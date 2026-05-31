应届DSE考生遭父母断零用钱！揾工失败求助「有冇工请人」 过来人暖心分享：挨过呢段时间就得！

中学文凭试（DSE）刚刚结束，不少应届考生纷纷松一口气，尽情享受试后的悠闲时光。然而，却有考生需要提早面对生活压力，自力更生。近日，有应届DSE考生在社交平台发文，指刚满18岁就被父母「Cut零用钱」，并要求她自力更生。由于应征多份兼职均告失败，事主无奈在网上求助，「请问有冇part time请人，女仔肯学肯做」。帖文引来网民热议，更有「过来人」现身分享自身经历，暖心鼓励「挨得过呢段时间，会发觉自己真系好坚强！」即看下文了解详情。

应届DSE考生遭父母断零用钱！揾工失败网上求助：「有冇工请人」

近日，有应届DSE考生在Threads发文，指刚满18岁就被父母要求自力更生，「拎咗成人身分证要自力更生」，而且不会再向提供零用钱。为此，事主四处寻找兼职，并尝试应征多间连锁便利店及快餐店，「老麦（麦当劳）、711、OK呢啲都申请了，话等通知但都冇回复，连老麦都唔要。」她亦到不少餐厅应征，惟雇主一听到她是应届考生，便表示不作考虑，无奈之下只能上网发文求助：「请问有冇part time请人，女仔肯学肯做。」

过来人暖心分享：挨过呢段时间就得！

帖文引起网民热议，有「过来人」现身留言鼓励楼主。该网民表示当年遇到与事主同样情况，「但我唔服气就唔信赚唔到自己grad trip钱」，于是开始四处打工，在毕业前的4月至7月期间，她分别在大快活、唐记包点等工作，偶尔还会帮别人补习。网民坦言，当时的过程「真的好辛苦，餐饮业真系X工嚟」，但幸好薪金足够储钱，而且「包饮食」，解决三餐开支。

网民勉励楼主，与其怨天尤人，不如积极面对，「当你挨得过呢段时间，你后来谂返会发觉自己真系好坚强，冇乜嘢可以难到你！」她亦向楼主「传授」较长远的生涯规划，指兼职只是「短期策略」，建议楼主可以按兴趣或技能发展未来事业，例如教小朋友补习、弹琴或画画。如果目前没有特定技能，亦可以一边找工作、一边自学，或者报读短期课程考牌，务求「有技能咁赚钱，好过烧时间咁赚。」

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文：Y