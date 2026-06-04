JUPAS改选2026︱香港大学HKU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 有2个热门课程逾千人申请！

香港大学JUPAS改选2026︱大学联合招生办法(JUPAS)首轮改选在5月27日结束，《星岛教育》早前向8所教资会资助大学查询，了解首轮改选后的课程竞争情况，并整理有关资讯，方便同学评估在7月15日的中学文凭试（DSE）放榜后，是否需要作最后改选。今日讲香港大学(港大/HKU)的情况。《星岛教育》根据港大数据，介绍该校改选后5个最多人申请(以Band A计算)的课程，及5个学位竞争最激烈课程(以Band A申请人数对比学额计算)，并整理相关课程2026年的计分方法、加权科目及2025年收生分数等资讯，助同学了解港大课程的竞争情况。

香港大学5个最多人申请课程

香港大学5个竞争最激烈课程

香港大学JUPAS改选2026︱港大分数换算

港大的DSE分数换算方式如下：

级别 分数 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

JUPAS首轮更新课程选择结束后，根据香港大学提供的数据，5个最多人申请的课程（仅以Band A计算）和去年相同，依次为护理学学士及护理学学士菁英领袖培育专修组别、内外全科医学士、文学士、理学士及工商管理学学士。

第5位：工商管理学学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 517

517 学额： 226 (数字为课程「JS6755工商管理学学士」、「JS6767经济学学士 / 经济金融学学士」 及「JS6781工商管理学学士（会计及财务）/工商管理学学士（会计数据分析）」的共设学额。)

226 (数字为课程「JS6755工商管理学学士」、「JS6767经济学学士 / 经济金融学学士」 及「JS6781工商管理学学士（会计及财务）/工商管理学学士（会计数据分析）」的共设学额。) 计分方法： 英文＋数学＋最佳3科＋最佳第6科

英文＋数学＋最佳3科＋最佳第6科 加权科目： 英文x1.5、数学x1.5、最佳第6科x0.2

英文x1.5、数学x1.5、最佳第6科x0.2 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 37

37 中位数： 37

37 下四分位数：36

第4位：理学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 680

680 学额： 253

253 计分方法： 英文+数学+最佳生物/化学/物理+最佳2科

英文+数学+最佳生物/化学/物理+最佳2科 加权科目： 数学x1.5；最佳生物/化学/物理 x1.5；生物、化学、物理、M1/M2 x1.5

数学x1.5；最佳生物/化学/物理 x1.5；生物、化学、物理、M1/M2 x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 39

39 中位数： 37

37 下四分位数：36

延伸阅读：JUPAS改选2026︱中文大学CUHK 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科38人争1学额？附2026年预计收生分数

第3位：文学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 699

699 学额： 217

217 计分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 加权科目： 英文x 2；中文x1.5

英文x 2；中文x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 37

37 中位数： 35

35 下四分位数：34

第2位：内外全科医学士

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 1094

1094 学额： 300 (数字为课程「JS6456内外全科医学士」及「JS6626内外全科医学士-杰出医科学人」的共设学额。)

300 (数字为课程「JS6456内外全科医学士」及「JS6626内外全科医学士-杰出医科学人」的共设学额。) 计分方法： 最佳6科

最佳6科 加权科目： 无

无 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 47

47 中位数： 44

44 下四分位数：42

第1位：护理学学士（JS6468）及护理学学士菁英领袖培育专修组别（JS6418）

课程编号： JS6468及JS6418

JS6468及JS6418 课程简介：护理学学士课程内容，主要涵盖核心护理课程、特定人口护理、护理理论基础、护理学研究基础、护理选修科、护理实习、生命科学、临床药理学及行为科学；此外，课程设有菁英领袖培育专修组别，为有志向专科护理或护理医生事业发展的优秀学生而设，以更短时间完成专业课程。

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 1243（JS6468）；133（JS6418）

1243（JS6468）；133（JS6418） 学额： 210 (数字为课程「JS6468护理学学士」及「JS6418护理学学士菁英领袖培育专修组别」的共设学额)

210 (数字为课程「JS6468护理学学士」及「JS6418护理学学士菁英领袖培育专修组别」的共设学额) 计分方法： 最佳5科+最佳第6科

最佳5科+最佳第6科 加权科目： 最佳第6科x 0.5

最佳第6科x 0.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 28（JS6468）；37（JS6418）

28（JS6468）；37（JS6418） 中位数： 27（JS6468）；37（JS6418）

27（JS6468）；37（JS6418） 下四分位数：26（JS6468）；36（JS6418）

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如以学额竞争情况计算，港大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的课程和去年同期相同，都是文学士及教育学士（语文教育）- 英文教育，去年约12人争1个学位，今年竞争率微跌，约11人争1个学位；其余竞争率最高的4个课程，依次为社会工作学学士，第3为文学士（全球创意产业），第4为教育学士（幼儿教育及特殊教育），排名第5的是中医全科学士。

第5位：中医全科学士：约10人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 251

251 学额： 25

25 申请人对比学额比例： 10

10 计分方法： 最佳5科+最佳第6科

最佳5科+最佳第6科 加权科目： 最佳第6科x 0.5

最佳第6科x 0.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 34

34 中位数： 33

33 下四分位数：31

第4位：教育学士（幼儿教育及特殊教育）：约10人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 166

166 学额： 16

16 申请人对比学额比例： 10.4

10.4 计分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 加权科目： 英文x1.5

英文x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 27

27 中位数： 27

27 下四分位数：26

延伸阅读：JUPAS改选2026︱首轮改选数据出炉 运动与航天相关科目受青睐 边科竞争最激烈？

第3位：文学士（全球创意产业）：约11人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 212

212 学额： 20

20 申请人对比学额比例： 10.6

10.6 计分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 加权科目： 英文x2；中文x1.5

英文x2；中文x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 33

33 中位数： 33

33 下四分位数：32

第2位：社会工作学学士：约11人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 385

385 学额： 35

35 申请人对比学额比例： 11

11 计分方法： 最佳5科

最佳5科 加权科目： 无

无 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 28

28 中位数： 28

28 下四分位数：26

第1位：文学士及教育学士（语文教育）- 英文教育：约11人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数： 191

191 学额： 17

17 申请人对比学额比例： 11.2

11.2 计分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 加权科目： 英文x1.5

英文x1.5 课程详细资讯：>>按此<<

2025年收生分数：

上四分位数： 34

34 中位数： 32

32 下四分位数：32

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注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及港大网页

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