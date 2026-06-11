万宁一日限定全场88折！网店/门市同步劲减 1类产品再送$50现金券

踏入2026年夏季，万宁 Mannings特别推出极具吸引力的快闪推广活动。于今个星期五（6月12日），顾客可享一日限定的全场无门槛88折优惠，轻松以最抵价钱入手各类热门健康及美容产品，为炎炎夏日做好准备！

万宁全场无门槛88折！网店/门市同步劲减

万宁全场无门槛88折！网店/门市同步劲减

万宁于本周五（6月12日）推出「门市全场无门槛88折」优惠。这意味著消费者毋须凑够指定金额，只要于当天亲临指定的万宁实体门市选购心水好物，即可直接享有全单88折。不妨把握此难得机会，尽情采购各类精选货品，例如添置日常必备的洗发沐浴产品、补充增强抵抗力的维他命及保健品。

倘若消费者不想亲自到门市将沉甸甸的战利品搬回家，万宁的官方网店同样提供非常吸引的折扣。顾客只需于网上平台选购心水货品满$288，并在登入会员帐户后于结帐时输入专属优惠码「26JUNHH」，即可享有同等的全单88折优惠。

1类产品再送$50现金券

除了全场无门槛88折的焦点活动，万宁更同步推出多项门市叠加优惠，让顾客体会「买得多赚得多」的精明消费模式。首先是护肤爱好者的专属福利，凡购买面部护理或防晒等护肤产品满$150，即额外赠送$50万宁现金优惠券，方便日后再次添置美容产品时使用。习惯使用电子支付的顾客亦有著数，只需凭银联手机Pay（如Apple Pay等）或银联二维码单一签账净额满$500或以上，即可获即减$40的回赠。

万宁全场88折优惠

推广日期： 2026年6月12日（六）。

网店专属优惠： 于万宁官方网店买满$288并输入优惠码「26JUNHH」即可享88折优惠。

网店优惠时段：6am-11:59pm（只限会员登入使用，每位会员最多可使用3次）

注意事项： 门市全场无门槛88折不适用于初生配方婴儿奶粉、处方药物、万宁礼券等指定项目，亦不适用于港铁车站、香港机场及离港口岸等个别分店。所有优惠及结算均受万宁官方相关条款及细则约束。

资料来源：Mannings 万宁