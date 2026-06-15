$300 CASIO旧款手表爆红！发烧友大赞「劳力士平替」 表行：每日都五六个DM问

潮流兴复古。继CD机、线上游戏《跑Online》以至爆旋陀螺等千禧潮物强势回归后，这股怀旧旋风最近席卷至钟表界。近期社交平台 Threads 上，旧款 CASIO 手表无预警爆红，包括 Vintage AQ-230 的各款配色、AQ-240 及 AQ-800 等经典型号，纷纷成为网民的「手腕新宠」。这些表款定价亲民，约$200至$400已有交易，却意外掌握了强劲的「流量密码」，相关分享帖文动辄收获数千赞好！

全城疯抢CASIO AQ-230 网民叹：揾返遗忘已久嘅美学

平价 CASIO 复古表引发全城疯抢，多区小店门市甚至宣告售罄。不少网民慨叹一表难求：「周街都冇货喇！」、「两间小店都话无晒，feel 到大家几咁癫丧」。

在这股抢购热潮背后，其实蕴含著大众对旧时代的眷恋。有网民一语道破个中魅力：「其实 AI 越发达，越觉得旧时嘅嘢更值得珍惜，大家都揾返遗忘已久嘅美学。」更有人因此勾起昔日蒲旺角信和、潮流特区的集体回忆，慨叹如今潮场冷清，却仍坚持四出寻觅本地小店，直言「由头到尾始终无谂过淘宝」。

「冰蓝表盘」成劳力士平替 发起人：贵唔一定靓

资深表迷 Samuel 拥有 6 只 CASIO。

他特别钟爱其中一款冰蓝色 CASIO，更幽默地将其比喻为名表的「平替」。

这场由大众自发带起的狂热，最早期的发起人之一是资深表迷 Samuel。自上月中起，他开始在Threads 分享配戴 CASIO 的日常照，结果无心插柳「烧著」大批网民。

「几旧水有找，平易近人，真心可爱。」拥有 6 只 CASIO 的 Samuel 笑言，早在一两年前受外国 IG KOL 启发而入坑。Samuel 的手表收藏有 CASIO亦有贵价名牌，但他深信品味与价格无关，最重要是戴出个人气质：「贵唔一定系靓，平亦都可以好靓。真正钟意手表嘅，就唔好下下一定要买贵表，性价比一流，真系自己钟意就得。」

对他而言，手表是男人的浪漫。他特别钟爱其中一款冰蓝色 CASIO，更幽默地将其比喻为名表的「平替」：「劳力士冰蓝dial（表盘）平替！又悭咗几十万！Just kidding，品味呢啲嘢，最紧要自己识得拣。」

最令 Samuel 感动的，是这股不靠明星与 KOL 广告带动的「草根潮流」，成功为本地小店注入活水。「今次真系帮助到好多手表小店。大家互相交流，拉近咗好多距离，呢样嘢亦都系钱买唔到。」这股热潮不但让人重新欣赏传统手表，更唤醒了大家中学时期戴手表的青涩回忆。

古物店主见证热潮 「大众追求仪式感」

除了CASIO，精工（Seiko）的复古款式如 Alba 日月相小三针表同样大热。

实体店销情同样火爆。复古选物店「Retro Hub 20」店主 Harmony 亲身见证这波狂潮：「每日几乎都有五六个DM（讯息）问 CASIO 手表。」她分析，这波热潮除了受 Y2K 流行趋势影响，更深层次的原因在于科技与情感的对比：「复古表成功翻红，可能系因为科技发展得太快，大家想去追求返啲旧嘢带嚟嘅仪式感。」

Harmony 指出，除了CASIO，精工（Seiko）的复古款式如 Alba 日月相小三针表、70年代 TV Dial 及 80 年代 Chariot tank 同样炙手可热，每日大约可售出三至四只。她坚信复古热潮将会持续：「始终中古有一种美感系而家取代唔到，好多新嘅嘢亦系由旧物 inspire（启发）的。」



图片及资料来源：Retro Hub 20、samuelbillyleong@Threads