乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起

乐悠咭专为60岁或以上香港居民而设，除了享用「两蚊两折」乘车优惠外，各大商户亦纷纷推出长者专属折扣！《星岛头条》为各位银发族整理了19个乐悠咭专享优惠，涵盖超市购物、餐厅、酒店自助餐以至生活百货，当中更包括惠康超市、OK便利店、KFC等连锁品牌，助老友记精打细算，在日常消费中悭得更多。

19大乐悠咭优惠合集！长者专享 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起

长者只需出示并以乐悠咭结帐，即可在各大商户享有专属折扣优惠，如惠康超市指定产品95折、KFC免费热饮、Starbucks手调饮品减$5等，甚至能以低至$78起的专属优惠价享用高级酒店自助餐。以下为大家综合整理了19大乐悠咭消费著数，即睇内文了解更多优惠详情。

1. KFC 肯德基 长者全日免费送热饮优惠

长者凡于星期一至五在KFC分店惠顾净值满$10或以上，并全数以乐悠咭支付，即可获赠热香滑奶茶、热美式咖啡或热即磨白咖啡一杯，随时可叹杯热茶，暖胃又贴心。

2. KFC 肯德基 免费马铃薯蓉

早上11时后，于KFC惠顾净值满$20或以上，即送普通马铃薯蓉一客，为午餐增添一份美味经典小食。

3. 吉野家 乐悠咭满额减$3优惠

长者于早茶市亲临吉野家分店，惠顾任何正价食品净值满$30或以上的单一消费订单，即享减$3折扣，适合早上品尝温暖的日式早餐。

4. 吉野家 晚市长者减$5

晚市时段亲临吉野家分店，惠顾主餐牌或吉边系列食品，可享$5折扣。

5. 吉野家35周年多重赏 外卖及满额优惠

为庆祝吉野家35周年，即日起至6月23日期间，外卖早茶市时段野菜煎鸡丼（中）配饮品只需优惠价$22；全日堂食或外卖惠顾满$68即减$8。

6. Starbucks 星巴克手调饮品减$5

每日早上11时前，于指定星巴克分店购买中杯装或以上手调饮品，全数使用乐悠咭支付，可享$5折扣优惠一次，品味优质醇香咖啡。

7. Tonkichi とん吉85折优惠

凡三人或以上同行到店堂食，其中一位持乐悠咭即享全单85折优惠；外卖自取只需出示乐悠咭亦享同等折扣。

8. Pick Coffee 堂食及外卖85折优惠

乐悠咭持有人只要与二人或以上同行于Pick Coffee堂食，全单享85折；外卖自取同样享有85折优惠，让长者以优惠价享受悠闲咖啡时光。

9. A-1 Bakery 每月28日额外95折优惠

每月28日定为乐悠咭折扣日，于A-1 Bakery分店消费即可自动享全单额外95折优惠。

10. 皇玥指定门店 长者额外9折

长者凡于皇玥指定门店购物，扣除所有优惠后之「消费净额」，并以乐悠咭付款，可再享额外9折优惠。

11. 香港愉景湾酒店 长者自助餐$78起

长者专属酒店自助餐优惠！星期一至五自助早餐只需$78（原价$218）；星期五至日自助晚餐只需$288（原价$588）。

12. 大生生活超市 星期三全单95折

逢星期三下午1点前，于大生生活超市购物满$100，以乐悠咭付款即享全单95折（指定酒品及礼券除外）。

13. APITA & UNY 星期一买满$100享95折

逢星期一限定，长者客人凡购物满$100并以乐悠咭付款，即获95折优惠，每笔交易上限最多可享$15折扣。

14. 惠康超市 逢星期三指定产品95折

逢星期三于惠康、Market Place等实体店购买精选成人奶粉（雅培加营素及怡保康除外）及成人纸尿片，可享95折优惠。

15. 易赏钱百佳/屈臣氏拍卡赚$2优惠

成功将乐悠咭绑定易赏钱会员，每日于指定百佳或屈臣氏门市之「乐赏站」拍卡，凭优惠消费满$30即减$2。

16. OK便利店 蛋白饮品减$3

于OK便利店购买南阳高蛋白饮品350毫升（朱古力香蕉味/谷物味）可享$3折扣优惠，有助长者日常随时补充所需蛋白质。

17. OK便利店 指定牛奶饮品减$2

于OK便利店购买鲜奶、高钙或朱古力牛奶饮品946毫升可享$2折扣优惠。

18. OK便利店 家庭袋装面包减$1

购买圣安娜家庭袋装面包、Circle K 吐司或方包可享$1折扣优惠。

19. Pricerite 实惠星期四家品95折优惠

逢星期四于实惠门市购买家品满$100或以上，并使用乐悠咭付款，即享95折优惠。不适用于大型家私及指定特价品等。

*以上所有优惠均须受有关商户之条款及细则约束。付款前必须出示有效之实体乐悠咭并全数支付款项。

资料来源：八达通 Octopus