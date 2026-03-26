英国升学｜Headington Rye Oxford 特设法律科 助升大学法律系

Headington Rye Oxford是英国最具声誉的女校之一，坐落于英格兰学术名城牛津，距离市中心仅约1英里，车程约10分钟。设有两个校区：Prep School（3至11岁）为男女校，位于占地12英亩的Rye校区；中学部（11至18岁）则为女校，设于与Rye相邻的Headington中学校区，占地23英亩。

学生在公开试中屡获佳绩，历年不少毕业生考入「牛剑」、罗素集团大学。更难能可贵的是，该校绝非靠招收成绩顶尖的学生来支撑成绩，而是挑选有潜力学生，用心裁培，助其脱颖而出。

文武双全 划艇出色

Headington Rye Oxford有不少学生考入「牛剑」。路透社图片

凭借卓越校誉，学生亦因此有机会与学者子女为伴，共同成长。校园紧邻牛津大学，每年约有10％学生被牛津或剑桥大学录取，如此佳绩亦吸引很多以问鼎「牛剑」为终极目标的同学入读。

另外，Headington是少数开设「法律科」的寄宿中学，帮助对法律行业感兴趣的同学打好基础，对有志考入大学法律系，无疑是一大优势。

校内完善的设施、多元化的活动，让校园生活更多姿多采。学校深信课堂外的学习体验能激发创意与潜能，因此积极规划多种课余活动，学生可从超过60种选项中挑选所爱。其中，校内音乐学校每周开设逾350堂音乐课；设有约20个合奏团体，教授22种不同乐器；并定期于校内外举办音乐会，为年轻音乐学子提供展现才华的舞台。

此外，学校亦为不同年龄与能力的女生提供广泛的运动社团及校队选择，从啦啦队、马术，到击剑、攀岩、划艇等项目一应俱全。特别是该校在划艇运动方面尤其出色，除了是全英最大的划艇学会之一，更拥有属于学校的船坞。学生亦可将体育纳入GCSE、A-Level正规课程，或选修体育类BTEC文凭，深化专业发展。

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