英国升学｜National Mathematics & Science College 设衔接课助入顶尖医学院

英国有一间专注于STEM领域的预科学院，自2016年创校以来，毕业生升学表现亮眼，非常适合学业成绩优异、对STEM有浓厚兴趣，并立志升读顶尖医学院的学生。

National Mathematics and Science College（NMSC）提供Pre-A-Level及A-Level的理科课程。学校鼓励学生以「科学家」模式思考，并与他们深入讨论科学问题；亦鼓励学生参与国际级科学竞赛，并屡获佳绩。2023年，学生于英国物理奥林匹克获得34面奖牌，其中6名学生更夺得最高级别的金奖。

此外，学校极为重视沟通能力的培养，为此特别设计的「STEM Communication Programme」，旨在训练学生将复杂的科学概念转化为普罗大众易于理解的内容。此计划因其创新性与卓越成效，于2023年荣获英国私立学校年奖「最佳教学新企划奖」（Independent School of the Year 2023: Award for Outstanding New Initiative）。

「科学家」式思考 STEM沟通训练

学校亦专为学业成绩优异、有志攻读医学的学生开设了医科生高考衔接课程。该课程要求学生必须修读数学与化学，并在此基础上自选两门科目（通常建议包括生物）。在为期2年的学习中，学校提供系统性的升学辅导，包括与华威大学医学院学术人员进行模拟面试，并组织参与多项医学相关学习活动与实习。过往学生曾获宝贵机会，参与伦敦大学学院的Zebrafish Research Projects，以及由皇家麻醉科医生学会主办的专业讲座。

2023至2024年A-Level考试，该校A*至B的成绩比例高达85%至92%；平均每6名学生即有1名获牛津或剑桥大学录取。2025年，学术表现再创新高，A*至B比例攀升至96%，在《The Times》英国私立学校A-Level成绩排名中位列第三，当届更有近五分一的毕业生获牛津或剑桥大学的入学资格。

「Oh!爸妈」授权转载

延伸阅读：

英国升学｜Oxford High School GDST 逾8成毕业生入牛剑或「罗素大学」

英国升学｜Moreton Hall School 学生营运「企业」学经商