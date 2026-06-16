WhatsApp新功能｜支援一机多号 简单3步设定 自由切换工作、私人帐户

过去要在同一部手机上切换WhatsApp帐户，必须不断反复登出登入，或是索性每天携带两部手机出门，非常不便。WhatsApp官方近日宣布推出多重帐户登入功能，用户可在同一部手机内，同时登入并管理两个帐号，完美将生活和工作分开。

WhatsApp全新支援一机多号 自由切换工作、私人帐户

以往许多人拥有两个WhatsApp帐户的需要，一个专作私人亲友联络，另一个则用来处理工作或公司讯息。在WhatsApp全新「双帐号登入」功能下，用户在同一部手机的应用程式内，就能快速于「私人帐号」与「工作帐号」之间自由切换。

要启用WhatsApp双帐号功能，用户必须准备第二个有实名认证的电话号码进行绑定，不能凭空由单一号码创造两个帐户。此外，用户需要具备第二张实体SIM卡，或是支援使用多张SIM卡或eSIM的设备。

针对同时管理两个帐户可能带来的混乱，WhatsApp也在系统内建了独立的管理机制。用户可以在这两个个别的帐户中，完全独立地控制私隐和通知设定，两者互不干扰，例如私人帐号可以设定为仅限通讯录内的联络人查看头像与上线状态，以保障个人私隐；而工作帐号则可以设定为完全公开，让潜在客户能更方便地与你联系。

3步设定完成WhatsApp双帐号设定

设定双帐号的过程非常快速简单，请按照以下步骤操作：

打开官方版WhatsApp应用程式，并点击进入「设定」页面。 点选「新增帐户」后再点击带有「+」的「新增帐户」。 按照画面上的指示，输入你的第二个电话号码，并接收SMS进行验证。完成后，即可随时在App内轻松切换两个帐户。

官方提醒切勿下载山寨版WhatsApp

市面上一直流传许多声称可以「一机多号」的第三方修改版或山寨版WhatsApp，但WhatsApp讯息内含大量个人对话、相片、工作机密，甚至付款验证资讯，使用来历不明的仿冒App极大机会导致个人资料及私隐外泄。官方强烈提醒用户，请只下载及使用官方版本的WhatsApp，确保讯息安全无虞不外泄。

资料来源：WhatsApp