八达通优惠｜一连3个月大派$50现金回赠！即睇简单3步领取增值额

随著流动支付日益普及，八达通已成为香港市民日常生活中不可或缺的支付工具，无论是乘搭交通工具或日常消费都非常便利。即日起至年8月31日，八达通用户只需完成简单3个步骤，即可获得$50的增值额回赠，

八达通大派$50回赠！绑定Apple App Store即有资格领取

八达通大派$50回赠！绒定Apple App Store即有资格领取

即日起，只要将八达通绑定至iPhone的Apple帐户并进行单一消费满$30，即可获得$50八达通增值额，等同于免费消费再赚取额外回赠！iPhone用户可以非常轻松地将八达通卡与Apple帐户进行绑定，以便在 App Store 购买各类热门应用程式、订阅 Apple Music 享受高品质音乐、或者升级 iCloud 云端储存空间。

这种支付方式不仅简化了交易流程，更能让消费者直接透过八达通管理所有的 Apple 服务帐单，免却了输入信用卡的繁琐步骤。无论是购买热门手机游戏的虚拟宝物，还是订阅Apple TV+ 追看最新影集，八达通付款都能提供最安全、快速且无缝的消费体验。

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简单三步即领八达通$50现金回赠

要成功获得这笔实用的增值额奖赏，消费者只需在推广期内完成三个简单的步骤：

将八达通加入iPhone或Apple Watch的Apple帐户中，并设定为预设付款方式。整个推广期内切勿取消绑定。 使用该八达通于Apple服务进行单一消费满 HK$30 或以上。 前往指定登记页面，正确填写并确认合资格的八达通号码以完成登记手续。

3阶段领取八达通奖赏

这次的八达通推广活动共分为三个阶段进行。用户在完成消费与登记后，必须保持八达通的预设绑定状态，直至指定的领取期开始：