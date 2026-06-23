炎炎夏日，出门带支冰水、冻饮最为消暑。但保温瓶或胶樽口太窄，传统方块冰根本塞不进去，若果整枝饮品雪成硬冻，又要等待慢慢融化才能喝。日本晨间情报节目《ノンストップ！》（NONSTOP!）就分享了一个零成本的生活智慧，教大家用密实袋和即弃筷子轻松DIY「棒状冰块」。只需3小时，完美解决夏日带冻饮出门的烦恼！

夏日出门带冻饮必备！告别冰块卡樽口/全樽变冰要等

日本电视台介绍了一个自制外携冷饮的生活小妙招。 (电视截图)

香港的夏天高温动辄突破三十度，走在街上宛如置身巨型烤炉。不少香港人都习惯自备保温瓶或购买樽装水出门，希望能随时喝一口冰凉透心的饮料来降温。不过，每次准备出门时，总会遇到令人气结的难题——雪柜制冰格做出来的冰块太大，而水樽的开口却太小，硬塞进去不但弄得四周是水，冰块甚至会卡在樽口动弹不得；若然将整枝饮品放进冰箱冷冻，又怕会雪得太硬难以进口，最终只能带著室温饮料出门。其实，只要改变一下制冰的方法，这个烦恼就能迎刃而解！

3招自制幼身冰条 随时随地享受冰凉

日本富士电视台的晨间情报节目《ノンストップ！》早前就介绍了一招超实用的生活小妙招。只需要利用一般家庭常见的几样简单小物，就能轻松自制出能顺滑跌入任何狭窄樽口的「棒状冰块」，整个过程「快靓正」，即使是不擅长做家务的读者也能零失败完成！这个DIY方法毋需购买特殊冰格模具，只需准备以下4样物品：

密实袋（Freezer Bag）：1个 清水：适量 即弃筷子（割り箸）：数对 橡筋（轮ゴム）：数条

DIY冰条 3步制作教学：

第一步：注水入袋

打开密实袋，倒入大约三分之一满的清水，然后平放挤出多余空气并将袋口封紧。注意水量不宜过多，以免冰块过厚。

第二步：分间「冰条水道」

这一步是整个秘技的关键。将注了水的密实袋平放，取出即弃筷子，从密实袋的「外部」上下夹住袋身，并用橡筋在筷子两端紧紧固定。重复此动作，利用数对筷子将密实袋划分成几个长条状的空间。冰条的粗幼度根据筷子的密集程度而定，要多幼身可自行选择。

第三步：冷冻成形

完成间隔后，小心地将整个密实袋平放入雪柜的冰格，冷冻大约3小时。

待水分完全结冰后取出，拆除橡筋和筷子。此时袋内已形成一片预先分间好的薄冰，只需连著袋子用手轻轻一拗，就能轻松将它们「啪」开，变成一条条完美的棒状冰块！

这些修长的冰块可以轻易滑入保温瓶、运动水樽，甚至是樽口极窄的日式茶饮胶樽。以后无论是上班、上学还是去郊外远足，都能确保饮品保持冰镇状态。若嫌冰水太源，更可将果汁、茶、咖啡等饮料制成冰条，加入饮品之中，绝对是夏日外出的最高享受！