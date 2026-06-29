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DSE放榜2026︱中文大学CUHK 10个最多人申请/竞争最激烈JUPAS课程 附Expected Score预计收生分数

升学攻略
更新时间：11:43 2026-06-29 HKT
发布时间：11:43 2026-06-29 HKT

DSE放榜2026︱中学文凭试(DSE)将在7月15日放榜，相信同学现正搜集不同的升学资讯。《星岛教育》根据中文大学（中大／CUHK）的数据，介绍该校在大学联合招生办法(JUPAS)首轮改选后5个最多人申请(以Band A计算)的课程，及5个学位竞争最激烈课程(以Band A申请人数对比学额计算)，并整理相关课程的2026年Expected Score（预计收生分数）、计分方法、加权科目及2025年收生分数等资讯，助同学评估入读机会。

中文大学5个最多人申请JUPAS课程
中文大学5个竞争最激烈JUPAS课程

DSE放榜2026︱中大分数换算方法

绝大部分中大课程的分数转换方式如下：

级别 分数
5** 8.5
5* 7
5 5.5
4 4
3 3
2 2
1 1

唯内外全科医学士及内外全科医学士环球医学领袖培训专修组别，采用5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1的换算方法。

DSE放榜2026︱中大5个最多人申请JUPAS课程

JUPAS首轮更新课程选择结束后，中大统计5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为理学、工商管理学士综合课程、护理学、社会科学及内外全科医学士课程。

第5位：内外全科医学士课程

  • 课程编号：JS4501  
  • 课程简介：内外全科医学士课程是个为期6年的全日制课程，培育学生应对现代医疗保健的挑战，并以卓越的临床表现和热情为社区服务。中大医学院将于2026/27学年推出全新课程模式「中大医学『加』」( CU Medicine Plus)，采用三层架构课程，以两年为一个阶段，协助学生培养专业知识、创科精神、领导能力及人文关怀。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：910
  • 学额：300 (注：与内外全科医学士课程环球医学领袖培训专修组别（JS 4502）合计。)
  • 计分方法：6科（中文、英文、数学、最佳的生物/化学及最佳2科）
  • 加权科目：无
  • Expected Score：34-35（参考往年录取学生的最低分数）
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数：

  • 上四分位数：38
  • 中位数：37
  • 下四分位数：36

第4位：社会科学

  • 课程编号：JS4801  
  • 课程简介：社会科学涵盖不同学科，研究社会运作模式及人与社会的关系。此课程为大类收生，学生可以在首年体验不同学科，然后于第二年选择主修专业，例如建筑学、经济学、政治与行政学等。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：911
  • 学额：47
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：英文x 1.3
  • Expected Score：24.5 – 25.5
  • 课程详细资讯 

2025年收生分数：

  • 上四分位数：28.7
  • 中位数：27.65
  • 下四分位数：26.5

第3位：护理学

  • 课程编号：JS4513  
  • 课程简介：课程内容主要涵盖生物及行为科学、健康维持与促进、护理实务和理论、护理科研及资讯科技。课程亦会安排学生到医院及社区实习，从中累积照顾病人的经验。毕业生可申请成为香港护士管理局认可的普通科注册护士。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：1178
  • 学额：217
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：生物、化学、物理当中最高分的一科x1.2
  • Expected Score：22 – 27（参考往年录取学生的最低分数）
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数：

  • 上四分位数：30.1
  • 中位数：28.6
  • 下四分位数：28.3

第2位：工商管理学士综合课程

  • 课程编号：JS4202  
  • 课程简介：工商管理学士综合课程是中大的旗舰课程之一，学生可从9个专修范围中，包括商务分析、金融学、创业学、市场学及人力资源管理等等，自由选择最多两个专修，不设名额限制。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：1571
  • 学额：212
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：无
  • Expected Score：23 – 24
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数：

  • 上四分位数：27.5
  • 中位数：26
  • 下四分位数：26

第1位：理学

  • 课程编号： JS4601    
  • 课程简介：理学为大类收生课程，学生可先了解自己的兴趣和能力，再作适当的选择。理学课程包括多个主修课程，包括生物化学、生物学、细胞及分子生物学、化学、地球与环境科学、分子生物技术学等等。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：2025
  • 学额：335
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：英文/数学x1.5；M1/M2 x 2；生物、化学、物理 x 2；经济、地理、资讯及通讯科技、科技与生活（食品科学与科技）x1.5 (注：最佳5科中，最多只计3个加权科目。)
  • Expected Score：33
  • 课程详细资讯

2025年收生分数：

  • 上四分位数：40.5
  • 中位数：37.75
  • 下四分位数：36

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DSE放榜2026︱中大5个竞争最激烈的JUPAS课程

如以学额竞争情况计算，中大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比学额），排名榜首的是教育学士（幼儿教育），其次为健康与体育运动科学，第3为中医学，第4为社会科学，排名第5的是城市研究。

第5位：城市研究：约19人争1个学位

  • 课程编号：JS4838  
  • 课程简介：课程属跨学科整合课程，结合各社会科学院及文学院内不同学系的强项，让学生建立扎实的的本科学习基础、了解如何塑造都市空间、掌握城市及环境规划与设计、城市政策的制订与管治等技巧。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：371
  • 学额：20
  • 申请人对比学额比例：18.55
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：无
  • Expected Score：23.5 – 24.5
  • 课程详细资讯 

2025年收生分数：

  • 上四分位数：26
  • 中位数：26
  • 下四分位数：24.5

第4位：社会科学：约19人争1个学位

  • 课程编号：JS4801 
  • 课程简介：社会科学涵盖不同学科，研究社会运作模式及人与社会的关系。此课程为大类收生，学生可以在首年体验不同学科，然后于第二年选择主修专业，例如建筑学、经济学、政治与行政学等。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：911
  • 学额：47
  • 申请人对比学额比例：19.38
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：英文x1.3
  • Expected Score：24.5 – 25.5
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数：

  • 上四分位数：28.7
  • 中位数：27.65
  • 下四分位数：26.6

第3位：中医学：约21人争1个学位

  • 课程编号：JS4542 
  • 课程简介：课程简介：课程为6年制，包括4年半的临床前期课程，及1年半的临床实习课程。中大中医学课程获香港中医药管理委员会认可，毕业生符合资格参加由该委员会主办的中医执业资格试，通过考试后可申请成为香港的注册中医（RCMP）。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：482
  • 学额：23
  • 申请人对比学额比例：20.96
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：无
  • Expected Score：27.5 – 28.5
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数：

  • 上四分位数：30.5
  • 中位数：30.5
  • 下四分位数：29

第2位：健康与体育运动科学教育学士课程：约28人争1个学位

  • 课程编号：JS4329 
  • 课程简介：课程为5年制，隶属教育学院体育运动科学系，课程包含三个必修范畴，分别是体育、运动科学和健康；课程亦着重专业术科教学，包括队际运动、个人运动、拍类运动及对搏运动等。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：445
  • 学额：16
  • 申请人对比学额比例：27.81
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：无
  • DSE Expected Score：25 – 26
  • 课程详细资讯 

2025年收生分数：

  • 上四分位数：29
  • 中位数：27.5
  • 下四分位数：26

第1位：教育学士（幼儿教育）：约38人争1个学位

  • 课程编号：JS4372 
  • 课程简介：课程为5年全日制，为有志投身幼儿教育界的学生而设。课程理论与实践并重，采用跨学科教学模式，致力培育出兼具专业知识、创新思维及恪守社会道德价值的幼儿教育工作者。

2026年收生资料/数据：

  • Band A申请人数：718
  • 学额：19
  • 申请人对比学额比例：37.79
  • 计分方法：最佳5科
  • 加权科目：无
  • DSE Expected Score：20.5 – 21.5
  • 课程详细资讯  

2025年收生分数：

  • 上四分位数：23
  • 中位数：22
  • 下四分位数：21.5

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注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。
资料来源：院校提供、JUPAS及中大网页

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