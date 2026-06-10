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京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 6.11起全场8折优惠 早前多次折扣引抢购潮

生活百科
更新时间：13:27 2026-06-10 HKT
发布时间：13:27 2026-06-10 HKT

佳宝全场8折｜近年本港零售市场竞争激烈，各大超级市场及零售商为求突围而出，频繁推出各类促销活动以吸引顾客及刺激消费意欲。被京东收购未满一年的佳宝超市宣布，门店数量已正式突破100间，并将于明日（6月11日）起，在全港分店推出全场8折优惠，预计将再次掀起广大市民的入货热潮。

京东入主未够一年！佳宝超市突破100店 推全场8折优惠庆祝

佳宝6.11起全场8折优惠 肉类/蔬果/米油酱醋都有折

内地电商巨头京东于去年8月正式完成对佳宝食品超级市场的收购，以拓展香港本地零售市场。随著业务版图持续扩张，佳宝今日于官方专页正式宣布品牌突破100间分店。这也意味著在京东入主至今的一年内，佳宝于本港逆市再增设了约10间分店。

为庆祝百店里程碑，佳宝由6月11日起推出全场货品8折优惠，涵盖肉类蔬果、米油酱醋、饮品杂粮等各类日常用品。自佳宝被收购以来，店舖的营销策略转趋进取，几乎隔月便会推出8折优惠，而早前多次的折扣活动，甚至令门市货品清空，市民反应热烈。京东过去更曾指出，在促销期间，佳宝全港门市的销售额增长超过2倍，足见其定价策略对市场的强大吸引力。

早前报道：京东收购佳宝连推3日全场8折！优惠最后1天门市「真清仓」 货架/冻肉柜被洗劫一空 网民：8折就咁样？

佳宝超市8折优惠

  • 优惠期：2026年6月11日起
  • 适用分店：全线分店同步进行

资料来源：佳宝食品超级市场 Kai Bo Food Supermarket

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