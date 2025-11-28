教大入学攻略2026︱EdUHK 10个最多人申请/竞争最激烈联招JUPAS课程 首三位平均逾30人争1学位 附最新收分
教大入学攻略2026︱大学联合招生计划（联招／JUPAS）现正开放申请。《星岛教育》综合了本港8所教资会资助大学2025年的收生资料，整理出各课程的竞争情况。今日将介绍香港教育大学（教大／EdUHK）10个报读人数最多、竞争最激烈的联招课程，协助同学掌握入学机会，为选科策略作好准备。
教大入学攻略2026︱教育及教育研究方面表现出色
教大在教育及教育研究方面表现出色，2025年「QS世界大学学科排名」中，教大的教育学科位列全球第12位，该校亦于《美国新闻与世界报道》「2025-26年全球最佳大学排名」中，教育与教育研究方面排全球第3名。除了教育学系外，教大亦提供心理学、语言学、社会学、艺术与人文学科等多元学科。
教大在2026学年将提供26个JUPAS课程，根据教大提供的数据，《星岛教育》整合出该校在2025学年最多人申请的5个课程（以Band A计算），及竞争最激烈的5个课程（以2025年的Band A申请人数对比同年学额计算），文中亦列出相关课程的计分方法及2025年收生分数，助同学掌握最新收生趋势，考入心仪学系。
教大入学攻略2026︱教育大学分数换算方法
教大入学攻略2026︱教育大学5个最多人申请课程
教大最多人申请的课程，依次为心理学荣誉社会科学学士及幼儿教育荣誉学士（JS8006）、运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士（JS8010）、运动科学及教练荣誉理学士（JS8726）、社会学与社区研究荣誉社会科学学士及小学人文科教育荣誉学士（JS8013），及数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士（JS8003）。
第5位：数码中国文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8003
- 课程简介：这是五年制双学位课程，旨在培养学生具备学科知识、专业及数码技能，使学生能胜任中小学中文教学工作，或投身其他与中文数码传意相关的专业领域。
- 学额：64
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.5；英文x1.5；中国文学x1.5；资讯及通讯科技x1.5
- 课程详细资料：>>按此<<
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：583
- 中位数：27.5
- 下四分位数：26
第4位：社会学与社区研究荣誉社会科学学士及小学人文科教育荣誉学士
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8013
- 课程简介：课程为五年制，提供与小学人文科教学相关的学科知识及教学训练，及全面的社会学训练，培养学生的人文素质和价值观，毕业生可获双学位。
- 学额：20
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中史/经济/地理/历史的最佳一科，及特定应用学习科目x1.5 (详见教大网站)
- 课程详细资料：>>按此<<
2026年参考分数
- 中位数：22
- 下四分位数：21.8
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：658
- 中位数：25.3
- 下四分位数：24.5
第3位：运动科学及教练荣誉理学士
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8726
- 课程简介：课程融合运动科学、教练学、科技和生命教育，培训学生成为运动教练或运动科技专业人士。学生可于海外、大湾区和香港体育组织进行实习培训，为职场生涯打好基础。
- 学额：29
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：生物x2；体育x2；英文x1.5；数学/M1/M2 x1.5；设计与应用科技X1.5；资讯及通讯科技x1.5；特定应用学习科目x1.5 (详见教大网站)
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：829
- 中位数：28.5
- 下四分位数：27.5
- 课程详细资料：>>按此<<
第2位：运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8010
- 课程简介：五年制课程提供教师培训，让有意投身体育教育的学生，掌握与中小学体育教学相关的学科知识和教学法，并提供运动科学、教练学和教育等范畴的综合培训。
- 学额：25
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：体育x1.5
- 课程详细资料：>>按此<<
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：889
- 中位数：22
- 下四分位数：20.8
第1位：心理学荣誉社会科学学士及幼儿教育荣誉学士
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8006
- 课程简介：课程结合心理学及幼儿教育两门学科，助学生成为具备心理学专业知识的教育者，同时支援学生在临床心理学、辅导心理学、教育心理学等领域的专业发展。毕业生可注册成为幼稚园教师、幼儿工作员及幼儿中心主管。
- 学额：45
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文x1.5；英文x1.5；特定应用学习科目x1.5 (详见教大网站)
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：998
- 中位数：24
- 下四分位数：23.5
- 课程详细资料：>>按此<<
教大入学攻略2026︱教育大学5个竞争最激烈的课程
教大竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），第一位是运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士（JS8010），平均36人争1个学位，第二及第三位分别是文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士（JS8005），及社会学与社区研究荣誉社会科学学士及小学人文科教育荣誉学士（JS8013），均逾30人争1个学位。第四位则为运动科学及教练荣誉理学士（JS8726）、第五位是创意艺术与数码艺术荣誉文学士（视觉艺术）（JS8686）。
第5位：创意艺术与数码艺术荣誉文学士（视觉艺术）：26.1人争1个学位
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8686
- 课程简介：课程涵盖理论与实践，亦会提及独特及受欢迎的实习机会，培养学生在音乐及视觉艺术方面的数字创意。学生也能学到艺术管理等技能与知识，有助他们进入文化及创意产业。
- 学额：10
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：视觉艺术x1.5；特定应用学习科目x1.5 (详见教大网站)
- 课程详细资料：>>按此<<
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：261
- 申请人对比学额比例：26.1
- 中位数：22
- 下四分位数：21.8
第4位：运动科学及教练荣誉理学士：约28.59人争1个学位
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8726
- 课程简介：课程融合运动科学、教练学、科技和生命教育，培训学生成为运动教练或运动科技专业人士。学生可于海外、大湾区和香港体育组织进行实习培训，为职场生涯打好基础。
- 学额：29
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：生物x2；体育x2；英文x1.5；数学/M1/M2 x1.5；设计与应用科技X1.5；资讯及通讯科技x1.5；特定应用学习科目x1.5 (详见教大网站)
- 课程详细资料：>>按此<<
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：829
- 申请人对比学额比例：28.59
- 中位数：28.5
- 下四分位数：27.5
第3位：社会学与社区研究荣誉社会科学学士及小学人文科教育荣誉学士：32.9人争1个学位
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8013
- 课程简介：课程为五年制，提供与小学人文科教学相关的学科知识及教学训练，及全面的社会学训练，培养学生的人文素质和价值观，毕业生可获双学位。
- 学额：20
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中史/经济/地理/历史的最佳一科，及特定应用学习科目x1.5 (详见教大网站)
- 课程详细资料：>>按此<<
2026年参考分数
- 中位数：22
- 下四分位数：21.8
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：658
- 申请人对比学额比例：32.9
- 中位数：25.3
- 下四分位数：24.5
第2位：文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士：34.75人争1个学位
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8005
- 课程简介：课程培养学生具专业道德、创造力、生动教学能力及全球视野，以便在中学教授中国历史。课程也提供文化传承和博物馆教育知识，毕业生将获得双学位。
- 学额：12
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中史x1.5；历史x1.5
- 课程详细资料：>>按此<<
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：417
- 申请人对比学额比例：34.75
- 中位数：26.3
- 下四分位数：26
第1位：运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士：35.56人争1个学位
2026年入学资讯
- 课程编号：JS8010
- 课程简介：五年制课程提供教师培训，让有意投身体育教育的学生，掌握与中小学体育教学相关的学科知识和教学法，并提供运动科学、教练学和教育等范畴的综合培训。
- 学额：25
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：体育x1.5
- 课程详细资料：>>按此<<
2025年申请/收分资料
- Band A申请人数：889
- 申请人对比学额比例：35.56
- 中位数：22
- 下四分位数：20.8
各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及教大网页
