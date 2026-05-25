英国升学｜Godolphin School 一系列升学就业计划 助学生探索方向

Godolphin School是英国历史悠久的女校，校风重视宗教氛围、品德教育与个人成长。学校坐落于风景优美的南部小镇Salisbury，环境宁静恬适，周边有多个著名景点，包括世界遗产巨石阵（Stonehenge）及宏伟的Salisbury Cathedral。对习惯都市生活的香港学生而言，是一种难得而珍贵的生活体验。

提供升学就业辅导

Godolphin School提供职业与升学辅导。示意图

为完善对学生毕业后发展的支援，Godolphin School设立了升学及就业计划「Bright Future Programme」，为有意升读大学或投身职场的学生提供辅导。其中，「Find Your Future」活动定期邀请校友、家长、大学教授等专业人士，每周举办职业分享会，协助学生探索职业方向。

此外，所有中六（Year 12）学生均须参与「工作观摩计划」（Work Shadowing），在暑假前到不同企业进行为期一周的实习，从中发掘潜在的职业兴趣。学校亦定期举办年度升学及就业展、大学学徒制课程（Degree Apprenticeship）工作坊，以及校友交流晚会等活动，鼓励学生接触各行各业的专业人士，开拓视野，迎接未来挑战。

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多元活动发掘潜能

Godolphin School亦鼓励女生勇于尝试不同领域，校长Emma Hattersley常强调「事在人为」（Can-Do Attitude），认为教育者与家长不应为学生设定既定模板，而是倾向引导学生自主创造未来。年轻阶段的「尝试与修正」（Trial and Error），亦是学习过程中不可或缺的一部分。

学校设有室内游泳池、健身中心、体育馆、艺术中心及剧院等多种设施，供学生开展各类活动。校方期望学生透过多元尝试发掘潜能、建立自信，因此提供丰富的课外活动选项，除了海陆空三军训练（Combined Cadet Force）及「爱丁堡奖励计划」（Duke of Edinburgh's Award）外，亦设有急救训练、咖啡师课程、投资学会、社区慈善活动、马球及野外求生煮食等，内容涵盖生活各个面向，兼具挑战性与实用意义。

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此外，学校定期举办学术讲座，邀请大学教授及各界专业人士主讲，主题广泛，例如联合国难民署的角色剖析、电影与摄影艺术，以及心理学精神分析理论等，持续拓宽学生的知识视野。

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本文标题原为〈Godolphin School 助学生探索未来方向〉。

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