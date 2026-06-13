传统冷气「升级」变智能家电？淘宝热卖$30神器 手机轻松遥距开机 入手前留意1点

炎炎夏日，不少人外出回家时，都希望一进家门就能享受凉爽的冷气，惟这些功能往往是部分新型号的「智能冷气」的专利，而近日淘宝有一款热卖「空调远程控制器」在网上引发关注，只需约港币$30元，就能将传统冷气瞬间「升级」变成智能家电，用家可以透过手机应用程式（App）进行远距离遥控开关及调温等，惟在购买和使用时，必须留意一个限制，即睇下文！

传统冷气「升级」变智能家电？淘宝热卖$30神器 手机轻松遥距开机

最近，不少网民推介一款购自淘宝的「冷气远程控制器」，安装步骤简单，用家只需将其连接至家中的Wi-Fi，随即自动复制并发射传统冷气遥控器的红外线讯号，之后再在手机下载对应的应用程式（如小米App等），即可远距离操控家中的冷气机。

除了基本的开关机，装置支援「智能调温」，用家可以随时利用手机设定定时开关、调节温度及风速。此外，设备还支援「多人共享」功能，方便全家人共同操控同一部冷气；加上其覆盖率高，据商家发布的资料显示，这些「冷气远程控制器」能够适配市面上多个常见的冷气品牌。

用家实测大赞方便 入手前须留意1点

这款设备在淘宝获不少用家的正面评价，留言表示：「小小的很方便，可以远程控制空调了」、「连接跟操作方便，小巧灵敏」，也有用家实测后称「连接很快，使用很方便，操作很简单」，性价比高。

提提大家，入手前需要留意，由于设备是透过发射红外线讯号来模拟实体遥控器，仅限红外线控制的冷气使用，因此如果家中的冷气是采用射频（RF）或其他非红外线技术控制冷气机，智能遥控器则会无法适用。此外，由于红外线讯号无法穿墙，控制器必须与冷气处于「同一房间且无遮挡」的空间内才能正常接收，购买前记得检木3清楚！

来源：淘宝

文：LW