Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

应届DSE考生遭父母断零用钱！揾工失败求助「有冇工请人」 过来人暖心分享：挨过呢段时间就得！

生活百科
更新时间：11:30 2026-05-31 HKT
发布时间：11:30 2026-05-31 HKT

中学文凭试（DSE）刚刚结束，不少应届考生纷纷松一口气，尽情享受试后的悠闲时光。然而，却有考生需要提早面对生活压力，自力更生。近日，有应届DSE考生在社交平台发文，指刚满18岁就被父母「Cut零用钱」，并要求她自力更生。由于应征多份兼职均告失败，事主无奈在网上求助，「请问有冇part time请人，女仔肯学肯做」。帖文引来网民热议，更有「过来人」现身分享自身经历，暖心鼓励「挨得过呢段时间，会发觉自己真系好坚强！」即看下文了解详情。

应届DSE考生遭父母断零用钱！揾工失败网上求助：「有冇工请人」

近日，有应届DSE考生在Threads发文，指刚满18岁就被父母要求自力更生，「拎咗成人身分证要自力更生」，而且不会再向提供零用钱。为此，事主四处寻找兼职，并尝试应征多间连锁便利店及快餐店，「老麦（麦当劳）、711、OK呢啲都申请了，话等通知但都冇回复，连老麦都唔要。」她亦到不少餐厅应征，惟雇主一听到她是应届考生，便表示不作考虑，无奈之下只能上网发文求助：「请问有冇part time请人，女仔肯学肯做。」

过来人暖心分享：挨过呢段时间就得！

帖文引起网民热议，有「过来人」现身留言鼓励楼主。该网民表示当年遇到与事主同样情况，「但我唔服气就唔信赚唔到自己grad trip钱」，于是开始四处打工，在毕业前的4月至7月期间，她分别在大快活、唐记包点等工作，偶尔还会帮别人补习。网民坦言，当时的过程「真的好辛苦，餐饮业真系X工嚟」，但幸好薪金足够储钱，而且「包饮食」，解决三餐开支。

网民勉励楼主，与其怨天尤人，不如积极面对，「当你挨得过呢段时间，你后来谂返会发觉自己真系好坚强，冇乜嘢可以难到你！」她亦向楼主「传授」较长远的生涯规划，指兼职只是「短期策略」，建议楼主可以按兴趣或技能发展未来事业，例如教小朋友补习、弹琴或画画。如果目前没有特定技能，亦可以一边找工作、一边自学，或者报读短期课程考牌，务求「有技能咁赚钱，好过烧时间咁赚。」

图片及资料来源：[email protected]

文：Y

延伸阅读：AI改变职场引裁员潮？银行业打工仔叹公司停请新人 料AI取代近半人力 网民：已经俾人炒咗
 

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
13小时前
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
6小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
13小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
5小时前
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
16小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
2026-05-30 10:00 HKT
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
2026-05-30 07:00 HKT