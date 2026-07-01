DSE放榜2026︱教育大学EdUHK 10个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程一览 1课程49人争1学额！

DSE放榜2026︱中学文凭试（DSE）将在7月15日放榜，相信现阶段同学都正搜集不同的升学资讯。《星岛教育》早前向8所教资会资助大学查询，了解院校在大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选后的课程竞争情况。今日会按香港教育大学(教大/EdUHK)数据，详列以Band A计算下，改选后5个最多人申请、及5个竞争最激烈课程，并整理相关课程的计分方法、加权科目及2025年收分等资讯，助同学评估放榜后是否有需要改选。

教育大学5个最多人申请JUPAS课程

教育大学5个竞争最激烈JUPAS课程

DSE放榜2026︱教大分数换算方法

教大课程的分数转换方式如下：

级别 分数 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

根据教大的统计，5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士、心理学荣誉社会科学学士、心理学荣誉社会科学学士及幼儿教育荣誉学士、运动科学及教练荣誉理学士，最后是数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士。

第5位：数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 618

618 学额： 64

64 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中文x1.5；英文x1.5；中国文学x1.5；资讯及通讯科技x1.5

中文x1.5；英文x1.5；中国文学x1.5；资讯及通讯科技x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 27.5

27.5 下四分位数：26

第4位：运动科学及教练荣誉理学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 782

782 学额： 29

29 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 生物x2；体育x2；英文x1.5；数学，M1/M2 x1.5；设计与应用科技x1.5；资讯及通讯科技x1.5；指定的应用学习科目x1.5

生物x2；体育x2；英文x1.5；数学，M1/M2 x1.5；设计与应用科技x1.5；资讯及通讯科技x1.5；指定的应用学习科目x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 28.5

28.5 下四分位数：27.5

第3位：心理学荣誉社会科学学士及幼儿教育荣誉学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 904

904 学额： 45

45 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中文x1.5；英文x1.5；指定的应用学习科目x1.5

中文x1.5；英文x1.5；指定的应用学习科目x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 24

24 下四分位数：23.5

第2位：心理学荣誉社会科学学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 982

982 学额： 20

20 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 无

无 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 20

20 下四分位数：20

第1位：运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 1206

1206 学额： 25

25 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 体育x1.5

体育x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 22

22 下四分位数：20.8

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至于5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排第一的是心理学荣誉社会科学学士、第二位是运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士、第三至第五位，则分别是文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士、个人理财荣誉文学士、社会学与社区研究荣誉社会科学学士及地理教育荣誉学士。

第5位：社会学与社区研究荣誉社会科学学士及地理教育荣誉学士：约32人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 386

386 学额： 12

12 申请人对比学额比例： 32

32 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 英文x1.5；地理x1.5

英文x1.5；地理x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 25.3

25.3 下四分位数：25

第4位：个人理财荣誉文学士：约34人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 341

341 学额： 10

10 申请人对比学额比例： 34

34 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 无

无 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 19

19 下四分位数：18.8

第3位：文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士：约37人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 440

440 学额： 12

12 申请人对比学额比例： 37

37 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 中史x1.5；历史x1.5

中史x1.5；历史x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 26.3

26.3 下四分位数：26

第2位：运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士：约48人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 1206

1206 学额： 25

25 申请人对比学额比例： 48

48 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目：体育x1.5

2025年收生分数：

中位数： 22

22 下四分位数：20.8

第1位：心理学荣誉社会科学学士：约49人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 982

982 学额： 20

20 申请人对比学额比例：49

计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 无

无 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

中位数： 20

20 下四分位数：20

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注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及教大网页

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