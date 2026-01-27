英国升学｜Malvern St James School 文理双全知名女校

位于英国中部Worcestershire的知名女校Malvern St James School，注重人文艺术培养，更以卓越科学教育成果，展现女孩在数理科学等领域同样出色。学校重视发展学生不同方面的潜能，在学术、体育、音乐、艺术方面均照顾周全，加上学术成绩优秀，设备完善，是不少当地家庭的首选学校。

Malvern St James School是两间女校Malvern Girls' College和St James's School于2006年合并而成的私立女校，为3至18岁的女孩提供优质教育。

科艺出色 Year 13可住单人房

STEM是该校的强项，56%学生选修A-Level STEM科目，近一半毕业生在大学修读STEM相关科目，如生物医学工程、建筑学等。

在艺术及音乐教育方面，该校成就不俗，曾于2023年获英格兰艺术局（Arts Council England）颁发「Artsmark」金奖，更连续3年（2022-2024）成为伦敦圣三一学院（Trinity College London）的指定艺术中心（Trinity Centre for The Arts）。所有学生均会参与美术、戏剧、音乐等不同的艺术创作，学校的艺术部提供私人朗诵及戏剧课堂，亦设专门的音乐大楼。学生可参加合唱团、乐团及声乐班等活动，并有机会到公开场合表演，获取丰富演出经验。学生亦可在校内考取世界认可的London Academy of Music and Dramatic Art （LAMDA）证书，继续提升艺术造诣。

校内设6间宿舍，1至4人房，Year 13学生可入住配备独立卫浴的单人房间。学生可选择全寄宿、周一至五寄宿或弹性寄宿。宿舍不定期与其他名校举办社交联谊活动，如Eton、Harrow等。

学校设施包括体育中心、健身设备、舞蹈室、果汁吧、音乐中心、戏剧中心及完备的餐饮服务，照顾学生身心发展。学校更全天候有一名护士当值，医生亦定时到访，确保女孩健康。

