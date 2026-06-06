长者优惠2026｜100+购物、餐饮、玩乐折扣！快餐店减$8/超市9折/海洋公园免费入场

长者优惠2026｜全港各大零售、娱乐及餐饮品牌纷纷推出长者专属优惠，让一众老友记外出时能享尽吃喝玩乐的著数折扣！《星岛头条》特别为各位银发族整合了最新、最齐全的乐悠咭及长者咭优惠大合集，网罗过百项超值福利，全面涵盖主题乐园、餐饮美食、日常购物、超级市场、康复医疗以至旅游出行等各大范畴。

2026年长者优惠合集！100+购物、餐饮、玩乐折扣

本文为老友记搜罗全港超过100个长者专享优惠，重点包括百佳、惠康超市逢星期三九折购物日、连锁茶餐厅与快餐店减价兼送饮品小食、海洋公园免费入场，及配眼镜、买海味及医疗保健用品专属折扣等。

长者玩乐优惠2026｜摩天轮、戏院特惠票/海洋公园免费入场

本港多个大型休闲娱乐场所均为长者提供专属特惠，甚至是免费入场的。无论想入戏院看电影、到海洋公园亲亲大自然、登上摩天轮俯瞰维港美景，还是约三五知己唱卡拉OK，只需出示有效证件，即可以优惠价安排丰富活动，尽情享受快乐的休闲时光。

1. 洲立影艺 MCL 长者专享特惠票价

长者玩乐优惠2026｜洲立影艺 MCL 长者专享特惠票价

长者到旗下戏院购票观影，均可享有专为长者设计的特惠门票价钱，轻松在大银幕前享受丰富多样的电影娱乐。

2. 香港杜莎夫人蜡像馆 长者门票特惠$120

长者玩乐优惠2026｜香港杜莎夫人蜡像馆 长者门票特惠$120

长者出示有效证件，即可以港币$120元特惠价购买入场门票，与多尊栩栩如生的巨星名人蜡像合照，留下珍贵回忆。

3. 香港海洋公园 长者尊享免费进场

长者玩乐优惠2026｜香港海洋公园 长者尊享免费进场

长者可享有全日免费入园的特权，随时走入大自然与大熊猫、企鹅近距离接触，适合安排一场轻松健康的户外之旅。

4. 香港摩天轮 长者限时优惠票价$10

长者只需港币$10元即可搭乘摩天轮，在高空俯瞰壮丽的维多利亚港景色，体验舒适浪漫的休闲时光。

5. Neway 卡拉OK 人头收费享九折

长者于特定时段到店欢唱，可享有九折人头费优惠，最适合约上三五知己高歌一曲，欢度悠闲午后。

6. 香港明爱营地服务 宿费尊享八折

长者于淡季时段预订长洲明晖营及大埔小塘营，可享有宿费八折优惠，远离喧嚣体验舒适的绿色宿营生活。

长者餐饮优惠2026｜麦当劳/KFC/一粥面免费送热饮、小食

各大连锁快餐店、茶餐厅、火锅店及甜品店，纷纷推出长者专属餐饮优惠。由早午茶市的满额减$3、免费送热饮小食，到特设的长者火锅套餐应有尽有。长者们无论想品尝地道粉面还是西式下午茶，都能以最抵价钱大快朵颐，精明吃尽全港美食。

7. 松记糖水店 全单消费享九折

长者餐饮优惠2026｜松记糖水店 全单消费享九折

长者到店享用多款中西式精致糖水与传统甜品，付款时出示长者咭即享全单九折，甜入心扉更省钱。

8. 吉野家 早市茶市满额立减$3

长者餐饮优惠2026｜吉野家 早市茶市满额立减$3

长者于早市或茶市时段惠顾满港币$30元，即可享即时扣减$3元优惠，细尝经典丼饭与滋味早晨套餐。

9. 肯德基 KFC 惠顾即送热饮或薯蓉

长者餐饮优惠2026｜肯德基 KFC 惠顾即送热饮或薯蓉

周一至五惠顾满$10送热奶茶、美式咖啡或白咖啡；上午十一点后满$20更免费获赠经典马铃薯蓉一客。

10. 必胜客 PIZZA HUT 下午茶套餐享$5优惠

长者餐饮优惠2026｜必胜客 PIZZA HUT 下午茶套餐享$5优惠

长者凭咭于下午茶时段堂食惠顾特选下午茶套餐，即可享现减$5元优惠，享受惬意美味的西式下午茶。

11. 薄饼博士 PHD 下午茶消费减$2

长者于下午茶时段到分店作任何消费，即可享即时扣减$2元优惠，美味薄饼与小食让下午更添满足。

12. 麦当劳 惠顾满额即送经典薯饼或饮品

上午十一点前满$13或买奶茶送脆薯饼；十一点后满$13送热即磨咖啡、奶茶、汽水或中薯条（周六日及公众假期除外）。

13. 大快活 关爱咭每次消费减$3

长者可于指定分店申请关爱咭，每次正价消费即享$3元现金扣减，每月最高可累计获得$300元优惠。

14. 一粥面 早茶市惠顾套餐送指定热饮

长者于早市或茶市惠顾任何套餐或单点主食，并出示有效长者咭，即可获赠香浓茶、啡或其他热饮一杯。

15. 海天堂 现金购正价产品满$100减$25

长者凭有效证件以现金或电子支付购买正价产品满$100元，即可享$25元即时折扣，保健养生更划算。

16. Jollibee 快乐蜂 周一至五特惠套餐低至$16

长者于平日指定时段可享特惠餐：$17班戟配热饮、$16蘑菇饭配饮品或$27肉酱意粉配饮品，滋味又实惠。

17. Pacific Coffee 手调饮品及食品九折

长者于指定门市购买现调手调饮品或精致食品，付款时出示长者咭即可享有九折优惠，轻松享受悠闲时光。

18. 牛大人 特设长者优惠火锅套餐价

长者光顾火锅套餐可享专属长者特惠价，轻松任食台式火锅肉类与配料，是家庭聚会与朋友聚餐的最佳选择。

19. 南记粉面 惠顾任何粉面送豆浆或生菜

满60岁长者堂食购买任何粉面，即可免费获赠细豆浆一杯或健康生菜半份，令一餐粉面更添营养。

20. 谭仔三哥米线 下午茶惠顾送指定热饮

长者于下午2时至6时惠顾一餸或以上米线，即可免费获赠香浓热饮一杯，暖胃又暖心。

21. 一锅堂 提供午市及晚市长者特惠

长者不论于午市或晚市光顾火锅，均可向店员查询并享用特设的长者专享优惠，享受极致的火锅体验。

22. 谭仔云南米线 惠顾米线减$8或送饮品

长者惠顾指定两餸米线可享即时扣减$8元优惠，或惠顾任何米线免费送冷热饮品一杯，双重福利任选。

23. 锦丽 全日惠顾主食或套餐现减$3

长者全日于分店惠顾主食或套餐，出示长者咭或乐悠咭即可享即减$3元优惠，轻松品尝越式地道风味。

24. 茶木‧台式休闲餐厅 全日惠顾套餐减$3

长者凭证全日惠顾正价主食或套餐，每张咭可即时获得$3元折扣，尽情细味精致的台式休闲餐饮。

25. 大家乐 茶市满额减$3兼送油菜

长者凭卡于茶市消费满$40即减$3；午市或晚市消费满$30更可额外免费换领新鲜油菜一客。

26. 安平烧肉 特设长者优惠烧肉套餐

长者可以专属长者特惠价钱享用高质烧肉套餐，尽情品尝台式烤肉与多款特色食材，份量诚意十足。

27. 华星冰室 消费满$50即减$5

长者凭咭到店消费单一帐单满$50元即减$5元，满$100元即减$10元（如此类推），重温经典港式情怀。

28. 永年士多 下午三时后消费送热饮

下午三时后，长者于指定门市作任何消费，即可免费获赠热奶茶、柠茶或柠水一杯，佐配经典车仔面。

29. 银龙饮食集团 下午茶套餐享$3优惠

下午茶时段堂食惠顾下午茶套餐，并以乐悠卡付款，即可享$3元折扣，享受经典港式茶点最适合不过。

30. Délifrance 堂食套餐指定饮品免费添饮

长者于周一至五全日堂食惠顾任何正价套餐，即可享有指定饮品免费添饮一次，是精致下午茶的首选。

长者购物优惠2026｜饼店专享9折 家电、配眼镜低至7折

照顾日常起居与健康是银发族的生活重点。多家海味药材店、中西饼店、百货公司及家电品牌，均设有长者专享折扣。无论买养生保健品、新鲜面包，还是添置家电、配老花眼镜，甚至选购金饰及办理电话月费，都可享额外九折至九五折等优惠。

31. 香港圣安娜饼屋 购买面包西饼享九五折

长者购物优惠2026｜香港圣安娜饼屋 购买面包西饼享九五折

长者到全线分店购买新鲜出炉的面包、西饼等指定烘焙产品，可尊享九五折优惠，健康早餐轻松准备。

32. 美心西饼 购买指定面包享九五折

长者购物优惠2026｜美心西饼 购买指定面包享九五折

长者于全线分店购买任何家庭面包、单个装面包及三文治，凭证付款即可享有九五折优惠。

33. 荣华饼家 购买标准价货品九折

长者购物优惠2026｜荣华饼家 购买标准价货品九折

长者于指定分店购买各式中式饼食、手信或标准价产品，付款时出示长者咭可享有九折优惠。

34. 恒香老饼家 逢星期三购买正价产品九折

逢星期三（公众假期除外），长者惠顾传统中式正价唐饼或招牌老婆饼，可享有九折特惠折扣。

35. 永安百货 逢星期一二指定货品额外九五折

逢星期一及二，长者到指定百货部门购买指定货品，出示长者咭可享额外九五折优惠，生活起居一应俱全。

36. 裕华国货百货店 购买正价商品九折

长者购买多款精选正价国货或生活商品，出示长者咭即享九折优惠，轻松购置日常所需。

37. 名视眼镜中心 镜架及镜片额外九折

长者选购精致镜架及高品质镜片，除原有店内折扣外，可额外享有九折优惠，重现清晰明亮视野。

38. 南北行 逢星期二指定产品享额外优惠

逢星期二到店选购优质参茸海味、中药材或指定养生防护产品，长者可享有专属额外优惠折扣。

39. 东方红药业 购买正价产品九折

长者选购正价中药保健品、参茸或燕窝，凭长者咭即享九折福利，呵护身体健康更省心。

40. 盏记燕窝专门店 满额免费升级会员

长者咭持有人购物满$500元，即可免去高门槛直接成为普通会员，更早享受尊贵的会员福利。

41. 楼上 尊享金咭会员级别优惠

长者咭持有人到店购物，可享有与金咭会员同等的专属特惠折扣，购买海味及养生食材极划算。

42. 鸡仔唛 购买全线正价货品九折

长者购买高品质、亲肤保暖的经典内衣、针织衫或精选正价服饰，均可享有全单九折优惠。

43. 余仁生 购买正价货品九五折

长者到专门店购买正价优质中药、养生保健食品或经典保健汤包，可享有九五折贴心折扣。

44. 人气电器店 Ninki Denki 指定产品低至七五折

长者购买指定知名品牌家电可获低至七五折特惠，特定品牌更享额外3%优惠，装点舒适家居。

45. Panasonic 陈列室 指定家电低至七五折

出示长者咭购买指定品牌之家用电器及美健产品，即享低至七五折起的超值长者专享折扣。

46. 香港移动通讯 csl 爸妈专属月费计划

长者可享有每月只需$58元的专属流动数据计划，内含3GB高速本地流动数据，轻松联络亲友。

47. 老凤祥银楼 提供长者金饰珠宝尊享优惠

长者到店选购黄金或精致珠宝首饰，可享有特别折实优惠，更可享受珠宝首饰免费清洁服务。

48. 生活馆 / 生活廊 正价货品八五折

长者到店购买厨具或生活精品，正价货品享八五折，特价或指定电器产品亦可享九五折特惠。

49. 吗哪有机站 购物满额免费升级会员

长者持咭购物满港币$100元，即可免费登记成为会员，并享有长者专享的会员购物折扣。

50. HKTVmall 登记长者会员享网购线下双重著数

长者登记成为长者会员，可获$50迎新网购券、门市指定减$2、周三网购九五折及免运等福利。

51. 有机站 购买正价货品九五折

长者出示长者咭购买各式天然、有机及健康食品，付款时可尊享九五折优惠。

52. 营康荟 逢星期二购物享九折优惠

逢星期二到指定门市出示长者咭，购买复康用品或健康有机产品，即可享有九折购物优惠。

53. 好栈 逢星期三满额扣减兼特价买龟苓膏

逢星期三满$100即减$5，长者更可以超值价$3元购买好栈招牌龟苓膏单个装，清热袪湿。

54. 依飞 尊享多日免费光脉通体验

长者凭长者咭到专门店，可享数天免费光脉通及光能垫体验服务，帮助舒缓日常疲劳。

55. 优品360° 逢星期二购买指定自家品牌九五折

逢星期二，长者凡购买指定的精选自家品牌食品或零食，出示证件即可享有九五折优惠。

56. FoodVille 逢星期二自家品牌九五折

逢星期二，长者购买指定的自家品牌优质食材或环球零食，付款时出示长者咭即享九五折。

57. 步足履 购买所有正价产品九折

长者选购舒适透气、保护关节的健康鞋履或指定正价防滑鞋款，可享有九折贴心优惠。

58. 鸿福堂 自家汤及凉茶正价八折

出示长者咭或乐悠咭购买所有自家汤、凉茶、龟苓膏及豆浆系列产品，即可享有正价八折特惠。

59. 家居乐 购买指定家庭货品九折

长者到店选购精选指定居家用品或生活杂货，付款时出示长者咭即可尊享九折特惠。

60. 名钻轩 珠宝正价七折及免费清洁

长者购买钻石、宝石、玉器及珍珠等正价珠宝首饰尊享七折，并提供免费的珠宝首饰清洗服务。

61. 福泰珠宝 黄金手工半价及珠宝六五折

长者到店选购黄金产品手工费享半价折扣，指定高贵珠宝首饰更可享有超值六五折特惠。

62. 友和 YOHO 门市消费满千减$50

长者于门市单一消费满港币$1000元，付款前出示长者咭即可享即时扣减$50元优惠。

63. Cherry床上用品专门店 消费享额外九折

长者选购优质床上用品，出示长者咭或乐悠咭付款可享有额外九折，提升睡眠品质。

64. 仁御堂 逢星期三满额享九五折

每逢星期三到店出示实体或电子长者咭，单一消费满$300元即可享有九五折购物特惠。

65. 安记海味 每次消费享2%即时折扣

长者选购优质参茸海味或招牌罐头鲍鱼，每次消费均可享有2%的即时扣减优惠。

66. 康维他 指定天然产品额外九五折

长者购买麦芦卡蜂蜜等指定优质保健产品，出示长者咭可享有额外九五折特惠。

67. 奇华饼家 买正价现货产品满额九折

凡出示有效长者咭，现场正价购买经典中式礼饼或现货饼食满$30元，即享九折优惠。

68. 东海堂 购买指定西饼面包享九五折

长者于指定门市购买精致日式西饼、新鲜面包或其他指定产品，即可享有九五折优惠。

69. Zoff 购买正价眼镜货品全单八五折

长者凭咭选购多款潮流日系正价眼镜、镜框及指定眼镜产品，可享有全单八五折特惠。

70. 金至尊珠宝 选购正价珠宝钻饰八八折

长者选购高雅大气的正价珠宝或精致钻饰，付款时出示长者咭可享有八八折优惠。

71. 京东港澳 完成网上登记享九折及免运

65岁或以上长者完成简单网上登记，每月第一个星期一可获赠两张九折券及两张运费券。

72. 大埔振兴肉丸 所有丸类产品九折

长者购买鲜美爽口的地道港式丸类产品，付款时可享有九折特惠（特价丸类除外）。

73. 清晰视力 购买精选眼镜享七折

长者到店选购精选眼镜，出示有效证件即可享有七折特惠，让阅读及日常出行更安全。

74. 林淦生医药 全线品牌产品九折

长者购买林淦生旗下所有专科产品或中药保健品，出示长者咭均可享九折专属折扣。

75. 新生精神康复会 农社330购物九五折

长者到店选购绿色有机蔬菜或健康生活产品，付款时可尊享九五折购物优惠。

76. 嘉林琴行 乐器及音乐书籍九折

长者购买所有乐器及音乐书籍可享九折特惠，手提电子琴亦享九五折，丰富退休音乐生活。

77. 雪肌兰 免费入会及满额送即时折扣

新长者客户可免费入会，首次惠顾指定健康食品满港币$500元或以上，享即时折扣港币$100元。

78. 皇玥 门市指定消费净额享九折

长者于指定门市选购高品质中式酥饼或饼食，扣除店内基本折扣后的净额再享额外九折。

79. 首达百货 中午十二点前购物九折

长者于每日中午12时前的黄金购物时间到店，即可尊享全单九折优惠（特价品除外）。

长者超市优惠2026｜百佳/惠康/Taste/Market Place逢星期三9折

日常生活少不了买餸扫货，全港各大超市及便利店亦送上极具诚意的折扣！百佳、惠康等各大超市大多将「星期三」定为长者优惠日，购买指定自家品牌产品可享九折。此外，更有便利店提供贴近来货价的福利，让长者轻松选购优质食材及生活杂货。

80. 百佳超级市场 逢星期三指定品牌九折

长者超市优惠2026｜百佳超级市场 逢星期三指定品牌九折

逢星期三，长者购买指定自家及精选品牌（佳之选、金御膳等）产品，均可尊享九折。

81. Fusion 逢星期三指定品牌九折

长者超市优惠2026｜Fusion 逢星期三指定品牌九折

逢星期三，长者出示有效证件购买超值牌、佳之选或金御膳等产品，即可享有九折优惠。

82. 惠康超级市场 逢星期三自家品牌九折

长者超市优惠2026｜惠康超级市场 逢星期三自家品牌九折

逢星期三，长者出示长者咭或乐悠咭于全线惠康门市购买指定自家品牌，即享九折。

83. PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE 逢星期三九折

逢星期三到店选购指定的急冻食品或自家品牌产品，出示长者咭即可获得九折。

84. SUPADEPA 逢星期三买自家品牌九折

长者于逢星期三到门市购买精选超值牌、佳之选或金御膳等品牌产品，即享九折折扣。

85. International 逢星期三九折大福利

逢星期三，凭长者咭购买超值牌、佳之选或金御膳等指定家庭品牌产品可享九折。

86. Taste 逢星期三买指定食品九折

逢星期三，长者购买指定的超值牌、佳之选或金御膳等品牌食材及日用品，享九折折扣。

87. 营多东南亚美食市场 购物九折

长者到店选购东南亚特色食品、香料及零食，付款时出示长者咭即可享九折（不含电话卡）。

88. Express 逢星期三买指定品牌九折

逢星期三购买超值牌、佳之选或金御膳等指定品牌优质食品，凭长者咭即享九折。

89. Market Place 逢星期三自家品牌九折

逢星期三购买各式特选自家品牌优质食材或精致食品，长者付款时可享有九折特惠。

90. 3hreesixty 逢星期三自家品牌九折

逢星期三，长者于门市选购精选优质自家品牌商品，出示有效证件即可享有九折。

91. 家园便利店 免费入会享贴近来货价

长者到店可即时免费申请成为会员，永久享有贴近来货价的超低特惠价购买民生必需品。

92. 宝达食品超市 逢星期三下午指定时段八八折

逢星期三下午4点前，长者凭咭购买多款急冻高质食材或优质冻肉，可享有八八折。

长者康复及医疗器材优惠2026｜助听器/轮椅九折、免费专业听力测试

优质的医疗及复康器材能大大提升长者的生活质素。多间专业医护用品店、复康中心及听力中心，均为长者提供正价器材及保健品的九折优惠。由购买护理床、轮椅，到免费听力测试及选购助听器都有折扣支援。让老友记以更实惠的价钱获得专业护理，为健康生活提供多一重安心保障。

93. 关爱医护 购买全线正价商品九折

长者选购精选正价防护康复用品 or 专业健康辅助器材，付款时出示长者咭即可享有九折折扣。

94. 营康荟-华康复康用品 逢星期二享九折

逢星期二到指定复康用品分店购物，凭咭可享九折优惠（电子产品、家电及特价品除外）。

95. 唯健康 购护理床送$2400防水床褥

长者到分店购物尊享九折；如选购指定多功能护理床，更可免费获赠防褥疮防水减压床褥。

96. 磐石医疗护理 购买指定康复产品九折

长者选购各式医疗及优质复康护理产品，出示长者咭付款即享九折优惠（特价品除外）。

97. 清晰听听力中心 免费测试兼助听器九折

长者可享有免费的专业听力测试服务；如需选购清晰听品牌助听器，更可获得九折优惠。

98. Medimart乐康轩 门市购买长者用品九折

长者到门市选购多款长者生活辅助及复康护理用品，出示长者咭付款即尊享九折特惠。

99. Holos新活方 购买品牌营养补充品九折

长者于门市选购多款旗下品牌优质营养补充品，出示长者咭即享九折优惠（公价品除外）。

100. 真善美医护 购买精选医护用品九折

长者选购各式专业医护辅助设备、轮椅或日常复康保健器材，出示有效长者咭即享九折。

长者旅游出行优惠2026｜昂坪360缆车、天星维港游特惠票

趁著闲暇到处观光探索，能令身心更开朗。本港知名旅游景点如天星维港游及昂坪360，均为长者提供极具吸引力的票价优惠。老友记可以特惠价搭乘经典邮轮畅游维多利亚港，或以极高折扣购买缆车车票欣赏大屿山高空美景。

101. 天星维港游 尊享环游或海港游优惠票

长者搭乘经典星之邮轮环游维多利亚港或进行海港游，均可享有特别超值的长者优惠票。

102. 昂坪360 缆车车票及景点门票长者特惠

长者购买昂坪360缆车车票或精选景点门票时，可享有极高折扣的长者特惠价钱，轻松畅游。

资料来源：社会福利署

