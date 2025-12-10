北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮

有本港网民北上深圳莲塘街市买餸，发文表示购买了75元人民币一斤的赤米虾，帖文意外地点燃了网络上关于「北上买餸」价格的激烈辩论，楼主特别指出，店家销售有关海鲜，还附带「一项香港绝迹服务」，将热论延伸至服务价值、时间成本乃至过关条例等层面。

北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩↓↓↓↓

有网民在「深圳大湾区好去处开心share」FB发帖，分享他在深圳莲塘露天街市的购物经历。

他以75元人民币一斤的价格，买下了一批「中指咁大」的赤米虾，总数付款80元人民币。从他上载的相片可见，档口发泡胶篮中的虾只体型壮硕，色泽鲜亮。

更令楼主惊喜的是，海鲜档竟提供了一项在香港街市近乎绝迹的贴心服务，女店员竟即场为客人挑走虾肠，楼主坦言：「我都未试过架，见挑肠位阿姐，用件小工具，好快就挑好。」

楼主在帖文中表示，档口再「加冰送保温袋」，这批虾最终被安全带回香港，楼主有晒相显示，回港后将这批虾灼熟后变成一碟诱人的美食。

「格价大战」一触即发 网民化身精算师

楼主眼中的「平靓正」分享帖文一出，随即引来大批网民热议，焦点集中在「价钱」之上，有网民指出：「75人仔一斤都话平？记住大陆市斤系十両秤，剩返条数换返港纸成132蚊斤（16両）呀！」

网民指若计算隐藏的换算细节和交通成本，其实北上买餸并非一定平过香港：「计埋车费仲贵过香港」、「笑死，75蚊咪同香港买差唔多」、「帖主本来想展示战利品，点知系唔知价买贵咗！」

有人又怀疑挑肠的过程会被「换虾」：「挑肠部序，已经换晒你D生虾啦！」楼主对此则亲自反驳，强调自己从头到尾看著同一盘虾，并感叹「你估深圳仲系以前东门街市，买金钱龟返嚟变半边芋头年代咩？」

另外，关于携带生海鲜过关的合法性亦引发争议，有人直斥「带生嘢过关，真系多X谢你」，但亦有不少熟悉条例的网民马上反驳：「自用海鲜不嬲都可以」、「大闸蟹都过得，你系咪胶？」根据香港海关官方网页资料，旅客在其私人行李中携带合理数量的海产以供自用，一般不受限制。

服务价值成「笋货」焦点

在这场激烈的格价大战中，亦有不少网民支持楼主，他们指价钱并非唯一标准，认为内地买海鲜竟提供「香港绝迹」的挑虾肠服务，非常吸引：「价钱同香港差唔多，但挑肠e下赢左」、「挑肠都挑埋真系抵」、「香港不会替你挑肠」。有网民又表示北上买餸可顺便游览观光，「去兜风散心，呢个系无价既」。

来源：「深圳大湾区好去处开心share」FB