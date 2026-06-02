长者费用全免！丰泽「银发学院」免费工作坊 一对一专人指导学AI/平板/北上Call车/电子支付
更新时间：17:49 2026-06-02 HKT
发布时间：17:49 2026-06-02 HKT
发布时间：17:49 2026-06-02 HKT
随著科技日新月异，现代人的日常生活与智能手机已密不可分。不论是查阅巴士到站时间、处理水电费等日常帐单，甚至是申请各类政府公共服务，都需要透过各式各样的应用程式或电子钱包来完成。为此，电子产品连锁店「丰泽 Fortress」特别推出长者专属的「银发学院」免费工作坊，提供一对一指导，助老友记轻松跟上智慧生活的步伐。
丰泽「银发学院」长者免费工作坊 一对一专人指导学AI/平板
许多长者在面对繁琐的手机界面与帐户设定时，往往感到力不从心，既担心因操作错误而造成财产损失，又怕频繁询问后辈会带来负担。为了协助老友记消除对科技的疑虑，丰泽特别开办「银发学院」，针对长者的切身需求，精心规划了11大实用教学主题。
丰泽「银发学院」的专业专员将会使用最亲切且简单易懂的日常用语，为长者提供贴心的一对一指导，指导他们有关手机基础操作、政务应用程式使用、电子钱包，以及社交媒体的使用等。透过这些专业的辅导服务，长者不仅能够掌握实用的数码技能，更能提升个人自信心，安全且愉快地融入现代化的数码生活。
丰泽「银发学院」11大长者课程
- 手电与你任纵横：教授基本的操作技巧，从相机自拍到影音平台观看，让长者随时记录生活并增添休闲乐趣。
- 老友记智方便应用：教导长者一步步开通与使用政府的「智方便」服务，方便日后在线查询电子健康纪录或处理生活大小事。
- 电子钱包找数无限「耆」：从零开始指导电子钱包注册与网上支付技巧，并分享网络安全防骗小贴士，让长者安全体验无现金支付的便利。
- 耆兵畅游社交程式：协助长者注册社交帐户并学习如何添加好友、发布动态和回复讯息，随时随地与亲友及儿孙保持紧密联系。
- 自拍「耆」乐：分享简易的手机拍照构图技巧与精美滤镜应用，帮助长者轻松拍出亮眼照片，留住珍贵一刻。
- 长者交通出行工作坊：教授如何利用手机App即时查询巴士等公共交通的到站时间与路线规划，让日常出行更加自主和放心。
- 长者北上应用工作坊：带领长者认识并熟悉内地常用的各类应用程式，轻松解决北上消费、出行及生活的基本需求。
- 长者防骗知识工作坊：深入浅出地分析常见的诈骗手法，传授实用防骗技巧，有效提升长者日常的数码安全警觉性。
- 长者平板娱乐工作坊：针对萤幕较大的平板电脑进行基础操作教学，带领长者探索更多元化的平板视听与娱乐体验。
- 海外老友记视象通讯倾唔断：指导长者设定及使用视像通话功能，打破地域限制，随时随地与远在海外的儿孙「面对面」温馨倾诉。
- 长者AI应用工作坊：介绍时下流行的AI入门级工具与其基本功能，带领老友记与时并进，亲身体验人工智能带来的便捷。
丰泽「银发学院」
- 课程费用：费用全免
- 课程长度：1 小时
- 服务对象：60 岁或以上长者
- 出席须知：上堂时请出示乐悠咭或长者证件以核对学员资格
- 预约方法：可于丰泽官方网站登记预约
资料来源：丰泽 Fortress
同场加映：长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
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