八达通优惠｜一连3个月大派$50现金回赠！即睇简单3步领取增值额
更新时间：13:19 2026-06-02 HKT
发布时间：13:19 2026-06-02 HKT
发布时间：13:19 2026-06-02 HKT
随著流动支付日益普及，八达通已成为香港市民日常生活中不可或缺的支付工具，无论是乘搭交通工具或日常消费都非常便利。即日起至年8月31日，八达通用户只需完成简单3个步骤，即可获得$50的增值额回赠，
八达通大派$50回赠！绑定Apple App Store即有资格领取
即日起，只要将八达通绑定至iPhone的Apple帐户并进行单一消费满$30，即可获得$50八达通增值额，等同于免费消费再赚取额外回赠！iPhone用户可以非常轻松地将八达通卡与Apple帐户进行绑定，以便在 App Store 购买各类热门应用程式、订阅 Apple Music 享受高品质音乐、或者升级 iCloud 云端储存空间。
这种支付方式不仅简化了交易流程，更能让消费者直接透过八达通管理所有的 Apple 服务帐单，免却了输入信用卡的繁琐步骤。无论是购买热门手机游戏的虚拟宝物，还是订阅Apple TV+ 追看最新影集，八达通付款都能提供最安全、快速且无缝的消费体验。
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简单三步即领八达通$50现金回赠
要成功获得这笔实用的增值额奖赏，消费者只需在推广期内完成三个简单的步骤：
- 将八达通加入iPhone或Apple Watch的Apple帐户中，并设定为预设付款方式。整个推广期内切勿取消绑定。
- 使用该八达通于Apple服务进行单一消费满 HK$30 或以上。
- 前往指定登记页面，正确填写并确认合资格的八达通号码以完成登记手续。
3阶段领取八达通奖赏
这次的八达通推广活动共分为三个阶段进行。用户在完成消费与登记后，必须保持八达通的预设绑定状态，直至指定的领取期开始：
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推广期阶段
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消费及登记期
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须持续绑定至
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奖赏领取期
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阶段 1
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2026年6月1日 至 2026年6月30日
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2026年8月31日
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2026年9月7日 至 2026年10月6日
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阶段 2
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2026年7月1日 至 2026年7月31日
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2026年9月30日
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2026年10月7日 至 2026年11月6日
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阶段 3
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2026年8月1日 至 2026年8月31日
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2026年10月31日
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2026年11月7日 至 2026年12月6日
资料来源：八达通 Octopus
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