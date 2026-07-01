DSE放榜2026︱教育大学EdUHK 10个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程一览 1课程49人争1学额！
发布时间：12:35 2026-07-01 HKT
DSE放榜2026︱中学文凭试（DSE）将在7月15日放榜，相信现阶段同学都正搜集不同的升学资讯。《星岛教育》早前向8所教资会资助大学查询，了解院校在大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选后的课程竞争情况。今日会按香港教育大学(教大/EdUHK)数据，详列以Band A计算下，改选后5个最多人申请、及5个竞争最激烈课程，并整理相关课程的计分方法、加权科目及2025年收分等资讯，助同学评估放榜后是否有需要改选。
教育大学5个最多人申请JUPAS课程
教育大学5个竞争最激烈JUPAS课程
DSE放榜2026︱教大分数换算方法
教大课程的分数转换方式如下：
|级别
|分数
|5**
|7
|5*
|6
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
DSE放榜2026︱教大5个最多人申请JUPAS课程
根据教大的统计，5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士、心理学荣誉社会科学学士、心理学荣誉社会科学学士及幼儿教育荣誉学士、运动科学及教练荣誉理学士，最后是数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士。
第5位：数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士
- 课程编号：JS8003
- 课程简介：为同期结业双学位课程，包括学科主修和教育主修两大部分，旨在培养学生具备学科知识、专业以及数码技能，并学会遵从教师专业操守及道德规范，使他们能胜任中小学的中文教学工作，或是投身其他与中文数码传意相关的专业领域。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：618
- 学额：64
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.5；英文x1.5；中国文学x1.5；资讯及通讯科技x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：27.5
- 下四分位数：26
第4位：运动科学及教练荣誉理学士
- 课程编号：JS8726
- 课程简介：透过全面深入的课程内容，让学生脱变成具有扎实理论知识的运动教练或运动科技专业人士；一年级生须从两个学习领域中（即运动教练或数码科技及运动），挑选一领域专精研习。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：782
- 学额：29
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：生物x2；体育x2；英文x1.5；数学，M1/M2 x1.5；设计与应用科技x1.5；资讯及通讯科技x1.5；指定的应用学习科目x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：28.5
- 下四分位数：27.5
第3位：心理学荣誉社会科学学士及幼儿教育荣誉学士
- 课程编号：JS8006
- 课程简介：提供心理学及幼儿教育两门学科的综合教育体验，毕业生将成为具备心理学专业知识的专业教育者，让他们能够为0至8岁的幼儿创造包容且有效的学习环境。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：904
- 学额：45
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.5；英文x1.5；指定的应用学习科目x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：24
- 下四分位数：23.5
第2位：心理学荣誉社会科学学士
- 课程编号：JS8651
- 课程简介：课程提供3个相关的专业范畴，包括学校心理学、健康心理学和人际关系及沟通，培养学生在不同工作岗位上应用心理学知识和技能的能力，并装备毕业生升读不同范畴的心理学专业培训课程，例如临床心理学、辅导心理学、教育心理学，以及工业与组织心理学。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：982
- 学额：20
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：20
- 下四分位数：20
第1位：运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士
- 课程编号：JS8010
- 课程简介：5年制教师培训课程，让有意投身体育教育的学生掌握与中小学体育教学相关的学科知识和教学法。同时透过运动科学、教练学和教育等范畴的实习和综合培训，学生可开拓多元职业路向。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1206
- 学额：25
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：体育x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：22
- 下四分位数：20.8
DSE放榜2026︱教大5个竞争最激烈的JUPAS课程
至于5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排第一的是心理学荣誉社会科学学士、第二位是运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士、第三至第五位，则分别是文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士、个人理财荣誉文学士、社会学与社区研究荣誉社会科学学士及地理教育荣誉学士。
第5位：社会学与社区研究荣誉社会科学学士及地理教育荣誉学士：约32人争1个学位
- 课程编号：JS8012
- 课程简介：课程旨在培训地理科准教师及提供地理和社会学的双学科学术训练。学生将可运用这两种社会科学概念及角度以分析个人、社会和世界之间的关系。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：386
- 学额：12
- 申请人对比学额比例：32
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x1.5；地理x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：25.3
- 下四分位数：25
第4位：个人理财荣誉文学士：约34人争1个学位
- 课程编号：JS8688
- 课程简介：专门针对「个人以及家庭」的金融学学士学位课程，内容涵盖财务规划、投资组合管理、风险评估、税务知识、信用管理、退休规划和遗产规划等科目。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：341
- 学额：10
- 申请人对比学额比例：34
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：19
- 下四分位数：18.8
第3位：文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士：约37人争1个学位
- 课程编号：JS8005
- 课程简介：课程旨在培养学生具职业道德、创造力、生动教学能力和全球视野，以便他们在中学教授中国历史；此外，课程也提供学生必要的文化遗产和博物馆教育知识。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：440
- 学额：12
- 申请人对比学额比例：37
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中史x1.5；历史x1.5
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：26.3
- 下四分位数：26
第2位：运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士：约48人争1个学位
- 课程编号：JS8010
- 课程简介：5年制教师培训课程，让有意投身体育教育的学生掌握与中小学体育教学相关的学科知识和教学法。同时透过运动科学、教练学和教育等范畴的实习和综合培训，学生可开拓多元职业路向。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1206
- 学额：25
- 申请人对比学额比例：48
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：体育x1.5
2025年收生分数：
- 中位数：22
- 下四分位数：20.8
第1位：心理学荣誉社会科学学士：约49人争1个学位
- 课程编号：JS8651
- 课程简介：课程提供3个相关的专业范畴，包括学校心理学、健康心理学和人际关系及沟通，培养学生在不同工作岗位上应用心理学知识和技能的能力，并装备毕业生升读不同范畴的心理学专业培训课程，例如临床心理学、辅导心理学、教育心理学，以及工业与组织心理学。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：982
- 学额：20
- 申请人对比学额比例：49
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- 课程详细资讯：>>按此<<
2025年收生分数：
- 中位数：20
- 下四分位数：20
注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及教大网页
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