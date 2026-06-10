7-Eleven 8折优惠｜7-11便利店3日限定折扣！Häagen-Dazs雪糕杯$14.4／啤酒、薯片$6.4起
更新时间：15:36 2026-06-10 HKT
发布时间：15:36 2026-06-10 HKT
发布时间：15:36 2026-06-10 HKT
7-11便利店8折优惠｜连锁便利店7-Eleven为大众提供快捷方便的购物体验与多元化商品。即日起更带来3天限时8折优惠，只需买满$100即可享超值折扣，让消费者以极抵价钱扫尽各款消暑雪糕、人气零食与饮品，绝对是炎炎夏日囤货的最佳时机！
7-Eleven便利店8折！一连3日指定分店满额即减
即日起至6月12日，消费者只要于7-Eleven指定店舖购物满$100，即可享有8折优惠，无论是消暑必备的冰凉雪糕，还是解馋的香脆薯片，都能以超值价入手，正是为家中的零食柜补仓的大好机会。
Häagen-Dazs雪糕杯/啤酒/薯片折上折
除了全单折扣，今期推广更包含多款重点精选折扣商品，让大众以超值价钱买尽心头好。其中，极受欢迎的Häagen-Dazs雪糕杯（不包括日本版）$180任选10杯的震撼价，8折后平均每杯只需$14.4；而炎夏消暑必备的雀巢浓豆乐红豆或绿豆雪条亦低至$7.2枝，yuu会员更可享有买8送1的印花优惠。
零食方面，各款95至102克的品客薯片只需$22.4便有2件，买满2件更即送无双麻辣、酸辣粉或酸菜鱼风味粉1个，配搭成极具满足感的宵夜组合。饮品推介则有$7.2两盒的维他奶山水鲜豆浆，以及$6.6一罐的900毫升500毫升七宝札幌啤酒或生力清啤 ，全面照顾消费者的夏日消暑及日常所需。
7-Eleven限定3日8折优惠
- 优惠期限：即日起至2026年6月12日止（只限3天）。
- 参与方式：于指定7-Eleven实体店舖购物，或使用「7仔App」的「到店自取」服务，单一消费满$100，即可享有全单8折优惠。
- 指定店舖地址：>>按此<< 查看分店地址。
- 重点精选折扣商品及价格（推广期至2026年6月16日）：
- 优惠条款及细则：8折优惠不适用于预购货品、yuu奖赏预订货品、报纸杂志、香烟、奶粉、八达通增值、塑胶购物袋收费等指定服务及商品。优惠不可与其他推广同时使用，货品数量有限，售完即止。价格于香港店舖以港币为单位，澳门店舖以澳门币为单位。详情请参阅店内宣传品或yuu应用程式，7-Eleven保留最终之决定权。
资料来源：7-Eleven Hong Kong
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