏惊人规律 网民心水清 手写笔记点出诡异关连

六合彩三奖得主集体「上水」！Threads惊现中奖潮 幸运儿揭开中奖玄机

亿元六合彩得主千字文解释仍返工？身份掀议 核对派彩纪录网民疑是「这位」

传回归金多宝曾应验？！逾100网民测试六合彩「最易中买法」都市传说 结果曝光令人意外

六合彩幸运儿争少少中二奖 1方法落注350元赢4.7万 网民力赞不得了