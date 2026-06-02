长者费用全免！丰泽「银发学院」免费工作坊 一对一专人指导学AI/平板/北上Call车/电子支付

随著科技日新月异，现代人的日常生活与智能手机已密不可分。不论是查阅巴士到站时间、处理水电费等日常帐单，甚至是申请各类政府公共服务，都需要透过各式各样的应用程式或电子钱包来完成。为此，电子产品连锁店「丰泽 Fortress」特别推出长者专属的「银发学院」免费工作坊，提供一对一指导，助老友记轻松跟上智慧生活的步伐。

丰泽「银发学院」长者免费工作坊 一对一专人指导学AI/平板

丰泽「银发学院」长者免费工作坊

许多长者在面对繁琐的手机界面与帐户设定时，往往感到力不从心，既担心因操作错误而造成财产损失，又怕频繁询问后辈会带来负担。为了协助老友记消除对科技的疑虑，丰泽特别开办「银发学院」，针对长者的切身需求，精心规划了11大实用教学主题。

丰泽「银发学院」的专业专员将会使用最亲切且简单易懂的日常用语，为长者提供贴心的一对一指导，指导他们有关手机基础操作、政务应用程式使用、电子钱包，以及社交媒体的使用等。透过这些专业的辅导服务，长者不仅能够掌握实用的数码技能，更能提升个人自信心，安全且愉快地融入现代化的数码生活。

丰泽「银发学院」11大长者课程

丰泽「银发学院」

课程费用：费用全免

课程长度：1 小时

服务对象：60 岁或以上长者

出席须知：上堂时请出示乐悠咭或长者证件以核对学员资格

预约方法：可于丰泽官方网站登记预约

资料来源：丰泽 Fortress