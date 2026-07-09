蒸鱼豉油开封后惊现霉菌？港人苦恼「条蒸鱼仲食唔食得？」官方亲解原因获赞：长知识！

相信大家日常煮饭都会用到豉油调味，特别是蒸鱼，豉油更是灵魂所在。不过，近日有港人于网上平台求救，表示煮完饭才发现家中的蒸鱼豉油出现霉菌，更急问网民：「条蒸鱼仲食唔食得？」帖文掀起热议，更引起品牌留意，亲自解释原因，令不少网民直言：「长知识了！」

蒸鱼豉油开封后惊现霉菌？港人苦恼「条蒸鱼仲食唔食得？」

豉油是日常经常使用到的调味料，蒸鱼更是不能缺少蒸鱼豉油，为餸菜提升鲜味。不过当豉油开封后，味道或质量难免会受影响，如想延长食用期则需要妥善保存，否则可能会发霉。近日，有港人于网上平台求救，表示煮完饭才发现家中使用的「淘大蒸鱼豉油」原来长出霉菌，其形状如一条虫般，令她相当苦恼，更急问广大网民：「条蒸鱼仲食唔食得？」，。

官方亲解原因获赞：长知识！

帖文掀起网民热议，甚至引起品牌注意，留言解释发霉原因：「我哋嘅蒸鱼豉油系不加防腐剂，开封后一定要放入雪柜冷藏（0至4度），咁先可以稳定品质」，更请楼主留下联络方法，「我哋会有专人联络你，多谢支持淘大」。楼主随后「报平安」：「食咗，暂时生命迹象稳定」并回复官方留言，称其母亲开封后没有放入雪柜：「系我哋保存失当导致，日后会继续支持同更加妥善保存」。

官方的迅速处理及回应获得不少网民称赞，「主动作出补救，比好多企业有良心」、「优良PR示范，支持小编加人工」、「满分PR」、「反应好快，要加人工」。有不少网民表示如今才得悉豉油需放入雪柜，表示经此帖文后长知识，「原来要摆雪柜」、「以前家人开封这类产品不会放雪柜，食咗几十年」、「吓到即刻摆返入去先」、「原来要摆雪柜，我老母煮几十年都无咁做」。

有网民笑指自己曾经也发生同类事件，「我枝都系咁，开咗两星期左右就发霉」、「你算发现得早，我试过用完成枝先发现里面霉菌已养到成只鲍鱼咁，我仲谂紧蒸鱼豉油点解个底会有只鲍鱼」；也有网友表示豉油包装上有写明保存方法，提醒大家日后多加留意，「其实枝豉油后面有写明开封后必须冷藏」。

消委会建议调味品冷藏处理

根据消委会网页显示，曾指出由黄豆发酵而成的豉油盐分高，不易变坏，煮食时经常用来调味，建议消费者可以买小瓶装，并存放于阴凉干燥的地方。惟如果豉油并非经常使用，又或是春夏季室温较高和潮湿的环境，亦可冷藏以免变坏或发霉。

至于一些以黄豆制成的调味品，例如豆豉、面豉酱、开封后发酵速度加快，会改变味道或变色，建议冷藏以减慢发酵速度。虾酱、鱼露等经过盐渍及发酵而成的调味品，虽然盐含量高，但在炎热潮湿环境，加上通常不能短时间内用完，因此制造商大多建议开封后冷藏，以防变坏或发霉。水分含量高的酱油，例如蚝油、叉烧酱，若不能于短时间内用毕，也建议开封后冷藏。另外，一些含有香辛料（辣椒酱、辣椒油、XO酱、咖喱酱）、花生（沙茶酱）、蛋（蛋黄酱）、奶（沙律酱）或蔬果成分（果酱）的调味品，因本身成分容易变坏，加上霉菌在水分较低的食品中仍能生长，建议开封后也应存放于雪柜。

不过，干燥调味品如脱水、磨碎或完整的香料、五香粉、胡椒粉等，或是盐、糖、蒜盐、鸡粉、生粉等的粉状调味料，需要放在密封的器皿内，保存于阴凉处以防止受潮或发霉。由于从雪柜取出来的东西遇到较暖的空气，会令空气中的水分凝结在较冷的表面，使食品容易受潮，故此干燥的调味品不适合储存于雪柜，以免调味品吸收了因温差而成的水分。

文:RY

资料及图片来源:消委会、Threads