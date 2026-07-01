DSE放榜2026︱浸会大学BU 盘点10个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程 边科36人争1个位？附计分方法+收分

DSE放榜2026︱中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，应届考生现正积极搜集升学资讯，为未来出路作最后部署。《星岛教育》早前向8所教资会资助大学查询各院校在大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选后的课程竞争情况。本文将根据香港浸会大学（浸大／BU）的最新数据，为同学盘点5个最多人申请（以Band A计算）及5个竞争最激烈（以Band A申请人数对比学额数目）的学士学位课程。此外，我们亦为大家整理了相关课程的计分方法、加权科目及2025年收分平均数等实用资讯，助同学准确评估形势，在放榜后制定最精明的改选策略。

浸大5个最多人申请JUPAS课程

浸大5个竞争最激烈的JUPAS课程

浸会大学JUPAS改选2026︱浸大分数换算方法

浸大课程的分数转换方式如下：

级别 分数 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

JUPAS首轮更新课程选择已于5月27日结束，浸大统计出5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为工商管理学士（荣誉）、社会工作学士（荣誉）、视觉艺术文学士（荣誉）、理学士（荣誉）及体育及康乐管理文学士（荣誉）。

第5位：体育及康乐管理文学士（荣誉）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：740

学额：35

计分方法：最佳5科

加权科目：无

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：21.3

第4位：理学士（荣誉）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：799

学额：197

计分方法：最佳5科

加权科目：无

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：20.15

第3位：视觉艺术文学士（荣誉）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：835

学额：35

计分方法：最佳5科

加权科目：无

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：19.34

第2位：社会工作学士（荣誉）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：990

学额：30

计分方法：最佳5科

加权科目：英文x2；健康管理与社会关怀x1.1

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：25.5

第1位：工商管理学士（荣誉）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：1268

学额：185

计分方法：最佳5科

加权科目：英文x1.5

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：22.07

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如以学额竞争情况计算，浸大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是环球萤幕演技艺术学士（荣誉），其次为社会工作学士（荣誉），第3为传理学学士（荣誉）-游戏设计与动画主修，第4为电影电视文学士（荣誉），排名第5的是工商管理文学士(荣誉)(全球娱乐)。

第5位：工商管理文学士(荣誉)(全球娱乐): 约26人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：651

学额：25

申请人对比学额比例：26.04

计分方法：最佳5科

加权科目：无

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：19.5

第4位：电影电视文学士（荣誉）: 约28人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：507

学额：18

申请人对比学额比例：28.17

计分方法：最佳5科

加权科目：中文x1.25；英文x1.25

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：21.83

第3位：传理学学士（荣誉）-游戏设计与动画主修：约30人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：590

学额：20

申请人对比学额比例：29.5

计分方法：最佳5科

加权科目：英文x1.25；数学x1.1；视觉艺术x1.15

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：21.85

第2位：社会工作学士（荣誉）: 约33人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：990

学额：30

申请人对比学额比例：33

计分方法：最佳5科

加权科目：英文x2；健康管理与社会关怀x1.1

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：25.5

第1位：环球萤幕演技艺术学士（荣誉）: 约36人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：288

学额：8

申请人对比学额比例：36.00

计分方法：最佳5科

加权科目：英文x1.5；音乐x1.2；视觉艺术x1.2

课程详细资讯

2025年收生分数

收分平均数：18.55

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注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及浸大网页

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