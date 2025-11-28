大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中｜Juicy叮

大埔居屋宏福苑五级火伤亡惨重。大火无情，烈燄悲壮地烧掉人命财物，像狂风暴雨般卷走几许市民勤恳经营的幸福家园。筑梦为巢，市民身同感受，市面气氛沉重。

一名女子在乘搭港铁期间，因事件缺堤哭泣，获另一名女乘客默默递上纸巾安慰。在两人对望间，心底感慨的千言万语，正无声地响彻车厢。详情见下图及下文：

港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中逐张睇↓↓↓↓

楼主：眼泪抹极都仲有

楼主昨日（27日）早前在社交平台Threads以「多谢为香港的你」为题上载一张纸巾相片发帖，指「喺地铁车厢好低气压。至少有一半人追紧post（帖文），当中包括我。可能因为教完班放松咗落嚟，亦可能因为系教冥想放大晒所有感官，睇完某一个post后缺堤，眼泪抹极都仲有」。

楼主：一位女士递咗张纸巾俾我

楼主续指，「然后，旁边一位短发女士递咗一张Lulu猪纸巾俾我。过咗几站，佢落车。落车之前，佢轻轻用指尖触碰我嘅前臂，我抬起头望佢一眼。无一句说话，但呢双眼晴，已经表达晒一切说话」。楼主于是感慨「香港仍然有好多好美丽既人士地物。多谢」。

网民：街头氛围好差

回应的网民共情地指出「今日喺条街度行紧feel（感觉）到成个氛围都好差，唔知系咪自己负能量呢......硬系觉得所有人都好悲伤」。

网民自爆曾落泪：

不少人更加坦言曾因这场毁掉多个家园的大火而落泪：

•我今日系公司都喊咗几次😭；

•今日东铁经过大埔站见到，差啲都忍唔住🥺；

•我今日喺地铁都一路睇电话，一路流眼泪🥺；

•我今日都喊咗好多次！💔仲伤心过自己分手！

•冇错，尤其是见到啲小朋友已经都返天家😭今日喊咗好多次；

•我今日都咽哽咗几次，每听一个电话都要深呼吸一次，惊俾人听到我讲嘢震晒。

网民：要喊就喊冇问题

有人更加表示「唉，喊到成个人都『巢』晒，相信无人唔知我喊过......好彩依家天气涷，都可以揾啲衫呀颈巾遮下」。

于是有人建议健康地释放情绪，指「要喊就喊，冇问题㗎，大家好接纳的」。

资料来源：karen__swinton＠Threads

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

相关阅读：大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

相关阅读：大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！