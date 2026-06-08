港铁北上深圳乘车优惠！八达通1招即赚免费车程 罗湖/落马洲出发都得

北上消费热潮持续，不少港人趁著周末或假期到深圳等地吃喝玩乐，享受高性价比的消闲体验。为让大众的北上旅程更添著数，八达通与港铁再度联手推出广受欢迎的「搭6赏1」过境乘车奖赏，让经常往返两地的市民节省更多交通成本。只要简单登记，每搭6次指定过境车程，即可轻松赚取一程免费车程！

港铁北上过境免费车程优惠！罗湖/落马洲出发搭6送1！

港铁北上过境免费车程优惠！罗湖/落马洲出发搭6送1！

对于经常需要往返内地工作、探亲或喜欢北上消遣的市民来说，这项优惠无疑是一大喜讯。由即日起至2026年8月2日推广期内，乘客只需透过八达通App预先登记，并使用已连结的八达通卡，乘搭港铁前往或离开罗湖站或落马洲站，即可开始计算合资格车程。

八达通App登记！1招即赚港铁免费过境车程

无论是从香港任何一个港铁站出发前往罗湖或落马洲，还是从这两个口岸站返回市区，每一趟付费车程都会被记录。系统会自动为乘客累积次数，当完成第6次合资格的付费车程后，八达通App内便会发放一张「港铁免费过境车程」奖赏。整个推广期内，每位用户最多可换领4程免费车程，绝对是常客的一大福音。

如何登记「八达通搭港铁过境搭6赏1」优惠？

打开八达通 App，于主页「焦点服务」区块选择「港铁过境乘车奖赏」。 按指示连结您常用的八达通卡以完成登记。 完成后，即可开始使用该卡乘搭港铁赚取奖赏。您可随时在App内查阅进度。

「八达通搭港铁过境搭6赏1」优惠

推广日期 2026年6月8日至2026年8月2日

换领及使用奖赏 领取奖赏：搭满6程后，奖赏将自动发放至您的八达通App内，届时请按「领取」按钮。 领取期限：必须在2026年8月16日或之前领取所有已赚取的奖赏。 使用方式：领取奖赏后，该优惠会自动应用于紧接的下一趟合资格过境车程。请务必在入闸前领取，并于当日港铁服务结束前使用。

条款及细则 免费过境车程适用于乘搭港铁前往罗湖站或落马洲站，或从这两个车站出发的车程。 优惠不适用于机场快线、轻铁、港铁巴士、港铁接驳巴士及东铁线头等车厢。 所有合资格的车程及奖赏均以八达通App内的纪录为准。



资料来源：八达通 Octopus