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英国升学｜Ruthin School 学术主导课程设计 被誉为「名校训练营」

升学攻略
更新时间：15:42 2026-05-14 HKT
发布时间：15:42 2026-05-14 HKT

Ruthin School坐落于英国威尔斯北部的Denbighshire（登比郡），距离曼彻斯特机场约1小时车程，前往伦敦则约需4小时。学校历史悠久，最早可追溯至1284年，并于1574年正式重组为现今的Ruthin School。

国际生比例高

Ruthin School很注重学生的学术表现。学校FB图片
Ruthin School很注重学生的学术表现。学校FB图片

Ruthin School不但是英国最古老的学校之一，也常年在全英排名前50，其校舍是一座优美的城堡建筑。目前，校内约有三分之一的学生来自中国，六分之一来自香港，尚未计算其他亚洲地区的学生。尽管本地学生比例较低，学校仍高度重视学术表现，投放大量资源于提升成绩，发展模式与Concord College相近。

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学校纪律严明，严禁赌博、恋爱、饮酒及吸烟等行为。加上校区环境宁静、远离都市喧嚣，学生在此不易沾染不良习气，得以专注于学业与个人成长。

作为一间小型学校，Ruthin School师生关系紧密，并以学术培训为核心规划教学与资源。学校设有每日监督学习环节，逢周六安排补习课程，更每两周举行一次模拟公开考试，整体学习氛围浓厚且节奏紧凑。

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这种高强度、目标明确的学术氛围，吸引了众多以顶尖大学为目标的学生报读。毕业生多进入英国及全球知名学府，包括牛津、剑桥等顶尖名校。尤其在英国高考改制后，该校仍保持超过15%的「牛剑」录取率，表现卓越，因而被外界誉为「名校训练营」。

虽然Ruthin School高度重视学术表现，但同时亦提供多元化课外活动选择。其中较受欢迎的包括国际特赦组织学会、威尔斯文化学会等社团；此外，亦设有奥林匹亚竞赛（数学、生物、语言学等）、乐高机械人、模拟联合国等学术性质浓厚的学会。

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课外活动丰富

学校每周固定安排一整个下午作为课外活动时段，学生可从多种运动中选择参与，例如体能训练、高尔夫球、帆船、舞蹈、攀石、登山单车、乒乓球、篮球及女子足球等。其余时段则预留给音乐练习、戏剧排练，以及各校队的专项训练，确保学生在学术之外，亦能获得全面而均衡的发展。

「Oh!爸妈」授权转载

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