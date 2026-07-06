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DSE放榜2026︱科技大学HKUST 7个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程 附Expected Score预计收生分数

升学攻略
更新时间：20:02 2026-07-06 HKT
发布时间：20:02 2026-07-06 HKT

DSE放榜2026︱中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，经历了漫长备战的同学，对自己成绩相信已有初步预算。随着大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选于5月27日结束，下一阶段的选科部署更是关键。为协助应届考生在放榜后能精准地进行最后改选，《星岛教育》特意向8所教资会资助大学索取最新数据。以下是香港科技大学（科大／HKUST）在首轮改选后4个最多人报读（以Band A申请计算），以及3个竞争最激烈（按Band A人数与学额比例计算）的学位课程。本文亦整理2026年的Expected Score（预计收生分数）及计分机制，让有意入读科大的考生做好准备。

科技大学4个最多人申请的JUPAS课程
科技大学3个竞争最激烈的JUPAS课程

DSE放榜2026︱科大分数换算

科大的DSE分数换算方式如下：

级别 分数
5** 8.5
5* 7
5 5.5
4 4
3 3
2 2
1 1

DSE放榜2026︱科大4个最多人申请的JUPAS课程

根据科大提供的数据，4个最多人申请的课程，依次为理学A组、 理学B组、机械及航空航天工程学学系，以及计算机科学及工程学系。以下是有关课程的收生资讯。

第4位：计算机科学及工程学系

  • 课程编号：JS5240
  • 课程简介：课程在大数据、网路安全、人工智慧、云端运算、网路、社交媒体、软件开发和运算理论等领域提供教育和研究机会。该课程的学生可以在第一学年结束时，自由选择人工智能或计算机科学的专业方向。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：450
  • 学额：117
  • 计分方法：英文+数学+最佳1科生物/化学/物理/资讯及通讯科技+最佳其他2科
  • 加权科目：英文x2；数学x2；物理 x 2；M1/M2 x2；资讯及通讯科技x 1.5
  • Expected Score：43
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

  • 中位数：48.45
  • 下四分位数：46.45

第3位：机械及航空航天工程学系

  • 课程编号：JS5270
  • 课程简介：提供两个本科课程，分别为机械工程学士学位和航空航天工程学士学位，旨在为学生提供成功从事工程事业所需的基础知识和实践技能。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：514
  • 学额：77
  • 计分方法：英文+数学+最佳1科生物/化学/物理/资讯及通讯科技+最佳其他2科
  • 加权科目：英文x2；数学x2；生物/化学/物理 x 2；M1/M2x 1.5
  • Expected Score：39
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

  • 中位数：41.14
  • 下四分位数：39.72

第2位：理学B组

  • 课程编号：JS5103
  • 课程简介：课程专为对化学和生命科学感兴趣的同学而设。在第一个学年，学生会修读理学基础课程、语文、选修及/或通识教育课程。完成首年课程后，学生除可选择由理学院所提供的主修课程之外，也可以选择学院合办课程或跨学科课程。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：578
  • 学额：402 (JS5102及JS5103的共设学额)
  • 计分方法：英文 +数学+最佳1科生物/化学 /物理 / M1 / M2 +最佳其他2科
  • 加权科目：英文x1.5；物理/M1/M2 x1.5；生物/化学x 2
  • Expected Score：29
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

  • 中位数：33.38
  • 下四分位数：32.75

第1位：理学A组

  • 课程编号：JS5102
  • 课程简介：课程专为对物理科学感兴趣的同学而设。在第一个学年，学生会修读理学基础课程、语文、选修及/或通识教育课程。完成首年课程后，学生除可选择由理学院所提供的主修课程之外，也可选择学院合办课程或跨学科课程。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：671
  • 学额：402 (JS5102及JS5103的共设学额)
  • 计分方法：英文 +数学+最佳1科生物 / 化学 / 物理 / M1 / M2 +最佳其他2科
  • 加权科目：英文x1.5；生物/化学x1.5；物理/M1/M2 x 2
  • Expected Score：29
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

  • 中位数：33.13
  • 下四分位数：32.63

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DSE放榜2026︱科大3个竞争最激烈的JUPAS课程

以学额竞争情况计算，经过统计首轮改选结果，科大学额竞争最高的3大课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是分别为理学士（生物医学及健康科学），其次为机械及航空航天工程学学系，以及工业工程及决策分析学系。

第3位：工业工程及决策分析学系：约7人争1个学位

  • 课程编号：JS5260   
  • 课程简介：这是一门基于数据、模型和专业领域的知识而作出智慧决策的工程学科。课程旨在培养学生透过运用概率与统计、机器学习、模拟、优化等不同的分析技术及工具，对各行业与社会所面对的众多问题建立模型并进行数据分析，从而得出优化的方案，协助管理人员作出明智的决策。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：235
  • 学额：36
  • 每学额竞争比率：6.53
  • 计分方法：英文 +数学 +最佳1科生物 / 化学 / 物理 /资讯及通讯科技 +最佳其他2科
  • 加权科目：英文 x 2；数学 x 2 ；物理 x2；资讯及通讯科技 x1.5；M1 / M2 x 2
  • Expected Score：36
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

  • 中位数：36.28
  • 下四分位数：35.1

第2位：机械及航空航天工程学系：约7人争1个学位

  • 课程编号：JS5270
  • 课程简介：提供两个本科课程，分别为机械工程学士学位和航空航天工程学士学位，旨在为学生提供成功从事工程事业所需的基础知识和实践技能。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：514
  • 学额：77
  • 每学额竞争比率：6.68
  • 计分方法：英文 +数学 +最佳1科生物 / 化学 / 物理 /资讯及通讯科技  +最佳其他2科
  • 加权科目：英文 x 2；数学 x 2；生物 / 化学 / 物理 x2；M1 / M2 x 1.5 
  • Expected Score：39
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

  • 中位数：41.14
  • 下四分位数：39.72

第1位：理学士（生物医学及健康科学）：约8人争1个学位

  • 课程编号：JS5118
  • 课程简介：学生将学习生物医学及健康科学中，不同层面上的科学原理，课程能让学生接触先进的诊断和疾病建模技术，包括使用组学技术、电脑分析，和建立实验模型，从而加快药物和疗程的临床前试验。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：188
  • 学额：25
  • 每学额竞争比率：7.52
  • 计分方法：英文 +数学+最佳1科生物 /化学/物理/ M1 / M2+最佳其他2科
  • 加权科目：英文x1.5；生物/化学x2；物理/M1/M2 x1.5
  • Expected Score：41
  • 课程详细资讯   

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

  • 中位数：43.13
  • 下四分位数：40.5

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注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及科大网页

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