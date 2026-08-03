MUJI Vs. 一田百货｜极简美学 Vs.日系百货 生活提案人气商品选

在当代消费文化中，人们对于生活品质的追求早已超越了单纯的购物。其中，MUJI 无印良品与一田百货（YATA） 无疑是两大最具代表性的生活百货，前者以「去繁就简」的哲学，将美学融入日常生活细节；后者则以强大的日本直送供应链与多元化的百货盛宴，为大众带来满满的购物惊喜与生活乐趣。

极简美学︰MUJI 美学融入日常

无印良品（MUJI）意思是「无标志的好商品」，不但代表一个零售品牌，更代表着一种返璞归真、理性简约的生活态度。品牌坚持「严选原材料」、「检讨工序」，以及「简化包装」，省去繁复加工。而其无标志设计更成为Icon，让物品本身便是主角。MUJI 的产品线涵盖护肤品、生活杂货、家居用品及出行装备， 不论是追求简约自然、回归物件本质的极简主义，还是渴望体验高质感生活的日式购物乐趣，都能得到满足。品牌又有甚么热卖推介，即时为大家搜罗！

热卖产品推介

美容类

发酵导入美容液$128

由天然成分制成的浓郁导入精华液，主要成分是米糠发酵液，增加肌肤紧致与滋润的功效，在乳液或爽肤水前使用。

极冰凉冷却身体喷雾 $65

含有薄荷醇作为清凉成分，具有清新、干净的柑橘香味，只需将它喷洒在身上，就会感受到持久的冰凉感。而且便于携带，可以在旅途中使用来让自己恢复活力。

发酵导入精华棉片$88

含有发酵米糠液和神经醯胺作为保湿成分，在净肤水/乳液前使用，使肌肤光滑，使保湿成分更容易渗透到角质层。

精油香薰沐浴露 $78

由天然成分制成的沐浴露，可增添香味，使用从植物中提炼的精油来增添香味。混合了依兰和香橙等精油，创造出清新华丽的香气。

家品类

USB-C 轻薄手提风扇 $128

无论户外或旅行，都需要一把手提风扇，这薄型大风量手持风扇易携轻身。

可调手柄行李箱 36L $1,080

采用无需钥匙即可上锁的转盘式TSA锁。行李箱配备止动功能，可自由调整拉杆高度，另采用行进静音的滚轮。

日系百货︰一田百货 日本直送闻名

一田百货（YATA）是香港非常具代表性的现代日式生活百货之一，「YATA」取自日文「やった」意即「成功了/好嘢！」多年来品牌以优质日本食品、高级水果及购物折扣闻名， 定期举办「日本食品节」、「北海道展」、「清酒祭」等，并经常与日本各县政府合作推出限定特产。一田购物优惠日是一田最标志性的年度盛事，每次都吸引大量市民排队抢购。另一焦点是其强大的「日本直送」供应链，尤以时令生鲜水果及优质产地和牛闻名，难怪成为热卖之选。

热卖产品推介

玩乐及家品类

SANRIO电子宠物游戏机（只限沙田及荃湾店）$179.9

2款内置小游戏，触觉按钮，只需将手指伸入机身孔中即可体验亲手触摸、喂食和照顾萤幕上 Kuromi 的神奇触感，便携设计。

Waterfront POKEFLAT银柄防晒折遮（只限沙田、大埔及荃湾店）$108

高隔热效果，有效降低体感温度，扁平轻巧设计，方便携带不占空间。

Good Idea Okino TIBET 沙发（只限沙田及荃湾店）优惠价$2,399 二座位/ $2,899三座位

采用真皮面料，触感柔软细腻，而流线型外观设计，能紧贴并承托身体各部位。

食品类

镰仓熟成火腿切片/熟成烟肉切片/粗挽豚肉香肠/辣肉肠 价惠价$69.9/2包 （原价$39.9/包）

职人手艺慢工熟成，完美锁住肉汁，熟成过后味道浓郁。

日本急冻国产牛 肉眼/西冷扒 优惠价$159/包 （原价$188/包）

人气热卖产品，性价比之选，适合不同烹调方式。

日本熊本熊蜜糖蕃薯 价惠价$21.9/包 （原价$29.9/包）

口感绵密细致，富浓郁甜味，带有栗子般香气。