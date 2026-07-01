DSE放榜2026︱浸会大学BU 盘点10个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程 边科36人争1个位？附计分方法+收分
发布时间：12:16 2026-07-01 HKT
DSE放榜2026︱中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，应届考生现正积极搜集升学资讯，为未来出路作最后部署。《星岛教育》早前向8所教资会资助大学查询各院校在大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选后的课程竞争情况。本文将根据香港浸会大学（浸大／BU）的最新数据，为同学盘点5个最多人申请（以Band A计算）及5个竞争最激烈（以Band A申请人数对比学额数目）的学士学位课程。此外，我们亦为大家整理了相关课程的计分方法、加权科目及2025年收分平均数等实用资讯，助同学准确评估形势，在放榜后制定最精明的改选策略。
浸大5个最多人申请JUPAS课程
浸大5个竞争最激烈的JUPAS课程
浸会大学JUPAS改选2026︱浸大分数换算方法
浸大课程的分数转换方式如下：
|级别
|分数
|5**
|7
|5*
|6
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
DSE放榜2026︱浸大5个最多人申请JUPAS课程
JUPAS首轮更新课程选择已于5月27日结束，浸大统计出5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为工商管理学士（荣誉）、社会工作学士（荣誉）、视觉艺术文学士（荣誉）、理学士（荣誉）及体育及康乐管理文学士（荣誉）。
第5位：体育及康乐管理文学士（荣誉）
- 课程编号：JS2620
- 课程简介：目标是为学生提供体育、运动科学和康乐管理学科具深度和广度的知识、技能及实习经验。去年起新增运动科学主修，将传统课程与人工智能、分子生物学和中医等尖端学科无缝融合。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：740
- 学额：35
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：21.3
第4位：理学士（荣誉）
- 课程编号：JS2510
- 课程简介：学生在第一年将接受广泛的科学教育，随后可自由选择7个主修科目，包括应用生物学、生物化学和检测科学、计算机科学、数学及统计等。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：799
- 学额：197
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：20.15
第3位：视觉艺术文学士（荣誉）
- 课程编号：JS2810
- 课程简介：课程包括必修课程和选修课程，选修课程可从两个方向中选择：工作室与媒体艺术以及工艺与设计，为学生在其个人选择的领域（包括绘画、油画、中国艺术、媒体艺术、平面艺术、雕塑、玻璃、陶瓷、物品设计、体验设计）奠定坚实的基础，并辅以艺术史与理论、视觉与物质文化的必修课程。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：835
- 学额：35
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：19.34
第2位：社会工作学士（荣誉）
- 课程编号：JS2660
- 课程简介：旨在培养具有专业知识、技巧和价值的社工，使毕业生能够以灵活、求是、创新、专业且关怀的精神，有效满足大众对社会服务的需求。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：990
- 学额：30
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x2；健康管理与社会关怀x1.1
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：25.5
第1位：工商管理学士（荣誉）
- 课程编号：JS2120
- 课程简介：专为对学习商科有兴趣的学生而设。学生在第一年先了解各专修内容，再在第一学年完结前，选定专修课程，当中包括经济学及数据分析、金融学、人力资源管理学、市场学等。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：1268
- 学额：185
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x1.5
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：22.07
DSE放榜2026︱浸大5个竞争最激烈的JUPAS课程
如以学额竞争情况计算，浸大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是环球萤幕演技艺术学士（荣誉），其次为社会工作学士（荣誉），第3为传理学学士（荣誉）-游戏设计与动画主修，第4为电影电视文学士（荣誉），排名第5的是工商管理文学士(荣誉)(全球娱乐)。
第5位：工商管理文学士(荣誉)(全球娱乐): 约26人争1个学位
- 课程编号：JS2930
- 课程简介： 课程适合具有商业头脑且希望在娱乐产业和/或艺术、文化及创意产业领域发展的学生。学生将参与行业项目，并体验一系列实践学习活动，例如行业研讨会和圆桌讨论。他们将在知名教授和专家的指导下，参与企业项目，为创意和文化产业的实际问题提供解决方案。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：651
- 学额：25
- 申请人对比学额比例：26.04
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：无
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：19.5
第4位：电影电视文学士（荣誉）: 约28人争1个学位
- 课程编号：JS2330
- 课程简介：旨在使学生掌握创意产业（如电影、电视、广告及其他视听制作领域）所需的知识和职业技能，并提供电影艺术的理论培训。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：507
- 学额：18
- 申请人对比学额比例：28.17
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.25；英文x1.25
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：21.83
第3位：传理学学士（荣誉）-游戏设计与动画主修：约30人争1个学位
- 课程编号：JS2370
- 课程简介：提供强调游戏设计与电脑动画的连贯课程。全面的学习体验将为学生在数码娱乐、艺术和文化领域的职业发展做好准备，同时奠定高阶学习基础。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：590
- 学额：20
- 申请人对比学额比例：29.5
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x1.25；数学x1.1；视觉艺术x1.15
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：21.85
第2位：社会工作学士（荣誉）: 约33人争1个学位
- 课程编号：JS2660
- 课程简介：旨在培养具有专业知识、技巧和价值的社工，使毕业生能够以灵活、求是、创新、专业且关怀的精神，有效满足大众对社会服务的需求。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：990
- 学额：30
- 申请人对比学额比例：33
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x2；健康管理与社会关怀x1.1
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：25.5
第1位：环球萤幕演技艺术学士（荣誉）: 约36人争1个学位
- 课程编号：JS2340
- 课程简介：课程旨在成为最具竞争力的表演艺术本科课程，透过跨文化和全球化的拓展，满足学生在银幕表演、舞台表演以及电影行业媒体技术表演方面的需求。
2026年收生资料/数据：
- Band A申请人数：288
- 学额：8
- 申请人对比学额比例：36.00
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文x1.5；音乐x1.2；视觉艺术x1.2
- 课程详细资讯
2025年收生分数
- 收分平均数：18.55
注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及浸大网页
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