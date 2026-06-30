DSE放榜2026︱科技大学HKUST 7个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程 附计分方法+收分

DSE放榜2026︱中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，经历了漫长备战的同学，对自己成绩相信已有初步预算。随着大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选于5月27日结束，下一阶段的选科部署更是关键。为协助应届考生在放榜后能精准地进行最后改选，《星岛教育》特意向8所教资会资助大学索取最新数据。以下是香港科技大学（科大／HKUST）在首轮改选后4个最多人报读（以Band A申请计算），以及3个竞争最激烈（按Band A人数与学额比例计算）的学位课程。本文亦整理2025年的收生分数参考及计分机制，让有意入读科大的考生做好准备。

科技大学4个最多人申请的JUPAS课程

科技大学3个竞争最激烈的JUPAS课程

DSE放榜2026︱科大分数换算

科大的DSE分数换算方式如下：

级别 分数 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

根据科大提供的数据，4个最多人申请的课程，依次为理学A组、 理学B组、机械及航空航天工程学学系，以及计算机科学及工程学系。以下是有关课程的收生资讯。

第4位：计算机科学及工程学系

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 450

450 学额： 117

117 计分方法： 英文+数学+最佳1科生物/化学/物理/资讯及通讯科技+最佳其他2科

英文+数学+最佳1科生物/化学/物理/资讯及通讯科技+最佳其他2科 加权科目： 英文x2；数学x2；物理 x 2；M1/M2 x2；资讯及通讯科技x 1.5

英文x2；数学x2；物理 x 2；M1/M2 x2；资讯及通讯科技x 1.5 课程详细资讯

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

中位数： 48.45

48.45 下四分位数：46.45

第3位：机械及航空航天工程学系

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 514

514 学额： 77

77 计分方法： 英文+数学+最佳1科生物/化学/物理/资讯及通讯科技+最佳其他2科

英文+数学+最佳1科生物/化学/物理/资讯及通讯科技+最佳其他2科 加权科目 ：英文x2；数学x2；生物/化学/物理 x 2；M1/M2x 1.5

：英文x2；数学x2；生物/化学/物理 x 2；M1/M2x 1.5 课程详细资讯

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

中位数： 41.14

41.14 下四分位数：39.72

第2位：理学B组

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 578

578 学额： 402 (JS5102及JS5103的共设学额)

402 (JS5102及JS5103的共设学额) 计分方法： 英文 +数学+最佳1科生物/化学 /物理 / M1 / M2 +最佳其他2科

英文 +数学+最佳1科生物/化学 /物理 / M1 / M2 +最佳其他2科 加权科目： 英文x1.5；物理/M1/M2 x1.5；生物/化学x 2

英文x1.5；物理/M1/M2 x1.5；生物/化学x 2 课程详细资讯

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

中位数： 33.38

33.38 下四分位数：32.75

第1位：理学A组

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 671

671 学额： 402 (JS5102及JS5103的共设学额)

402 (JS5102及JS5103的共设学额) 计分方法： 英文 +数学+最佳1科生物 / 化学 / 物理 / M1 / M2 +最佳其他2科

英文 +数学+最佳1科生物 / 化学 / 物理 / M1 / M2 +最佳其他2科 加权科目： 英文x1.5；生物/化学x1.5；物理/M1/M2 x 2

英文x1.5；生物/化学x1.5；物理/M1/M2 x 2 课程详细资讯

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

中位数： 33.13

33.13 下四分位数：32.63

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以学额竞争情况计算，经过统计首轮改选结果，科大学额竞争最高的3大课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是分别为理学士（生物医学及健康科学），其次为机械及航空航天工程学学系，以及工业工程及决策分析学系。

第3位：工业工程及决策分析学系：约7人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 235

235 学额： 36

36 每学额竞争比率： 6.53

6.53 计分方法： 英文 +数学 +最佳1科生物 / 化学 / 物理 /资讯及通讯科技 +最佳其他2科

英文 +数学 +最佳1科生物 / 化学 / 物理 /资讯及通讯科技 +最佳其他2科 加权科目： 英文 x 2；数学 x 2 ；物理 x2；资讯及通讯科技 x1.5；M1 / M2 x 2

英文 x 2；数学 x 2 ；物理 x2；资讯及通讯科技 x1.5；M1 / M2 x 2 课程详细资讯

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

中位数： 36.28

36.28 下四分位数：35.1

第2位：机械及航空航天工程学系：约7人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 514

514 学额： 77

77 每学额竞争比率： 6.68

6.68 计分方法： 英文 +数学 +最佳1科生物 / 化学 / 物理 /资讯及通讯科技 +最佳其他2科

英文 +数学 +最佳1科生物 / 化学 / 物理 /资讯及通讯科技 +最佳其他2科 加权科目： 英文 x 2；数学 x 2；生物 / 化学 / 物理 x2；M1 / M2 x 1.5

英文 x 2；数学 x 2；生物 / 化学 / 物理 x2；M1 / M2 x 1.5 课程详细资讯

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

中位数： 41.14

41.14 下四分位数：39.72

第1位：理学士（生物医学及健康科学）：约8人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 188

188 学额： 25

25 每学额竞争比率： 7.52

7.52 计分方法： 英文 +数学+最佳1科生物 /化学/物理/ M1 / M2+最佳其他2科

英文 +数学+最佳1科生物 /化学/物理/ M1 / M2+最佳其他2科 加权科目： 英文x1.5；生物/化学x2；物理/M1/M2 x1.5

英文x1.5；生物/化学x2；物理/M1/M2 x1.5 课程详细资讯

2025年收生分数(最佳5科+第6科额外加分)

中位数： 43.13

43.13 下四分位数：40.5

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注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及科大网页

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