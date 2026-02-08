Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国升学｜Oxford International College 设牛津大学学长计划 传授入学攻略

升学攻略
更新时间：13:29 2026-02-08 HKT
发布时间：13:29 2026-02-08 HKT

许多计划让孩子海外升学的家长，都期望他们能借此开拓视野，并为将来进入顶尖学府铺路。而英国顶尖私校Oxford International College的升学表现极为出色，以2024年的毕业班为例，84%毕业生获罗素集团大学录取，超过50%进入G5大学，更有不少毕业生入读牛津大学、剑桥大学。

Oxford International College于2002年创立，坐落于牛津市区，是成绩优异的国际预科书院；2019年加入Oxford International Education Group (OIEG)，成为该集团在牛津的3间预科书院之一。

师资团队中，许多教师毕业于牛津大学，系出名门。为确保教学质素，学校逢周六都会举行测验，让老师能密切跟踪每个学生的学习进度，并在必要时及时提供「一对一」课后辅导，为学生申请顶尖大学及理想学科奠定坚实的学术基础。

师资优异 专业实习

每年都有众多毕业生考入牛津、剑桥等世界顶尖大学。学校设有「牛津大学学长计划」（Oxford Mentor Programme），邀请牛津大学学生（涵盖学士至博士阶段）担任导师，为准备牛津、剑桥面试及入学考试，提供第一手应试资讯与指导。学校亦设多种大学入学考试预备班，协助同学应对UCAT（医科）及LNAT（法律）等专业考试，许多学生每周都会额外用两晚进行考前准备。

为提升同学申请医学院及其他专业学系的竞争力，特设专职人员安排实习机会。同学可进入医院、跨国企业实习，或参与Job Shadowing（影子实习）活动，合作机构包括当地医生、牙医、养老院，以及多个慈善组织。过去亦有学生在暑假期间参与「Goodwill Ambassador」计划，前往马来西亚，跟随当地医生、工程师、牙医等专业人士实习，积累实务经验，丰富个人履历。

