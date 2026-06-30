旅发局夏日盛会｜伙9千商户推消费优惠！焦点必抢麦当劳巨无霸、美心蛋卷买一送一＋惠康超市$25现金优惠券

香港旅游发展局（旅发局）的「香港夏日盛会」将于7月1日正式展开。今次活动不仅旨在吸引海外旅客，更为本地市民量身打造了一系列贴地实用的消费礼遇。对于广大市民，当中焦点落在「夏日处处赏」及「夏日即赏」两大推广，涵盖麦当劳巨无霸买一送一、美心蛋卷买一送一、大型超市现金回赠及全港过百项商场折扣，助市民在日常吃喝玩乐中轻松节省开支。

旅发局掀头推著数：7.1起「夏日处处赏」麦当劳巨无霸、美心蛋卷买一送一+超市现金优惠券

由7月1日至8月31日，旅发局联同优质旅游服务协会及香港零售管理协会，携手多间知名连锁品牌推出全城购物及餐饮折扣。最受本地市民注目的焦点5大优惠包括：

麦当劳： 经典巨无霸®套餐专享买一送一。

美心西饼： 美心精致蛋卷（6条装）系列买一送一。

PHI Coffee & Pancake：凡惠顾单点梳乎厘，即送饮品一杯。

CSL Mobile Limited：1O1O／csl 港币1,000元购物优惠劵。

惠康超级市场及品味超市： 单次购物满港币250元，即可使用港币25元现金优惠券。

万宁： 购买万宁自家品牌保健产品可享港币25元优惠券。

市民须留意，部分热门精选优惠名额有限，并以先到先得形式派发。大众可提早于旅发局「Discover Hong Kong」一站式旅游资讯平台免费注册成为用户，以确保顺利领取各项专属著数。

「Discover Hong Kong」一站式旅游资讯平台：免费注册

更多优惠可到旅发局活动页面：按此了解

「夏日即赏」：商场扫码即领过百项商户及餐饮折扣

除了大型连锁品牌，大众于全港九新界各大商场消费时亦能发掘额外惊喜。于推广期间，市民只需在又一城、新城市广场、AIRSIDE、MegaBox、黄大仙中心等多个主要商场的顾客服务中心或活动展示区，使用AlipayHK（支付宝香港）扫描指定的推广二维码，即可一键领取超过150项商场商户及餐厅优惠。

这批折扣涵盖广泛的日常消闲与零售品牌，非常切合一般港人所需。精选实用优惠例如：于日本城（JHC）消费满港币100元即减10元、吉野家消费满港币50元减5元（全日适用），以及多个商场专属的戏飞买一送一及免费泊车等，全面覆盖大众的生活日常。

今个夏日，旅发局透过整合丰富的消费礼遇与城中连串文化体育盛事，期望鼓励市民留港消费，同时让大众在炎炎夏日中尽情体验香港独特多元的热闹气氛。

港岛区商场精选优惠：

中环街市：顾客于「皇玥」单笔消费达港币200元或以上，即具备资格以港币58元的特惠价，换购特定款式的蝴蝶酥精装礼盒。

山顶凌霄阁：惠顾「阿甘虾餐厅」的食客，凡点选任何正价餐饮项目，均可享受85折的结账礼遇。

wwwtc：只要在场内任何商舖即日透过电子支付单次消费满港币200元，即可前往商场顾客服务中心领取面值港币20元的电子餐饮券一张（后续消费每满港币60元即可使用一张）。

九龙区商场精选优惠：

又一城：为娱乐爱好者提供双重惊喜，包括「欢天雪地」溜冰场入场门票的「买一送一」折扣，以及获赠Festival Grand Cinema的免费2D戏院门票。

MOKO新世纪广场：The Point会员于顾客服务中心办理换领手续后，即可获取B+ cinema MOKO戏院的戏票「买一送一」专属优惠。

美丽华广场：于Mira Dining旗下指定餐厅用餐，只要单次消费总额满港币400元，即可获得港币100元的现金折扣。

MegaBox：喜欢时尚服饰的顾客，前往i.t Outlet购物可尊享额外7折的特别优惠。

黄埔天地：于Ideaology店内选购任何商品，均可享9折结账优惠。

AIRSIDE：商场提供《茶餐厅百科：看不见的设计学》展览的入场券；此外，前往GODIVA Chocolatier购买正价商品满港币100元即可立减港币15元，同时购买片装巧克力礼盒亦享有85折特价。

新界及其他连锁商场优惠：

D-Park 愉景新城：于场内「日本城（JHC）」门市消费达港币100元或以上，即可获港币10元的即时现金扣减。

D-Park 及 好运中心：全天候适用于「吉野家」，顾客凡点餐满港币50元，结帐时即可减免港币5元。

如心广场：适合家庭娱乐的「美国冒险乐园」推出代币增值优惠，只需购买港币200元的游戏代币，即可额外获赠价值港币140元的免费代币。

海之恋商场：「星之恋」餐厅特别推出晚市堂食折扣，顾客最高可获取高达港币500元的现金减免。

T Town ／ 启田商场 ／ 黄大仙中心 ／ 乐富广场：于休闲鞋履品牌「SKECHERS」消费只要满港币500元，即可享受港币100元的折扣优惠。

资料来源: 香港旅游发展局

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